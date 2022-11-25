Sigorta Primi Genel Müdürlügü tarafindan 23/11/2022 tarihli ve 2022/20 sayili Yemek Bedeli konulu genelge yayimlanmistir.

Sosyal Sigorta Islemleri Yönetmeliginin 97 nci maddesinin 7 nci fikrasinin (a) bendi, 11.11.2022 tarihli ve 32010 sayili Resmi Gazetede yayimlanan Sosyal Sigorta Islemleri Yönetmeliginde Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik ile ;

" 7) Isverenlerce;

a) Isyerinde veya müstemilatinda yemek verilmemesi sartiyla, yemek bedeli adi altinda sigortalilara veya sigortalilar için üçüncü kisilere yapilan her türlü ödemelerin, günlük asgari ücretin Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen oraninin fiilen çalisilan gün sayisi ile çarpilmasi sonucunda bulunacak tutari,

...

prime esas kazanca dahil edilmez."

Seklinde degistirilmistir.

Bu degisiklige istinaden Kurumun Yönetim Kurulunca alinan 17.11.2022 tarihli ve 2022/323 sayili Karar ile yemek bedeli adi altinda sigortalilara veya sigortalilar için üçüncü kisilere yapilan her türlü ödemelerin,günlük brüt asgari ücretin yüzde 23,65'inin prime esas kazançtan istisna tutulmasina karar verilmistir.

1.12.2022 ila 31.12.2022 tarihleri arasinda 5510 sayili Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fikrasinin (a) bendine tabi sigortalilarin prime esas kazançlarindan istisna tutulacak yemek bedeli tutari;

215,70 TL x % 23,65 = 51,01 TL (Günlük) olarak uygulanacaktir.

5510 sayili Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fikrasinin (a) bendine tabi sigortalilarin 01.12.2022 tarihinden önceki prime esas kazançlarindan istisna tutulacak yemek bedeli tutarinin hesaplanmasinda yönetmelik degisikligi öncesi mevzuat hükümleri uygulanarak islem yapilacaktir.

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