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Turkey: 2023 Yılı Kıdem Tazminatı Ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na Göre 2023 İlk 6 Ay İçin Ödenecek Aile Ve Çocuk Yardımı Tutarları

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T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından 05/01/2023 tarih 1 sıra numarası ile yayımlanan "Mali ve Sosyal Haklar" konulu Genelge ile 01/01/2023-30/06/2023 döneminde geçerli olmak üzere memur maaş katsayıları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Dönem 01/01/2023-30/06/2023 Aylık Katsayısı 0,388581 Taban Aylık Katsayısı 6,082041 Yan Ödeme Katsayısı 0,123232



Buna göre, 1/1/2023 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 17.904,62 TL'dir.

01/01/2023-30/06/2023 tarihleri için 657 sayılı Kanunun 202. Maddesine göre ödenecek Aile ve Çocuk Yardımı tutarları aşağıdaki gibidir.

Aile Yardımı 883,24 TL Çocuk Yardımı 97,15 TL Çocuk Yardımı (0-6 yaş) 194,29 TL



Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından sonra %30 düzeyindeki artış için TBMM Başkanlığı'na Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi sunulmuş olup kıdem tazminat tavanında %30 artış olacaktır.

Genelge'nin tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.

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