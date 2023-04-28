İş Sözleşmesi Devam Ederken Yillik İzin Ücretinin Talep Edilmesi

ÖZET

Anayasada işçilerin dinlenme hakkı güvence altına alınmış ve bu bağlamda çalışma hayatının  işçi ve işveren açısından sürdürülebilirliğini korumak amaçlanmıştır. İşçinin dinlenme hakkını kullanması ise, her bir yıllık çalışmasının karşılığında ücreti eksilmeksizin dinlendirilmesi, bir başka  deyişle işçinin yıllık ücretli izne ayrılması ile mümkün kılınmıştır. İş ilişkisinin sona ermesiyle işçinin yıllık izin hakkı ücret alacağına dönüşecektir, zira iş ilişkisi sonlandıktan sonra artık işçinin  yıllık izne ayrılması mümkün olmayacaktır. Ancak Türk iş hukuku mevzuatında yer alan yıllık izin  hakkı, esasen bir ücret alacağı olarak değil işçinin iş ilişkisi devam ederken dinlenmesi ve iş hayatının  işçinin ruh ve beden sağlığına zarar vermesinin engellenmesi amacıyla düzenlenmiştir. Bu bağlamda  iş ilişkisinin sona ermesiyle muaccel olan bakiye yıllık izin sürelerine ilişkin ücretinin iş ilişkisinin  devamında işçiye ödenmesi, iş ilişkisinin sonlanması süreçlerinde işveren aleyhine sonuçlara mahal  verebilecektir. Bu çalışmada, işçinin iş sözleşmesi sona ermeden önce bakiye yıllık izin süresine ilişkin  ücretinin işçiye ödenmesi ve bu durumun sonuçları, Yargıtay kararları ışığında incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: İşçinin Dinlenme  Hakkı, Yıllık Ücretli İzin, Yıllık İznin Ücrete  Dönüşmesi, Yıllık İzin Hakkı, Bakiye Yıllık İzin  Alacağı.

GİRİŞ

İş ilişkisinin sonlanmasıyla, işçi, iş ilişkisinin devamı sırasında kullanmadığı yıllık  izinleri karşılığında, bakiye yıllık izin alacağına  hak kazanır. Bir başka deyişle işçinin kullanmadığı yıllık izinleri, iş ilişkisinin sonlanması  ile ücret alacağına dönüşür. Nitekim yıllık izin  hakkı, işçinin bir yıllık çalışmasının karşılığı  sonucunda işçinin dinlenmesini ve iş gücünü  kaybetmemesini ve bu doğrultuda iş akışının  da zarar görmemesi sağlamak adına düzenlenmiştir. Ancak uygulamada gerek işçinin gerekse  işverenin bu hakkı alelade bir ücret kalemi gibi  görmesi nedeniyle bakiye yıllık izin sürelerine  ilişkin ücretin iş ilişkisi sonlanmadan işçiye  ödendiği görülmektedir. Bunun sonucunda ise  hem işçinin mevzuatın öngördüğü ölçülerde  dinlendirilmemesi, dinlendirilmeyen işçinin  iş verimine katkısının düşmesi hem de işverenin yaptığı ödemenin yükümlülüklerini sağlama anlamında yetersiz kalması gibi çok taraflı  problemler ortaya çıkmaktadır.

  1. İşçinin Yıllık Ücretli İzin Hakkı:

Hukuki Niteliği ve Kapsamı Çalışabilir konumdaki işçiye, belli bir  çalışma süresini doldurarak yorulduğu kabulüyle, birbirini izleyen günler şeklinde, esasen  bölünmeden ve ücretinden kesinti yapılmadan  kullandırılan dinlenme hakkına, "yıllık ücretli  izin" denir1

. Yıllık ücretli izin hakkı işçileri korumayı amaçlayan anayasal temel bir hak olup  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 49. ve 50.  maddeleri işçilerin dinlenme hakkını güvence altına alarak işçilerin her yıl belirli bir süre  için ücretinin ödenmesi suretiyle dinlendirilerek sağlığının korunmasını ve iş gücünün yenilenmesini sağlamayı amaçlamıştır2

. 4857 sayılı  İş Kanunu ("İş Kanunu") madde 53-60 arasında  düzenlenen yıllık ücretli izin hakkı, işçilerin  kanun veya iş sözleşmesine göre belirlenmiş  olan şartları (işçi lehine olması kaydıyla) yerine getirmeleri koşuluyla, iş ilişkisinin devamında dinlenmelerini sağlayan, vazgeçilmesi  ve devredilmesi mümkün olmayan kişiye bağlı  bir haktır3 . İş Kanunu'nun lafzı incelendiğinde, yıllık ücretli izin hakkının, işçinin mutlaka  dinlendirilmesi ve dinlendirilmedikçe hakkın  kullanılmış sayılmayacağı yönünde düzenlendiği anlaşılmaktadır. Nitekim İş Kanunu  madde 53/14 hükmünce, en az bir yıl çalışmış  olan işçilere yıllık ücretli izin verileceği; madde 53/25  uyarınca, yıllık ücretli izin hakkından  vazgeçilemeyeceği; madde 54/46  uyarınca ise,  işçinin yıllık iznini gelecek hizmet yılı içinde  kullanacağı açıkça belirtilmiştir. Bu bağlamda,  İş Kanunu'nda, izin kullanma döneminde işverenin izni kullandırmak, işçinin de kullanmak  zorunda olduğu vurgulanmıştır7 . Bu bağlamda, kanuni düzenlemenin kapsamının, esasen,  dinlenme hakkının önemini ve amacını dikkate  alarak dinlenme hakkının ücretini değil de kendisini güvence altına aldığını söylemek yanlış  olmayacaktır.

İşçi yıllık izin süresi içinde dinlenir ve aynı  zamanda ücretine hak kazanır. İş sözleşmesinin  devamı sırasında yıllık izin hakkını kullanan  işçiye ödenen ücreti, işçi izinli olduğu günlerde  de çalışmış gibi hesaplanarak ödenir. Aksi durumda, işçinin ücret endişesi oluşacak ve buna  bağlı olarak da işçinin dinlenmesinden bahsetmek pek mümkün olmayacaktır.

İş Sözleşmesi Devam Ederken Yillik İzin Ücretinin Talep Edilmesi

1 Şahin ÇİL, Yargıtay İlke Kararları, s. 1341; Hamdi MOLLAMAHMUTOĞLU, İş Hukuku, Ankara, 2022, s. 1382.

2 Sarper SÜZEK, Bireysel İş Hukuku, İstanbul 2022, s. 866; Özlem Ulusoy TUNCAL, "Yıllık Ücretli İzin", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2010, s. 3.

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