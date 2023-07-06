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İş Kanunu'nun 39. Maddesi ve Asgari Ücret Yönetmeliği'nin (“Yönetmelik“) 11. Maddesi uyarınca, Asgari Ücret Tespit Komisyonu (“Komisyon“) 2023 yılının ikinci yarısında uygulanacak asgari ücret tutarına ilişkin karar almıştır. Komisyon'un 20 Haziran 2023 tarihli kararı uyarınca yeni asgari ücret ve yeni asgari ücret desteği belirlenmiştir. Söz konusu karar, 24 Haziran 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Komisyon kararı ile belirlenen yeni asgari ücret ve yeni asgari ücret desteği, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerlidir.

Komisyon kararı ne anlama geliyor?

1 Temmuz 2023 tarihi itibariyle aylık asgari ücret net 11.402,32 TL, brüt 13.414,50 TL olmuştur. İşveren için aylık toplam brüt maliyet ise 15.762,04 TL olarak güncellenmiştir. Ayrıca 2023 yılı Temmuz – Aralık dönemi için geçerli olacak asgari ücret desteğinin 500 TL olarak güncellenmesine karar verilmiştir. Bu tutarlar, yeni bir Komisyon kararı alınmadığı sürece 31 Aralık 2023 tarihine dek geçerli olacaktır.

Sonuç

Komisyon kararı kapsamında işverenlerin, çalışanlarının ücretlerini gözden geçirmesini ve gerektiği takdirde, ücretleri anılan karar ile uyumlu olacak şekilde revize etmesini tavsiye ederiz.

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