4857 sayılı İş Kanunu'nun 39. maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2023 yılı için uygulanacak olan asgari ücret açıklanmıştır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararına istinaden, 01/01/2023 - 31/12/2023 tarihleri arası için bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret günlük 333,60 TL olarak tespit edilmiştir.

Tablo 1: 2023 yılı Asgari Ücretin Net Hesabı

Brüt Ücret

10.008,00 TL

Sigorta Primi İşçi Payı (%14)

1.401,12 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1)

100,08 TL

Kesintiler Toplamı

1.501,20 TL

NET ÜCRET

8.506,80 TL

 

Tablo 2: Asgari Ücretin İşveren Maliyeti

Asgari Ücret

10.008,00 TL

SGK İşveren Primi (%15,5) *

1.551,24 TL

İşveren İşsizlik Sigortası (%2)

200,16 TL

İşverene Toplam Maliyeti

11.759,40 TL

*5510 indirimi düşülmüştür.

 

Tablo 3: Prime esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları

Günlük Kazanç Alt Sınırı

     333,60 TL

Aylık Kazanç Alt Sınırı

   10.008,00 TL

Günlük Kazanç Üst Sınırı

2.502,00 TL

Aylık Kazanç Üst Sınırı

75.060,00 TL


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