ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (18) numaralı bendine göre 2023 Temmuz ayından itibaren yapılan ücret ödemelerine uygulanacak gelir vergisinden istisna edilecek tutar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Aylar Brüt SGK Matrahı SGK İşçi Payı İşsizlik İşçi Payı Asgari Ücrette Denk Gelen GV Kesintisi KGV Matrahı Aylık Gelir Vergisi Matrahı İstisna Öncesi Gelir Vergisi Kesintisi Asgari Ücrette Denk Gelen DV Kesintisi Damga Vergisi Kesintisi Net Maaş İşveren Maliyeti Ocak 10.008,00 10.008,00 1.401,12 100,08 1.276,02 8.506,80 8.506,80 - 75,96 - 8.506,80 11.759,40 Şubat 10.008,00 10.008,00 1.401,12 100,08 1.276,02 17.013,60 8.506,80 - 75,96 - 8.506,80 11.759,40 Mart 10.008,00 10.008,00 1.401,12 100,08 1.276,02 25.520,40 8.506,80 - 75,96 - 8.506,80 11.759,40 Nisan 10.008,00 10.008,00 1.401,12 100,08 1.276,02 34.027,20 8.506,80 - 75,96 - 8.506,80 11.759,40 Mayıs 10.008,00 10.008,00 1.401,12 100,08 1.276,02 42.534,00 8.506,80 - 75,96 - 8.506,80 11.759,40 Haziran 10.008,00 10.008,00 1.401,12 100,08 1.276,02 51.040,80 8.506,80 - 75,96 - 8.506,80 11.759,40 Temmuz 10.008,00 10.008,00 1.401,12 100,08 1.276,02 59.547,60 8.506,80 - 75,96 - 8.506,80 11.759,40 Ağustos 10.008,00 10.008,00 1.401,12 100,08 1.276,02 68.054,40 8.506,80 - 75,96 - 8.506,80 11.759,40 Eylül 10.008,00 10.008,00 1.401,12 100,08 1.604,08 76.561,20 8.506,80 - 75,96 - 8.506,80 11.759,40 Ekim 10.008,00 10.008,00 1.401,12 100,08 1.701,36 85.068,00 8.506,80 - 75,96 - 8.506,80 11.759,40 Kasım 10.008,00 10.008,00 1.401,12 100,08 1.701,36 93.574,80 8.506,80 - 75,96 - 8.506,80 11.759,40 Aralık 10.008,00 10.008,00 1.401,12 100,08 1.701,36 102.081,60 8.506,80 - 75,96 - 8.506,80 11.759,40 120.096,00 120.096,00 16.813,44 1.200,96 16.916,32 663.530,40 102.081,60 - 911,53 - 102.081,59 141.112,80

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.