Çalisanlarin maaslarina zam yapilmasi isverenin yönetim hakki kapsaminda olup, yerlesmis bir isyeri uygulamasi* veya herhangi bir isveren taahhüdü (örn. is sözlesmesinde her sene artis olacagina dair hüküm) olmamasi kaydiyla çalisanlarin maaslarina zam yapilip yapilmamasi isverenin takdirindedir.

*Yaklasik olarak son 2-3 yil içinde, isveren tarafindan çalisanlara herhangi bir kriter olmaksizin maas zammi uygulaniyorsa, bu uygulamanin is yeri uygulamasi haline geldigi kabul edilebilecektir.

Çalisanlara yapilacak maas zamminin oranlari hakkinda da yerlesik bir isyeri uygulamasi olup olmadigi degerlendirilmelidir. Örnek vermek gerekirse, bir isyerinde her sene enflasyon orani ile zam yapiliyorsa, ancak bundan sonraki maas zamlarinda bu oran güncel enflasyon oranindan daha düsük olacak sekilde degistirilecek ise, bu durum da çalisanlarin çalisma kosullarinda esasli degisiklik teskil edecektir.

Ayrica çalisanlarin maaslari asgari ücretin1 altinda olmamalidir (ilgili çalisan yari zamanli çalisiyorsa, asgari ücret yari zamanli çalisma süresi ile orantili olarak belirlenmelidir). Eger asgari ücretin altina düsecek bir çalisan var ise, bu kisinin maasi da asgari ücret olarak belirlenmelidir.

Son olarak önemle belirtmemiz gerekir ki, isverenin çalisanlarin maaslarina zam yaparken esit davranma ilkesine de uygun davranmasi gerekmektedir. . Bu kapsamda, Yargitay içtihatlari dogrultusunda, objektif nedenler var ise (örn. çalisanlarin çalisma sartlarina ve alinan verime göre), ayni isyerindeki farkli çalisanlara farkli zam oranlari uygulanabilir.

Footnote

1 01.01.2023 - 31.12.2023 tarihleri arasinda aylik asgari ücret brüt 10.008,00 TL'dir (net 8.506,00 TL).

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