4857 sayılı İş Kanunu'nun 39. maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2023 yılı için uygulanacak olan asgari ücret açıklanmıştır.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararına istinaden, 01/01/2023 - 31/12/2023 tarihleri arası için bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret günlük 333,60 TL olarak tespit edilmiştir.
Tablo 1: 2023 yılı Asgari Ücretin Net Hesabı
|
Brüt Ücret
|
10.008,00 TL
|
Sigorta Primi İşçi Payı (%14)
|
1.401,12 TL
|
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1)
|
100,08 TL
|
Kesintiler Toplamı
|
1.501,20 TL
|
NET ÜCRET
|
8.506,80 TL
Tablo 2: Asgari Ücretin İşveren Maliyeti
|
Asgari Ücret
|
10.008,00 TL
|
SGK İşveren Primi (%15,5) *
|
1.551,24 TL
|
İşveren İşsizlik Sigortası (%2)
|
200,16 TL
|
İşverene Toplam Maliyeti
|
11.759,40 TL
*5510 indirimi düşülmüştür.
Tablo 3: Prime esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları
|
Günlük Kazanç Alt Sınırı
|
333,60 TL
|
Aylık Kazanç Alt Sınırı
|
10.008,00 TL
|
Günlük Kazanç Üst Sınırı
|
2.502,00 TL
|
Aylık Kazanç Üst Sınırı
|
75.060,00 TL
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