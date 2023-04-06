Bu yazimizda, Is Kanunu m.11'de tanimlanan belirli süreli is sözlesmesinin hakli bir neden olmaksizin süresinden önce feshini, çalisan tarafindan fesih ve isveren tarafindan fesih seklinde iki baslik altinda inceleyecegiz.

Belirli süreli is sözlesmesinin çalisan tarafindan süresinden önce feshedilmesi:

Çalisanin belirli süreli is sözlesmesini hakli bir neden olmaksizin süresinden önce sonlandirmasi halinde;

Isveren, TBK m.439 uyarinca çalisandan: çalisanin aylik ücretinin ¼'üne esit bir tazminat ve ek zararlarin giderilmesini (ispat edebildigi ölçüde)



talep edebilir.

Ancak, eger isveren zarara ugramamissa veya ugradigi zarar yukarida belirtilen tutardan az ise, olasi bir ihtilafta hakim tazminat tutarini azaltabilir.

Ayrica, (i) numarali maddedeki ¼'lük tazminat, çalisanin isi birakmasindan baslayarak otuz gün içinde, dava veya takip yoluyla talep edilmelidir. Aksi halde, isverenin bu tazminati isteme hakki düsecektir. Ancak doktrinde, bu hak düsürücü sürenin yalnizca (i) numarali maddedeki tazminat için geçerli oldugu, (ii) numarali talebin için ise 10 yillik zamanasiminin uygulanacagi kabul edilmektedir.

Bir diger önemli konu ise yeni isverenin sorumlulugudur. Is Kanunu m.23 uyarinca, çalisan sözlesme süresinin bitmesinden önce yahut bildirim süresine uymaksizin isini birakip baska bir isverenin isine girerse sözlesmenin bu suretle feshinden ötürü, çalisanin sorumlulugu yaninda, ayrica yeni isveren de asagidaki hallerde birlikte sorumlu olacaktir: çalisanin bu davranisina, yeni ise girdigi isveren sebep olmussa, yeni isveren, çalisanin bu davranisini bilerek onu ise almissa, yeni isveren çalisanin bu davranisini ögrendikten sonra dahi onu çalistirmaya devam ederse.



Bununla birlikte, ihbar sürelerini düzenleyen Is Kanunu m.17 uyarinca ihbar öneli ve ihbar tazminati verme hususu belirsiz süreli sözlesmelerle ilgili oldugundan, isveren tarafindan çalisandan ihbar öneline uymasi veya ihbar tazminati ödemesi talep edilemez.

Belirli süreli is sözlesmesinin isveren tarafindan süresinden önce feshedilmesi:

Isverenin belirli süreli is sözlesmesini hakli bir neden olmaksizin süresinden önce sonlandirmasi halinde;

Çalisan sözlesme süresi sonuna kadar hak kazanabilecegi tutarlari tazminat olarak isverenden talep edebilir. Ancak, is sözlesmesinin sona ermesi yüzünden çalisanin tasarruf ettigi miktar ile baska bir isten elde ettigi veya bilerek elde etmekten kaçindigi gelir bu tazminat tutarindan olasi bir ihtilafta indirilir. Indirim oranin genellikle %30-50 arasinda oldugu görülmektedir.

Ilgili çalisanin isveren nezdindeki çalismasi 1 yili bulmussa, çalisana ayrica kidem tazminati ödemesi yapilmalidir.

Yukarida deginilen nedenlerle çalisana ihbar tazminati ödemesi yapilmaz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.