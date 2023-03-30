Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 22.03.2023 tarihli 32140 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanmıştır.
MADDE 1- 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğin Ek-1'i ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
Tebliğin tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.
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