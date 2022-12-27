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4857 sayılı İş Kanunu'nun 39. maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2023 yılı için uygulanacak olan asgari ücret açıklanmıştır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararına istinaden, 01/01/2023 - 31/12/2023 tarihleri arası için bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret günlük 333,60 TL olarak tespit edilmiştir.

Tablo 1: 2023 yılı Asgari Ücretin Net Hesabı

Brüt Ücret 10.008,00 TL Sigorta Primi İşçi Payı (%14) 1.401,12 TL İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1) 100,08 TL Kesintiler Toplamı 1.501,20 TL NET ÜCRET 8.506,80 TL

Tablo 2: Asgari Ücretin İşveren Maliyeti

Asgari Ücret 10.008,00 TL SGK İşveren Primi (%15,5) * 1.551,24 TL İşveren İşsizlik Sigortası (%2) 200,16 TL İşverene Toplam Maliyeti 11.759,40 TL

*5510 indirimi düşülmüştür.

Tablo 3: Prime esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları

Günlük Kazanç Alt Sınırı 333,60 TL Aylık Kazanç Alt Sınırı 10.008,00 TL Günlük Kazanç Üst Sınırı 2.502,00 TL Aylık Kazanç Üst Sınırı 75.060,00 TL



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