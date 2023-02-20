193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (18) numaralı bendine göre 2023 Temmuz ayından itibaren yapılan ücret ödemelerine uygulanacak gelir vergisinden istisna edilecek tutar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Aylar Brüt SGK Matrahı SGK İşçi Payı İşsizlik İşçi Payı Asgari Ücrette Denk Gelen GV Kesintisi KGV Matrahı Aylık Gelir Vergisi Matrahı İstisna Öncesi Gelir Vergisi Kesintisi Asgari Ücrette Denk Gelen DV Kesintisi Damga Vergisi Kesintisi Net Maaş İşveren Maliyeti
Ocak      10.008,00      10.008,00      1.401,12       100,08      1.276,02        8.506,80        8.506,80                  -        75,96            -          8.506,80      11.759,40
Şubat      10.008,00      10.008,00      1.401,12       100,08      1.276,02      17.013,60        8.506,80                  -        75,96            -          8.506,80      11.759,40
Mart      10.008,00      10.008,00      1.401,12       100,08      1.276,02      25.520,40        8.506,80                  -        75,96            -          8.506,80      11.759,40
Nisan      10.008,00      10.008,00      1.401,12       100,08      1.276,02      34.027,20        8.506,80                  -        75,96            -          8.506,80      11.759,40
Mayıs      10.008,00      10.008,00      1.401,12       100,08      1.276,02      42.534,00        8.506,80                  -        75,96            -          8.506,80      11.759,40
Haziran      10.008,00      10.008,00      1.401,12       100,08      1.276,02      51.040,80        8.506,80                  -        75,96            -          8.506,80      11.759,40
Temmuz      10.008,00      10.008,00      1.401,12       100,08      1.276,02      59.547,60        8.506,80                  -        75,96            -          8.506,80      11.759,40
Ağustos      10.008,00      10.008,00      1.401,12       100,08      1.276,02      68.054,40        8.506,80                  -        75,96            -          8.506,80      11.759,40
Eylül      10.008,00      10.008,00      1.401,12       100,08      1.604,08      76.561,20        8.506,80                  -        75,96            -          8.506,80      11.759,40
Ekim      10.008,00      10.008,00      1.401,12       100,08      1.701,36      85.068,00        8.506,80                  -        75,96            -          8.506,80      11.759,40
Kasım      10.008,00      10.008,00      1.401,12       100,08      1.701,36      93.574,80        8.506,80                  -        75,96            -          8.506,80      11.759,40
Aralık      10.008,00      10.008,00      1.401,12       100,08      1.701,36    102.081,60        8.506,80                  -        75,96            -          8.506,80      11.759,40
     120.096,00    120.096,00    16.813,44    1.200,96    16.916,32    663.530,40    102.081,60                  -      911,53            -      102.081,59    141.112,80

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.