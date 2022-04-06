Tüm çalisanlarin is hayatlari boyunca sorduklari en önemli sorulardan biri "kidem tazminati nasil hesaplanir?" sorusunun cevabi aslinda çok da zor degil.

Kidem Tazminatinin Hesaplanmasi

Çalistigi isyerinde en az 1 yillik kidemi bulunan ve is sözlesmesini hakli nedene dayanarak ya da yukarida saydigimiz diger nedenlerle fesheden yahut is sözlesmesi isveren tarafindan Is Kanunun Madde 25/2'de, ''Ahlak ve iyi niyet kurallarina uymayan haller ve benzerleri'' baslikli maddede sayilan sebeplerden birine dayanmaksizin feshedilen isçi kidem tazminatina hak kazanabilmektedir.

Kidem tazminatinin hesaplanmasinda öngörülen asgari süre; ayni isverenin ayni veya degisik isyerlerinde sürekli veya aralikli çalisma süreleri toplami esas alinarak hesaplanir. Isyerinin devri veya intikali veyahut baska bir isverene geçmesi, sonucunu degistirmez. Kamu kuruluslarinda çalismis olanlarin hizmet süreleri ise birlestirilir.

Kidem Tazminati Hesaplanirken Maas Önemli midir?

Kidem tazminati, isçinin her bir yillik çalisma süresi karsiliginda bir brüt ve giydirilmis maasi esas alinarak hesaplanmaktadir. Yani isçiye çalistigi her bir yila karsilik 30 günlük brüt ve giydirilmis ücreti kadar bir ödeme yapilmasi gerekmektedir.

Tazminat miktarini hesaplarken karsimiza son brüt ücret kavrami çikacaktir. Son brüt ücret kavrami, isçinin is iliskisi kapsaminda is gördügü ve ücrete hak kazandigi en son net ücretinin gelir vergisi, SGK primi vb. kesintilerinin yapilmamis halini ifade eder.

Öncelikle bu brüt ücretin bulunmasi gerekmektedir. Sonrasinda ise bu brüt ücrete isçiye her ay düzenli olarak yapilan diger ödemeler ve yan haklar da eklenir. Bu ekleme islemine giydirme denmektedir. Isçiye ödenen bu ücret eklerinin kidem tazminatinin hesabinda son brüt ücrete dahil edilebilmesi için süreklilik arz etmesi, yani her ay düzenli olarak isçiye ödenmesi gerekmektedir.

Görüldügü gibi kidem tazminati hesaplanirken, Is Kanunu madde 32'de belirtilen, isçiye emegi karsiligi verilen ücretler haricinde para veya para ile ölçülebilir nitelikteki yapilan yardimlar da dikkate alinmaktadir. Bu eklerin neler olabilecegi hususuna kisaca deginecek olursak; asagida sayilan yan haklarin her ay düzenli olarak ödenmesi kararlastirilmissa kidem tazminatinin hesabinda dikkate alinacagini söyleyebiliriz.

Gida Yardimi,

Yakacak Yardimi,

Egitim Yardimi,

Primler,

Yemek Ücreti (Yemek isyerinde veriliyorsa emsal bir yemek ücreti tespit edilir),

Yol Ücreti (Servis tahsis edilmisse mahkemece emsal bir yol ücreti belirlenir).

Kidem Tazminati Hesaplanirken Neler Etki Etmez?

Söz konusu tazminatin hesaplanmasinda, esas teskil edecek ücrete eklenmeyen bir takim ücret ve yardimlar da söz konusudur. Bunlara örnek vermek gerekirse; dogum, evlenme, hastalik ve ölüm yardimi, seyahat primi, yolluk, isyerinde kullanmasi için verilen; eldiven, baret, kiyafet gibi yardimlardir. Bunlar belli dönemler için anlik olarak saglanan haklardir, bir düzen ve süreklilik teskil etmezler.

Sonuç olarak isçinin son brüt ücretine, yukarida deginilen sartlari saglayan yan ödemeler de eklenerek isçinin son brüt giydirilmis ücreti bulunur. Son olarak, bulunan bu ücretten sadece damga vergisi kesilir. Iste damga vergisi kesintisi de yapildiktan sonra ortaya çikan son rakam isçinin kidem tazminati hesabinda dikkate alinacak olan ve isçiye çalistigi her bir yil için ödenmesi gereken tutari ifade eder.

Kidem Tazminati Tavani Nedir?

Kidem tazminati hesaplanirken hesaplamaya esas alinacak son ücretin tespitinde kanun koyucu bir tavan sinir getirmistir. Bu sinir; 1475 Sayili eski Is Kanunu'nun 14'üncü maddesinin 13'üncü fikrasinda kaleme alinmistir.

Buna göre; bu Kanuna tabi isçilerin kidem tazminatlarinin yillik miktari en yüksek devlet memuruna ödenecek olan bir hizmet yilina ait azami emeklilik ikramiyesi meblagini asamayacaktir. Asmasi halinde isçiye en yüksek devlet memuruna ödenecek olan bir hizmet yilina ait azami emeklilik ikramiyesi meblagi üzerinden ödeme yapilacaktir.

Bu kapsamda her yil için kidem tazminati tavani yeniden belirlenmekte olup isçinin brüt ücreti ve düzenli olarak ödenen diger yan haklari toplami yani kidem tazminati hesabinda esas alinacak ücreti, her yil için tespit edilen bu kidem tazminati tavanini asarsa, hesaplama yapilirken isçinin ücreti degil bu tavan miktar esas alinacaktir. 2022 yili için kideme esas ücret tavani?10.848,59 TL?olarak belirlenmistir.

Kidem Tazminati Hesaplama Örnegi

Isçinin Brüt Ücreti: 2.943 TL

Isten Ayrilis Tarihi: 08.06.2019

Ise Giris Tarihi: 02.04.2010

Aylik Yemek Ücreti: 200 TL

Aylik Yol Masrafi: 275 TL

Aylik Özel Saglik Sigortasi: 100 TL Olarak kabul edilirse;

Giydirilmis Brüt Ücreti: 2.943 + 200 + 275 + 100 = 3.518 TL olmaktadir.

Isçinin Toplam Hizmet Süresi: 9 yil, 2 ay, 7 gün oldugunda;

9 yil x 3518 TL = 31.662,00 TL

2 ay x 3518/12 = 586,33 TL

7 gün x 3518/365 = 67,47 TL

Kidem Tazminati = 31.662 + 586,33 + 67,47 = 32.315,80 TL olarak hesaplanmaktadir.

Son olarak; hesaplanan tazminat miktarindan da binde 7,59 oraninda damga vergisi kesilecektir. Bu kesinti sonucunda toplam hak edilen Kidem Tazminati = 32.070,53 TL olarak hesaplanmaktadir.

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