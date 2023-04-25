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Çalışanların, bedelli askerlik uygulamasından faydalanmaları nedeniyle işten ayrılmaları, günümüzde yoğun bedelli askerlik çalışmaları nedeniyle işverenlerin gündeminde olan bir konudur. Bu yazımızda, bedelli askerlik yapacağını belirterek işten ayrılan çalışanlar hakkında yer alan düzenlemelere yer vereceğiz.

Kıdem tazminatı yönünden:

Bedelli askerlik durumunda çalışanın kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmayacağı doktrinde tartışmalı ise de, güncel yargı kararları bedelli askerlik nedeniyle sözleşmesini fesheden çalışanların kıdem tazminatına hak kazanacağı şeklindedir.

Dolayısıyla çalışan tarafından işverene sunulan dilekçe ile bedelli askerlik sebebiyle sözleşmesini fesheden ve kıdem tazminatı talep eden (ve en az 1 senelik kıdemi olan) çalışana, kıdem tazminatı ödemesi yapılması gerektiği kanısındayız.

İşe geri alma yönünden:

İş Kanunu m.31/4 uyarınca ilgili çalışanın, bedelli askerlik görevi sona erdirdikten sonra 2 ay içinde işverene işe geri alınma talebiyle başvurması halinde, mümkünse eski işinde veya boş yer varsa benzeri bir işte tekrar istihdamının sağlanması gerekmektedir.

Bu şartlar bulunmasına rağmen çalışan, işe geri alınmazsa, işverenden 3 aylık ücret tutarında tazminat talep edebilecektir.

Bahsi geçen maddede, çalışanın derhal işe alınması, eski işi veya benzeri işlerde boş yer bulunması şartına tabi tutulmuştur. Dolayısıyla çalışanın işe geri alınmayı talep ettiği sırada işveren nezdinde çalışanın istihdam edilebileceği boş bir yer yoksa çalışan işe geri alınmak zorunda değildir. Ancak bu durumda da, ilgili çalışan için uygun olan boşalacak ilk pozisyona, diğer adaylara göre öncelik tanınarak askerden dönen çalışanın alınması gerekecektir.

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