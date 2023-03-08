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Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası olarak da bilinen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulunda kabul edilmesi, uygulamaya ilişkin pek çok soruyu da beraberinde getirdi:

Kimler kapsama girecek?

Koşulları nelerdir?

İşverenler kapsama dahil olan ve bu doğrultuda emekli olan çalışanlara hangi ödemeleri yapmalıdır?

İşverenler bu kapsamda emekli olan çalışanları yeniden işe almak zorunda mıdır?

Aynı işyerinde yeniden işe giren çalışanların işçilik hakları nelerdir?

Webinarımızda ele almamızı istediğiniz konuları ve/veya önden bize sormak istediğiniz sorularınızı, kayıt olurken bize iletebilirsiniz.

Kayıt olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Esin Avukatlık Ortaklığı

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