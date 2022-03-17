22 Ocak 2022 tarihli ve 31727 sayili Resmî Gazete'de yayimlanan 7351 sayili Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatirim Sistemi Kanunu ile Bazi Kanunlarda ve 375 sayili Kanun Hükmünde Kararnamede Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun ("Degisiklik Kanunu") ile bireysel emeklilik prosedürüne iliskin asagida listelenen degisiklikler ve eklemeler getirildi:

4632 sayili Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatirim Sistemi Kanunu'ndaki bazi tanimlar degistirilmis olup Bakanlik, Kurum, Kurul, Katilimci, Portföy Yöneticisi ve Saklayici kavramlari açiklanmistir. Örnegin, degisiklik öncesi "Müstesarlik" kavrami kullanilirken artik "Bakanlik" veya "Kurum" ifadelerine yer verilmistir. "Kurum" ile "Sigortacilik ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu" ifade edilirken, "Kurul" ile "Sigortacilik ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu" ifade edilmektedir.

Katilimci, bazi durumlarda bireysel emeklilik hesabindaki birikimlerin kendisine ödenmesini talep edebilir. Katilimciya, sistemden ayrilmadan hesabindaki birikim tutarinin %50'sine kadar kismen ödeme yapilabilir. Ancak, devlet katkisi hesabindaki tutarlar hariç tutulacaktir. Kismen ödenen bu tutarin, çeyregini asmamak kaydiyla devlet katkisi hesabindaki tutardan da karsilanmasi mümkündür. Bu konudaki esas ve usuller de Kurum tarafindan belirlenecektir.

Fonun varligina, fon portföyüne ve fon varliklarinin saklanmasina iliskin ilkelere ekleme yapilmistir. Türk Borçlar Kanunu'na göre bireysel emeklilik sözlesmelerinin ya da bu sözlesmelerden dogan alacagin devredilmesi durumunda; emekli olmaya hak kazanma, maas baglanmasi, bireysel emeklilik hesabindaki birikimlerin kendisine ödenmesi, kendi hesabindaki birikimlerin baska bir emeklilik sirketine aktarilmasi gibi haklarin kullanimi konusunda esas ve usuller yine Kurum tarafindan belirlenecektir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandasi katilimcilar ile çikma izni almak suretiyle Türk vatandasligini kaybeden katilimcilar adina bireysel emeklilik hesabina ödenen katki paylarinin %30'una karsilik gelen tutari devlet katkisi olarak emeklilik gözetim merkezi hesaplar. Hesaplanan tutar, katilimcilarin ilgili hesaplarina sirketler vasitasiyla aktarilmak üzere yine ayni merkeze ödenir. Isveren tarafindan ödenenler istisna kapsamindadir. Cumhurbaskaninin yabanci para cinsinden yapilan ödemeleri indirmeye yetkisi vardir. Yabanci para cinsinden yapilan ödemeler hariç devlet katkisina konu olan paylarin, 22 Ocak 2022 tarihinden önce sirket hesaplarina aktarilanlar için %25'ine ve bu tarihten sonra sirket hesaplarina aktarilanlar için ise %30'una karsilik gelen tutar, devlet katkisi olarak hesaplanmaya devam edecektir.

Kanun ile devlet katkisinin hesaplanmasina iliskin madde eklenmistir. Buna göre, bir katilimci için bir yilda ödenen katki paylarinin toplami o yila ait hesaplamaya iliskin dönemin sona erdigi tarihte geçerli brüt asgari ücretin hesaplama dönemine denk gelen toplam tutarini asamaz. Siniri asan katki paylari için, katki payinin ödendigi yili izleyen yillarda da Devlet katkisi hesaplamasi ve ödemesi yapilabilir. Bakanlik hesabina emeklilik sirketlerince yapilan fazla ve yersiz ödemeler, emeklilik sirketlerinin ilgili hesaplarina gönderilmek üzere emeklilik gözetim merkezine ödenir.

Kanun'un tam metnine bu baglantidan ulasabilirsiniz.

Yazi ilk olarak, Moroglu Arseven'in iki haftada bir yayimlanan bülteni MA | Gazette'de yer almistir

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