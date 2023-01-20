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ARDEB, BİDEB ve TEYDEB tarafından desteklenen projelerde, öğrencilere yapılan burs ödemelerine ilişkin aylık üst limitleri 17.01.2023 tarihinde TÜBİTAK resmi web sayfası üzerinden duyurularak güncellenmiştir. Yeni burs tutarları aşağıdaki tabloda yer almakta olup, 01.01.2023 tarihi itibariyle geçerli olacaktır.

Ayrıca, desteklenen projelerde yer alan bursiyerler, herhangi bir kamu kurum/kuruluşundan aylık burs almaları durumunda, TÜBİTAK tarafından belirlenen aylık burs üst limitleri dâhilinde herhangi bir kesinti uygulanmayacaktır.

Burs Üst Limitleri Niteliği Ücret Karşılığı Çalışmıyor İse Ücret Karşılığı Çalışıyor İse Ön Lisans/Lisans Öğrencisi 2.180 TL/ay - Yüksek Lisans Öğrencisi 7.275 TL/ay 2.180 TL/ay Doktora Öğrencisi (*) 9.920 TL/ay 2.975 TL/ay Doktora Sonrası Araştırmacı 13.230 TL/ay -



(*) BİDEB 2250 Lisansüstü Bursları Performans Programında yer alan performans kriterlerine göre başvuru yapmaları durumunda doktora öğrencileri 3.505.-TL/ay ve doktora sonrası araştırmacılar 4.365.- TL/aya kadar performans ödemesi alabileceklerdir.

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