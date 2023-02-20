193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (18) numaralı bendine göre 2023 Temmuz ayından itibaren yapılan ücret ödemelerine uygulanacak gelir vergisinden istisna edilecek tutar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
|Aylar
|Brüt
|SGK Matrahı
|SGK İşçi Payı
|İşsizlik İşçi Payı
|Asgari Ücrette Denk Gelen GV Kesintisi
|KGV Matrahı
|Aylık Gelir Vergisi Matrahı
|İstisna Öncesi Gelir Vergisi Kesintisi
|Asgari Ücrette Denk Gelen DV Kesintisi
|Damga Vergisi Kesintisi
|Net Maaş
|İşveren Maliyeti
|Ocak
|10.008,00
|10.008,00
|1.401,12
|100,08
|1.276,02
|8.506,80
|8.506,80
|-
|75,96
|-
|8.506,80
|11.759,40
|Şubat
|10.008,00
|10.008,00
|1.401,12
|100,08
|1.276,02
|17.013,60
|8.506,80
|-
|75,96
|-
|8.506,80
|11.759,40
|Mart
|10.008,00
|10.008,00
|1.401,12
|100,08
|1.276,02
|25.520,40
|8.506,80
|-
|75,96
|-
|8.506,80
|11.759,40
|Nisan
|10.008,00
|10.008,00
|1.401,12
|100,08
|1.276,02
|34.027,20
|8.506,80
|-
|75,96
|-
|8.506,80
|11.759,40
|Mayıs
|10.008,00
|10.008,00
|1.401,12
|100,08
|1.276,02
|42.534,00
|8.506,80
|-
|75,96
|-
|8.506,80
|11.759,40
|Haziran
|10.008,00
|10.008,00
|1.401,12
|100,08
|1.276,02
|51.040,80
|8.506,80
|-
|75,96
|-
|8.506,80
|11.759,40
|Temmuz
|10.008,00
|10.008,00
|1.401,12
|100,08
|1.276,02
|59.547,60
|8.506,80
|-
|75,96
|-
|8.506,80
|11.759,40
|Ağustos
|10.008,00
|10.008,00
|1.401,12
|100,08
|1.276,02
|68.054,40
|8.506,80
|-
|75,96
|-
|8.506,80
|11.759,40
|Eylül
|10.008,00
|10.008,00
|1.401,12
|100,08
|1.604,08
|76.561,20
|8.506,80
|-
|75,96
|-
|8.506,80
|11.759,40
|Ekim
|10.008,00
|10.008,00
|1.401,12
|100,08
|1.701,36
|85.068,00
|8.506,80
|-
|75,96
|-
|8.506,80
|11.759,40
|Kasım
|10.008,00
|10.008,00
|1.401,12
|100,08
|1.701,36
|93.574,80
|8.506,80
|-
|75,96
|-
|8.506,80
|11.759,40
|Aralık
|10.008,00
|10.008,00
|1.401,12
|100,08
|1.701,36
|102.081,60
|8.506,80
|-
|75,96
|-
|8.506,80
|11.759,40
|120.096,00
|120.096,00
|16.813,44
|1.200,96
|16.916,32
|663.530,40
|102.081,60
|-
|911,53
|-
|102.081,59
|141.112,80
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