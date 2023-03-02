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GÜNDEMDEKİ EYT DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSAMAKTADIR?

EYT düzenlemesi sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihi öncesinde olan kişileri kapsamaktadır.

Düzenlemeye göre emeklilik için aranan şartlar şu şekildedir:

Kişinin 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta kaydının bulunması,

5000 gün prim ödemesinin eksiksiz olarak gerçekleştirilmesi,

Kadınlar için 20, erkekler içinse 25 yıl olan sigortalılık süresinin tamamlanması.

EYT şartlarına uyan tüm kişiler gerekli işlemleri yerine getirdikleri takdirde emeklilik başvurusunda bulunabileceklerdir.

Bu noktada da yaş nedeniyle emeklilik hakkı kazanamayan yaklaşık 2 milyon 250 bin kişinin yeni EYT düzenlemesiyle emekli olacağı tahmin edilmektedir.

Bununla birlikte emeklilik nedeniyle işten ayrılmak isteyen bu kişilerin kıdem tazminatının da mevcut sisteme göre yani her bir çalışma yılı için 30 günlük brüt ücreti tutarında hesaplanarak ödenmesi gerekliliği durumu doğacaktır. Bunun da işverenler yönünden getireceği mali yük düzenlemenin bir başka yönüdür.

BORÇLANMA HÜKÜMLERİ UYGULANACAK MI?

Yeni yürürlüğe girecek olan EYT düzenlemesi, İş Kanunu'nda yer alan borçlanma hükümlerinde herhangi bir değişikliğe neden olmayacaktır. Yani daha açık bir ifade ile kadınlarda doğum, erkeklerde ise askerliğe ek olarak doktora öğrenimi, tıpta uzmanlık, avukatlık stajı süreleri ve kısmi çalışılan aylara ait eksik günler daha önceden olduğu gibi yine borçlanılabilecektir.

EYT KAPSAMINDA EMEKLİ OLACAK İŞÇİLER İHBAR SÜRESİNE UYMAK ZORUNDA MI?

İşçinin EYT kapsamında emeklilik nedeniyle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda ne kendisinin ihbar tazminatı ödeme zorunluluğu ne de işverenin ihbar süresine uymayı talep etme hakkı yoktur.

Gündeme sadece işverenin kıdem tazminatı ödeme yükümlülüğü gelecektir.

İŞVEREN İŞTEN ÇIKARMAYA ZORLAYABİLİR Mİ?

EYT kapsamında emeklilik şartlarını yerine getirmiş olmasına rağmen emekli olmayarak çalışmayı tercih edecek personel, işveren tarafında salt emeklilik şartlarına sahip olduğundan bahisle işten çıkmaya zorlanamayacak olup, bu nedenle işten çıkarılan işçinin işe iade davası açma hakkı gündeme gelebilecektir.

Tüm bunlara ek olarak EYT kapsamında emekli olacak olan kişiler işverenin de kabul etmesi durumunda aynı veya farklı bir işlerinde Sosyal Güvenlik Destek Primli (SGDP) olarak çalışabilecektir.

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