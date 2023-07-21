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İş ilişkisi devam ederken, çalışanın vefat etmesi durumunda, çalışanın mirasçılarına ödenecek hak edişlere ilişkin mevzuatımızda farklı düzenlemeler bulunmaktadır.

1) Mirasçıların Hak Edişleri:

Çalışanın, çalışmasından kaynaklı bir neden olmaksızın (herhangi bir iş kazası 1 veya meslek hastalığı 2 olmaksızın) vefat etmesi durumunda, çalışanın yasal mirasçılarına ödenmesi gereken kalemler aşağıdaki gibidir:

1475 sayılı İş Kanunu'nun yürürlükteki 14'üncü maddesin uyarınca, (1 seneden fazla kıdemi var ise) çalışanın iş sözleşmesinin devamı süresince tamamlanan her yıl için 30 günlük giydirilmiş ücreti tutarında (o anki kıdem tavanına da bağlı olarak) kıdem tazminatı,

Hizmet ilişkisi 5 yıldan uzun sürmüşse, çalışanın 2 aylık ücreti tutarındaki veya hizmet ilişkisi 5 yıldan az sürmüşse, çalışanın 1 aylık ücreti tutarındaki, Türk Borçlar Kanunu'nun 440'ıncı maddesinde düzenlenen ölüm tazminatı,

Çalışanın hak etmiş olduğu ancak kendisine henüz ödenmeyen maaşı, yılık izin ve fazla mesai gibi ücret alacaklarının tamamı.

Çalışanın, çalışmasından kaynaklı bir neden yüzünden (iş kazası, meslek hastalığı, vb. haller) iş ilişkisi devam ederken vefat etmesi durumunda, yukarıdakilere ek olarak çalışanın yasal mirasçıları Türk Borçlar Kanunu'nun 53'üncü maddesi uyarınca, işverenden ayrıca destekten yoksun kalma tazminatı da talep edebilirler.

Bu maddi tazminat kaleminin içerisinde, cenaze giderleri, ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ile çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplara ilişkin zararlar ve ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar dâhildir. İlaveten, Türk Borçlar Kanunu'nun 56'ıncı maddesinde uyarınca, ölüm halinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarına da manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir.

Tüm bunlara ilaveten, çalışanın iş sözleşmesinde ölüm durumuna ilişkin ek bir ödeme düzenlemesi olup olmadığına bakılması gerekmektedir.

2) Mirasçılara Ödemenin Nasıl Yapılacağı

Mevzuatımızda, yukarıda belirtilen ödemelerin kimin hesabına yapılacağına dair bir düzeleme bulunmamaktadır. Çalışanın kıdem tazminatı, varsa diğer ücret alacakları ve ölüm tazminatı, çalışanın vefatıyla birlikte muaccel hale gelecek ve prensipte bu tutarlara faiz işlemeye başlayacaktır.

Ancak nitelikleri gereği bu ödemelerin ilgili kişi/kişilere yapılabilmesi için işverenin birtakım bilgi ve belgelere ihtiyacı olacağından, tazminat tutarlarına ancak bu belgeler işverene sağlandıktan sonra faiz uygulanmaya başlaması gerektiği savunulabilecektir.

Çalışanın mirasçılarına yapılması gereken bu ödemeler için, öncelikle mirasçılardan veraset ilamı, ölüm belgesi gibi belgelerin temin edilmesi ve akabinde, mirasçılar tarafından belirtilen banka hesabına yapılması bu soruna bir çözüm olabilecektir.

Footnotes

1. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca, iş kazası, işyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olay anlamına gelmektedir.

2. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca, meslek hastalığı, mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalık anlamına gelmektedir.

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