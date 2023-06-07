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Bu yazımızda, kanunen stajyer olarak değerlendirilebilecek öğrenciler ile stajyer olarak değerlendirilemeyecek öğrencilerin ayrımından ve bunun olası sonuçlarından özetle bahsedeceğiz.

(i) Stajyer Olarak Değerlendirilecek Öğrenciler:

Öğrencilerin stajyer olarak değerlendirilebilmesi için,

meslek lisesi veya yükseköğrenimleri (üniversite) sırasında zorunlu staja tabi tutulmaları ve bu kapsamda staj yapmaları veya zorunlu staja tabi tutulmayan öğrencilerin ise staja ilişkin onay yazısını bağlı olduğu eğitim kurumundan alarak staj yapmaları

gerekmektedir.

Gerek zorunlu, gerek de zorunlu olmayan stajlar bakımından öğrencilerin SGK primleri eğitim kurumu tarafından karşılanacak olup öğrencilere ücret ödenip ödenmeyeceği işverenin kararına bağlıdır.

Fakat belirtmek isteriz ki, çalışacak stajyerlerin 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ("Kanun") kapsamında değerlendirilmesi ve stajın kanunda belirtilen teknik eğitimleri kapsaması halinde öğrencilere işveren tarafından belirli bir ücret ödenmesi gerekecektir. Bu nedenle yaptırılacak staj konusunun Kanun kapsamında yer alıp almadığının işveren tarafından incelenmesi yararlı olacaktır. Kanun kapsamında değerlendirilecek olan stajyerlere ödenecek olan ücret, söz konusu firmada (i) 20 ve üzerinde personel çalışması halinde asgari ücretin net tutarının %30'undan, (ii) 20'den az personel çalışması halinde asgari ücret net tutarının %15'inden, (iii) aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin %30'undan, (iv) kalfalık yeterliliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12'nci sınıf öğrencilerine asgari ücretin net tutarının %50'sinden aşağı olamayacaktır.

(ii) Stajyer Olarak Değerlendirilmeyecek Öğrenciler:

Öğrenci;

meslek lisesi veya üniversitesi tarafından zorunlu staja tabi tutulmadıysa veya zorunlu stajı bulunmasa dahi staj yapması konusunda bağlı olduğu eğitim kurumundan yazılı uygunluk onayı almadıysa veya herhangi bir zorunluluğa tabi olmaksızın gönüllü stajyer olarak bir kurumda çalışıyorsa,

söz konusu öğrenci stajyer olarak değerlendirilmeyecektir.

Bu halde öğrenci normal işçi olarak (ve İş Kanunu'na tabi) sayılacağından, bu kişiye de işverenin normal bir çalışan gibi davranması ve bu doğrultuda yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekecektir.

Bu kapsamda, çalışan olarak değerlendirilecek ilgili öğrencilere, işveren tarafından asgari ücretin altında olmayacak bir ücret ödenmesi ve söz konusu öğrencilerin SGK primlerinin de, işveren nezdinde 1 gün çalışsalar dahi, işveren tarafından ödenmesi gerekecektir.

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