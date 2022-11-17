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MGC Legal ekibi internette en çok aratılan konulardan biri olan "Ustalık Telafi Programı"nı kaleme aldı ve merak edilenleri cevapladı, işte detaylar...

Ustalık Telafi Programı

Ustalık Telafi Programı çeşitli sektörlerde nitelikli iş gücünü artırmak, ara eleman açığını kapatmak vb. sebeplerle Avrupa Birliği standartlarına uygun elemanların olmasını sağlamak amacıyla çıkarılan T.C. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) destekli olarak verilen ve çeşitli teşviklerle yaygınlık kazanması hedeflenen programdır.

Ustalık Telafi Belgesinin diğer belgelere göre birçok avantajı vardır. Bunların başında; süresiz olarak ömür boyu geçerli olması gelir. Aynı zamanda, mesleki yeterlilik belgesinin de yerine geçen ustalık belgesi Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Belgesinin zorunluluğundan da kurtulmayı sağlar.

Ustalık Telafi Programı sonunda çalışanlar düz mezuniyetlerini meslek lisesi olarak güncelleyebilir ve EuroPass Akreditasyonu ile Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak belgeleyebilirler.

Ustalık Telafi Programı 27 hafta sürmekte olup; programlarda kontenjan sınırı bulunmamaktadır. Programa katılanların en az lise mezunu olması da aranmakla birlikte, herhangi bir yaş sınırı bulunmamaktadır.

Program süresince denetimler de yapılabilmekte olup, denetimlerde; iş dosyaları, temrinler ve mesleki sorular sorulabilmektedir. Programa devam eden çalışanların işten ayrılması ve çıkarılması durumlarında herhangi bir yaptırım uygulanmamaktadır. Program kapsamınca çalışma gün sayısı üzerinden hesaplanan teşvik işverenin vergi numarasına kayıtlı banka hesabına yatırılmaktadır.

Program eğitim içeriğinin tamamı işletmelerde yapılacaktır. Eğitim sonunda başarılı olanlara "Ustalık Belgesi" düzenlenecektir.

Ustalık Telafi Programı Kapsamındaki İş Alanları

Söz konusu iş alanları;

Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi,

Bilişim Teknolojileri,

Büro Yönetimi,

Denizcilik,

El Sanatları Teknolojisi,

Elektrik-Elektronik Teknolojisi,

Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi,

Gemi Yapımı,

Gıda Teknolojisi,

Grafik ve Fotoğraf,

Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri,

Harita- Tapu- Kadastro,

Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı,

İnşaat Teknolojisi,

Kimya Teknolojisi,

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri,

Kuyumculuk Teknolojisi,

Makine Teknolojisi,

Matbaa Teknolojisi,

Metal Teknolojisi,

Metalürji Teknolojisi,

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı,

Moda Tasarım Teknolojileri,

Motorlu Araç Teknolojisi,

Muhasebe ve Finansman,

Müzik Aletleri Yapımı,

Pazarlama Perakende,

Plastik Teknolojisi,

Seramik ve Cam Teknolojisi,

Tarım,

Tekstil Teknolojisi,

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme,

Ulaştırma Hizmetleri,

Yiyecek ve İçecek Hizmetlerini kapsar.

Ustalık Telafi Programından Kimler Faydalanabilir?

Programdan faydalanmak isteyen firmalardan çalışan sayısı 50 ve üzerinde olanlar Milli Eğitim Müdürlükleri ile imzalanacak protokolden sonra teşvikten yararlanabilirler. Çalışan sayısı 2 ile 50 arasında olan firmalar ise direkt başvuru ile protokol imzalayabilirler.

Ustalık Telafi Programına yaş şartı aramaksızın en az ortaöğretim kurumu mezunları katılabilmektedir. Dikkat edilmesi gereken husus; Ustalık Telafi Programına katılacak kişinin mezun olduğu bölüm ile yaptığı işin aynı olmamasıdır. Bunun dışında, herhangi bir yaş veya kontenjan sınırı yoktur.

Ustalık Telafi Programı Kapsamında Yapılan Teşvikler Nelerdir?

Öncelikle, Ustalık Telafi Programı'ndaki devlet katkısı ödemeleri teşviklerden farklı olarak nakdi olarak gerçekleşmektedir. Program kapsamında işverenin hesabına her çalışan için net asgari ücretin yarısı (2.750,17 TL) destek sağlanır. Yapılan teşvik 6.5 ay süresince devam eder. Öğretim süresince programa katılanların sigorta primleri için de devlet katkısı yapılacaktır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.