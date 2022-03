ARTICLE

Your LinkedIn Connections with the authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Bu konuya detaylica inmeden önce "Yönetim Hakki"ndan söz edilmesi gerekmektedir. Esasinda bir is sözlesmesi hazirlanirken gerekli unsurlar ana hatlari ile belirtilmekte, ayrinti ve detaylar konusunda ise isverenin yönetim hakkina dayanarak doldurabilecegi sekilde bosluk birakilmaktadir. Çünkü devamlilik arz eden is iliskisinde gerçeklesmesi muhtemel problemler her zaman önceden tahmin edilememektedir.

Elbette, anlasarak is sözlesmesi imzalayan taraflarin ayni sekilde anlasmak suretiyle is sözlesmesinde yer alan çalisma kosullarinda diledikleri zaman degisiklik gerçeklestirmeleri mümkündür. Ancak madde 22 kapsaminda isverenin tek tarafli olarak ve yazili olarak isçiye bildirilmeksizin veya onayini almaksizin is sözlesmesinde esasli bir degisiklik gerçeklestirmesi mümkün degildir. Çalisma kosullari isçinin is iliskisinde tabi oldugu bütün sart, hak ve yükümlülüklere karsilik gelen bir kavramdir.

Bu degisikliklerin bir kismi esasli degisiklik kabul edilebilecekken; bir kismi tali yani ikincil unsurlarindaki degisikliklere karsilik gelmektedir. Bu baglamda incelenmesi ve degerlendirilmesi gereken ise Is Kanunu madde 22'de düzenlenen "Çalisma Kosullarinda Degisiklik" baslikli hükümdür. Bu hükme göre is sözlesmesinde gerçeklestirilecek bir esasli degisikligin ancak ve ancak isçiye yazili olarak bildirilmesi ve 6 is günü içinde isçinin yazili onayinin alinmasi seklinde belirtilen usule uygun olarak gerçeklestirilebilecegi belirtilmektedir. Isçinin yazili onayinin bulunmamasi halinde bu degisiklik isçiyi baglamayacaktir.

Is sözlesmesinin kurucu unsurlarindan olan ücret, 4857 Sayili Is Kanunu madde 32'de tanimlandigi üzere; bir kimseye bir is karsiliginda isveren veya üçüncü kisiler tarafindan saglanan ve para ile ödenen tutardir. Bu tutarin temel olarak brüt ve net olmak üzere iki sekilde yer aldigi görülmektedir ve genelde isverenin ücret ödeme politikasi dogrultusunda belirlenmektedir.

Bu kapsamda isçinin bagimli olarak is görme borcuna karsilik isverene düsen asli borcu, ücret ödeme borcu olarak ifade edilebilecektir. Isverenin asli borcu, ücret ve diger haklarin tam ve eksiksiz olarak isçiye ödenmesidir. Çünkü isçi, ücret ödeme karsiliginda verilen görevleri yerine getirmekte, isi gerçeklestirmektedir. Özünde is sözlesmesinin varligi, is görme ve ücret ödeme olmak üzere iki esasa bagli temellenmistir.

Is sözlesmesi, Is Kanunu madde 8/1'de ifade edildigi üzere, bir tarafin (isçi) bagimli olarak is görmeyi, diger tarafin (isveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden olusan bir sözlesmedir. Dolayisiyla is sözlesmesi isçi ve isveren olmak üzere her iki tarafinda karsilikli hak elde ettigi ve borç altina girdigi sözlesmelerdir.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Employment and HR from Turkey

**Wrigleys Essential Employment Guide** – The Disciplinary Process Wrigleys Solicitors In this series of articles, Wrigleys' employment team explores the disciplinary process, offering guidance on key steps for employers.

German Court Rules Occupational Accidents At Home May Be Covered By Statutory Accident Insurance Ogletree, Deakins, Nash, Smoak & Stewart A field sales manager who was working from home regularly walked from his bedroom to his home office without eating breakfast.

Who Owns LinkedIn Contacts – An Employee Or Employer? Brahams Dutt Badrick French LLP Who owns LinkedIn contacts – an employee or employer? Will an employee be in breach of their post-termination restrictions if they post on LinkedIn following termination of their employment?

Education Bulletin - Autumn 2021 Wrigleys Solicitors In this issue, we look at updated guidance on special severance payments for academy trusts and what the additional requirements are for academy trusts.

Government Publishes The Protected Disclosures (Amendment) Bill: Employers Should Act Now Arthur Cox The Bill will transpose the EU Whistleblowing Directive and is intended to significantly enhance the protections for whistleblowers in Ireland.