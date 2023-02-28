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Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 16.02.2023 tarihli ve Kahramanmaraş Merkezli 10 İlde Meydana Gelen Deprem Felaketi Nedeniyle Yurt Dışı Sağlık İşlemleri Konulu Genel Yazı yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere yürürlükte olan mevzuata göre; Kurumdan sağlık yardımlarından yararlanmaya müstahak olan sigortalılar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, sağlık uygulaması bulunan sözleşmeli ülkelere gitmeleri halinde gittikleri ülkelerde Kurum adına sağlık yardımlarından yararlanabilmeleri için düzenlenmesi gereken sağlık yardım formüleri; sigortalının priminin ödendiği Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü (SGİM) / Sosyal Güvenlik Merkezi (SGM) tarafından düzenlenmekte, ancak bu kişilerin ikamet ettikleri il ile sigortalının primlerinin ödendiği ilin farklı olması halinde söz konusu formüler, ihtiyaç duyulması halinde primlerin ödendiği ünite ile irtibata geçilerek ikamet edilen ildeki SGİM/SGM tarafından da düzenlenebilmektedir.

Ayrıca sözleşmeli ülke sigortalılarının Kurum üzerinden sağlık yardımlarından yararlanabilmeleri için ibraz ettikleri sağlık yardım formülerine istinaden Yurtdışı Provizyon ve Aktivasyon Sisteminde (YUPASS) tescil ve hak sahiplik işlemleri Türkiye'de müracaat edilen herhangi bir ildeki SGİM/SGM tarafından yapılarak kişilerin sağlık aktivasyonları açılabilmektedir.

Durum böyleyken, 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 10 ilde (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) meydana gelen deprem felaketi nedeniyle Kurumca yürütülen yurt dışı sağlık işlemlerinde herhangi bir aksamaya meydan vermeme adına; bu 10 ilde aktif çalışan sigortalılar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, sözleşmeli ülkelerde sağlık yardımlarından yararlanabilmek için sağlık yardım formüleri talep etmeleri durumunda; sigortalının primlerinin ödendiği ve ikamet ettiği il kontrolü yapılmaksızın, müracaat edilen ildeki SGİM/SGM tarafından gerekli kontroller yapılacak, sözleşme kapsamında sağlık yardımlarından yararlanma hakkı olduğunun tespit edilmesi halinde ilgili formüler düzenlenerek kişilere verilecektir.

Aynı şekilde, Kurum sigortalıları ile gelir/aylık sahipleri ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler adına sözleşmeli ülke sigorta kurumu/hastalık kasalarının sağlık yardım formüleri talep etmeleri halinde de; talepler depremden etkilenen bu 10 ile gönderilmeyecek, talebi alan SGİM/SGM tarafından gereği yapılacak ve ilgili formüler düzenlenerek talep eden sözleşmeli ülke sigorta kurumu/hastalık kasasına gönderilecektir.

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