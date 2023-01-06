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29.12.2022 tarihli Resmi Gazete'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı ("Karar") yayınlanmıştır.

Karar kapsamında, ülke genelinde iş sözleşmesi ile çalışan ve İş Kanunu kapsamında olan veya olmayan her türlü çalışanın bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin; 01.01.2023-31.12.2023 tarihleri arasında 333,60 TL olarak belirlendiği açıklanmıştır.

Bu bilgi ışığında 01.01.2023-31.12.2023 tarihleri arasında aylık asgari ücret brüt 10.008,00 TL (net 8.506,80 TL) olarak uygulanacaktır.

Ayrıca, Karar kapsamında, işverenlere verilen asgari ücret desteğinin 2023 yılı Ocak ila Haziran döneminde 250 TL olarak sürdürüleceği açıklanmıştır.

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