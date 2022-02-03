Son vergi düzenlemeleri, çalisan bordrolarinda bazi degisikliklere sebep oluyor. Isverenin çalisana ücret ödeme yükümlülügünü ortaya koydugu bir belge olan bordro, Is Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Saglik Sigortasi Kanunu ve Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenir.

Bordro hazirlanirken dikkat edilmesi gereken bazi hususlar, metrikler ve degiskenler vardir. Bu çerçevede, "son vergi düzenlemelerinden sonra çalisan bordrolari nasil hazirlanacak?" Sorusunun cevabini detayli olarak makalemizde bulabilirsiniz.

Puantaj Nedir?

Puantaj; "personel devam kontrol sistemi" olarak da tanimlanir. Herhangi bir isletmede çalisma sürelerinin saat veya gün bazinda kaydedilmesi ve raporlanmasini ifade eder. Puantaj sistemi, çalisanlari hak edislerinin ya da maaslarinin hizli ve dogru bir sekilde hesaplanmasini saglar.

Ücret Nedir?

Ücret; "is gücünün karsiligi olan mal ya da para" olarak tanimlanir. "Bir isin karsiligi" olarak da tanimlanabilir. Bir çalisanin yaptigi is karsiligi aldigi parayi ifade eder. Fiziksel ve düsünsel her emek bir ücrete tabidir. Ücretin yerine kullanilan diger terimler sunlardir; maas, aylik, haftalik, gündelik (yevmiye).

Ücret Çesitleri Nelerdir?

Resmi olarak ücret çesitleri; Is Kanunu, Borçlar Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu'nda açiklanmaktadir. Buna göre ücret türleri sunlardir;

Brüt Ücret: Isverenin çalisan için kasasindan ya da hesabindan çikan tutari ifade eder.

Isverenin çalisan için kasasindan ya da hesabindan çikan tutari ifade eder. Net Ücret: Kesintilerden sonra çalisana verilen ücrettir.

Kesintilerden sonra çalisana verilen ücrettir. Asgarî Ücret: Çalisanin aile geçimini asgarî seviyede karsilamasina yetecek kadar verilen piyasa sartlarina göre en düsük ücret seviyesine asgai ücret denir..

Çalisanin aile geçimini asgarî seviyede karsilamasina yetecek kadar verilen piyasa sartlarina göre en düsük ücret seviyesine asgai ücret denir.. Asil Ücret: "Temel ücret" ve "çiplak ücret" olarak da bilinir. Isverenin çalisana ödeyecegini bildirdigi ücret ya da maastir. Ücret haddi kullanilarak hesaplanan temel ücreti ifade eder.

"Temel ücret" ve "çiplak ücret" olarak da bilinir. Isverenin çalisana ödeyecegini bildirdigi ücret ya da maastir. Ücret haddi kullanilarak hesaplanan temel ücreti ifade eder. Giydirilmis Ücret: Asil ücret yaninda ödenen performans ücreti, ek yarar ve sosyal yardimlar gibi ücretlerin toplamini ifade eder.

Asil ücret yaninda ödenen performans ücreti, ek yarar ve sosyal yardimlar gibi ücretlerin toplamini ifade eder. Ikramiye: Yilda bir veya birden fazla ödenen ek ücrettir. Is sözlesmesinde belirtildigi takdirde çalisanin ikramiye talep etme hakki vardir. Çalisanin isletmeye bagliligini artiran bir ücret türüdür.

Yilda bir veya birden fazla ödenen ek ücrettir. Is sözlesmesinde belirtildigi takdirde çalisanin ikramiye talep etme hakki vardir. Çalisanin isletmeye bagliligini artiran bir ücret türüdür. Prim: Çalisanlari basarilarindan dolayi ödüllendirmek üzere ödenen ek ücrettir. Isin niceligini ve niteligini artirma amaci ile verilir.

Çalisanlari basarilarindan dolayi ödüllendirmek üzere ödenen ek ücrettir. Isin niceligini ve niteligini artirma amaci ile verilir. Komisyon: Isverene saglanan ek menfaatler çerçevesinde belli bir yüzde ile ödenen ücrettir.

Isverene saglanan ek menfaatler çerçevesinde belli bir yüzde ile ödenen ücrettir. Akort Ücret: "Parça basi ücret" olarak da bilinir. Isin zamanina göre degil sonucuna göre ödenir.

"Parça basi ücret" olarak da bilinir. Isin zamanina göre degil sonucuna göre ödenir. Parasal Ücret: Ücretin geçerli para cinsinden tutarini ifade eder.

Ücretin geçerli para cinsinden tutarini ifade eder. Gerçek Ücret: Parasal ücretin satin alma gücünü ifade eder.

Ücretin Korunmasi Nedir?

Isçilerin tek gelir kaynagi ücrettir. Bu sebeple ilgili kanunlarda "ücret korumasi" getirilmistir. Is Kanunu'na göre, çalisanlarin aylik ücretlerinin dörtte birinden fazlasi haczedilemez, baskasina devredilemez, temlik olunamaz, nafaka borcu için uygulanmaz. Borçlar Kanunu'na göre, isveren, isçinin onayi olmadan isçi ücretini takas ve mahsup edemez.

Normal Çalisma Süresi Nedir?

Normal çalisma süreleri, Is Kanunu'nda belirtilmistir. Buna göre normal çalisma süresi haftalik 45 saattir. Bu süre, is günlerine esit olarak bölünerek uygulanir. Maden islerinde normal çalisma süresi haftalik en fazla 37,5 saattir. Günlük çalisma süresi 11 saati asamaz.

Fazla Mesai Çalismasi Nedir?

Fazla mesai ya da fazla çalisma, Is Kanunu'na göre haftalik 45 saati asan çalisma süresini ifade eder. Normal çalisma süresi disinda isveren ve isçi arasinda fazla mesai süresi belirlenebilir.

Çalisma Süresinin Örnek Hesaplamasi Nasil Olur?

Isçilerin çalisma süresine iliskin örnek hesaplamalar söyledir;

Günlük çalisma süresi 7,5 saattir. Aylik 30 gün üzerinden hesaplandiginda aylik çalisma süresi 225 saattir.

1 saatlik çalisma ücreti, maasin 225'e bölünmesi ile bulunur.

Normal çalisma süresinde saatlik çalisma ücreti 30 TL olan bir isçi fazla mesai yaparsa, saatlik ücreti yüzde 50 zamli olacagindan 1,5 ile çarpilir. Buna göre isçinin fazla mesai saatlik ücreti 45 TL olur.

Ücret Ödenmeyen Izinler Nelerdir?

Ücretsiz izinler, 4857 Sayili Is Kanunu'nun 56. ve 74. maddelerinde açiklanmistir. Buna göre, ücretsiz izin; hak olarak taninanlarin disinda kalan ve isçi veya isverenin rizasiyla mümkün olan izinlerdir.

Yol Izni: Yillik izni için sehir disina giden isçi, ek olarak 4 gün ücretsiz yol izni kullanilabilir. Bunu isçinin talep etmesi gerekir.

Yillik izni için sehir disina giden isçi, ek olarak 4 gün ücretsiz yol izni kullanilabilir. Bunu isçinin talep etmesi gerekir. Dogum Izni: Dogum nedeni ile raporlu kadin çalisan, rapor bitiminde 6 aya kadar ücretsiz izin talep edebilir.

Ücret Ödenen Izinler Nelerdir?

Ücretli izin, 1 yillik çalismasina karsilik kanunda belirtilen süreler kadar verilen izinlerdir. Ücret ödenen izinler anayasal bir haktir. Çalisan kidemine göre süresi degisir. Ücretli izin türleri sunlardir;

Yillik izin,

Dogum izni,

Evlilik izni,

Babalik izni,

Ölüm izni,

Engelli çocuk tedavi izni,

Periyodik kontrol izni,

Süt izni,

Is arama izni,

Evlat edinme izni.

Ücretli Iznin Örnek Hesaplamasi Nasil Olur?

Yillik izin, en temel haklardan biridir. 4857 Sayili Is Kanunu ile korunma altindadir. Yillik ücretli izin süresi, çalisilan gün miktarina göre degisir. Buna göre izin süreleri söyledir;

1-5 yil arasi çalisanlar: 14 gün,

5 yildan fazla 15 yildan az çalisanlar: 20 gün,

15 yil ve üzeri çalisanlar: 26 gün.

18 yas ve alti ile 50 yas ve üstü çalisanlara verilen yillik izin 20 günden az olamaz.

Bordro Nedir?

Bordro, is karsiligi çalisan isçiye yapilan ödemeyi, vergi ve kesintiler ile birlikte gösteren belgedir. Isçinin çalistigi süre boyunca periyodik düzenlenir.

Bordroda Bulunmasi Gereken Zorunlu Alanlar Nelerdir?

4857 Sayili Is Kanunu'na göre çalisan bordrodasinda bulunmasi gereken zorunlu alanlar sunlardir;

Çalisan adi ve soyadi,

Ödeme günü,

Ödeme dönemi,

Fazla mesai, hafta tatili, bayram ve genel tatil ücretleri gibi ek tutarlar,

Vergi, sigorta primi, avans, nafaka ve icra gibi kesintiler,

Ödeme günü,

Isveren imzasi.

SGK Prim Oranlari Nedir?

1 Eylül 2013'ten itibaren sigorta prim oranlari asagidaki tabloda belirtilmistir;

4/A Kapsaminda Çalisan Sigortalilar Sigorta kollari Sigortali payi (%) Isveren payi (%) Kisa vadeli sigorta kollari primi (is kazasi, meslek hastaligi, hastalik ve analik sigortasi) – 2 Genel Saglik Sigortasi (GSS) primi 5 7,5 Malullük, yaslilik ve ölüm sigortalari primi 9 11 Malullük, yaslilik ve ölüm sigortalari primi (fiili hizmet gün sayisi eklenecek islerde) 9 12-14 Toplam sigorta prim orani 14 20,5 4/B Kapsaminda Kendi Adina ve Hesabina Bagimsiz Çalisan Sigortalilar Kisa vadeli sigorta kollari primi 2 – Genel Saglik Sigortasi (GSS) primi 12,5 – Malullük, yaslilik ve ölüm sigortalari primi 20 – Toplam sigorta prim orani 34,5 – Istege bagli sigorta primi Malullük, yaslilik ve ölüm sigortalari primi 20 – Genel Saglik Sigortasi (GSS) primi 12 – Toplam sigorta prim orani 32

Normal Çalisan Ücretinden Yapilan Yasal Kesintiler Nelerdir?

2022 yilinda brüt asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisi artik kesilmiyor, sadece sigorta primleri kesiliyor. Asgari ücretten fazla alanlardan sigorta primleri disinda gelir ve damga vergileri kesiliyor. Gelir dilimine göre gelir vergisi oranlari yüzde 15 ila yüzde 35 arasinda degisiyor.

2022 brüt asgari ücret kesintileri söyledir;

Asgari Ücret 5.004,00 SGK Primi (%14) 700,56 Issizlik Sigortasi Primi (%1) 50,04 Kesintiler toplami 750,60 Net Asgari Ücret 4253,40

Normal Çalisan Ücretinin Örnek Hesaplamasi Nasildir?

Brüt maasin yaklasik yüzde 70'i net maasa tekabül eder; ancak bu oran yillik vergi ve kesinti oranlarina göre degisebilir. Temel olarak net maas hesaplama söyle yapilir;

SGK Primi Isçi Payi: Brüt maas x%14.

Brüt maas x%14. Issizlik Sigortasi Fonu Isçi Payi: Brüt maas x%1.

Brüt maas x%1. Gelir Vergisi: Gelir vergisi matrahi x%15.

Gelir vergisi matrahi x%15. Gelir Vergisi Matrahi: Brüt maas – (SGK Isçi Payi + Issizlik Sigortasi Isçi Payi).

Brüt maas – (SGK Isçi Payi + Issizlik Sigortasi Isçi Payi). Damga Vergisi: %0,759.

%0,759. Kesintiler Toplami: SGK Primi Isçi Payi + Issizlik Sigortasi Fonu Isçi Payi + Gelir vergisi + Damga vergisi.

SGK Primi Isçi Payi + Issizlik Sigortasi Fonu Isçi Payi + Gelir vergisi + Damga vergisi. Net Maas: Brüt maas – Kesintiler toplami.

Emekli Çalisan Ücretinden Yapilan Yasal Kesintiler Nelerdir?

Ücretten yapilan yasal kesintiler kapsaminda emekli çalisan maaslarindan bazi kesintiler yapiliyor. Emekli maasi kesintileri sunlardir;

Hastane muayene ücreti, reçete ve ilaç katilim payi,

Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (Çalisan Emekliler),

Icraya düsen borçlar,

Nafaka.

Emekli Çalisan Ücretinin Örnek Hesaplamasi Nasil Olur?

Çalisan emekli maaslari hesaplamada su metrikler dikkate alinir;

Sigorta prim gün sayisi,

Sigortali olarak çalisilan toplam süre,

Sigorta baslangiç tarihi,

Emekli olmak için hak kazanilan ilk tarih.

Emekli maasi hesaplama için E-Devlet'te sunulan hesaplama robotu kullanilabilir.

2022'de Gelir Vergisi Dilimleri Nasildir?

2022 gelir vergisi dilimleri söyledir;

Gelir Vergisi Tarifesi (Ücretli Çalisanlar) 32.000 TL'ye kadar %15 70.000 TL'nin 32.000 TL'si için 4.800 TL, fazlasi %20 250.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL, fazlasi %27 880.000 TL'nin 250.000 TL'si için 61.000 TL, fazlasi %35 880.000 TL'den fazlasinin 880.000 TL'si için 281.500 TL, fazlasi %40

Asgari Ücret Için Vergi Istisnasi Nedir?

25 Aralik 2021 tarihinde Resmî Gazete'de yayimlanarak yürürlüge giren 7349 Sayili Kanun, ücret gelirlerinin asgari ücrete isabet eden kismi için gelir vergisi ve damga vergisi istisnasi getirmistir. Bu istisna, asgari ücretten yüksek ücretler alanlara için geçerli degildir.

Gelir vergisi ve damga vergisi istisnalarini düzenleyen hükümler, bahse konu Kanun'un 2, 3 ve 4. maddelerinde yer almistir.

Asgari Geçim Indirimi (AGI) Nedir?

Asgari Geçim Indirimi (AGI), temelde bir gelir vergisi indirimidir. Bir çalisanin kendisi ve bakmakla yükümlü oldugu kisiler için uygulanir. 16 yasini doldurmus her çalisanin kazandigi gelirin bir kismi vergiden muaf tutulur.

AGI hesaplamada;

Medeni durum,

-Varsa- esin çalisma durumu,

Çocuk sayisi,

Çocuklarin yaslari dikkate alinir.

Asgari ücrette Asgari Geçim Indirimi 2022'de kaldirildi. Asgari ücretten gelir ve damga vergisi kaldirildigi için buna bagli olarak AGI uygulamasi da sona erdi. Asgari ücretli olmayanlar için AGI uygulamasi devam ediyor.

2022 AGI miktarlari söyle;

Bekar 402 TL Evli esi çalismayan 481,5 TL Evli esi çalismayan 1 çocuklu 543 TL Evli esi çalismayan 2 çocuklu 603 TL Evli esi çalismayan 3, 4 veya 5 çocuklu 684 TL Evli esi çalisan 402 TL Evli esi çalisan 1 çocuklu 462 TL Evli esi çalisan 2 çocuklu 522 TL Evli esi çalisan 3 çocuklu 603 TL Evli esi çalisan 4 çocuklu 643,5 TL Evli esi çalisan 5 çocuklu 684 TL

Ücret Hesabinda SGK Tavani Nedir?

2022 Yili SGK primine esas tavan ve taban ücret net hesabi ve isverene maliyeti 5510 Sayili Sosyal Sigortalar ve Genel Saglik Sigortasi Kanunu'nun 82. maddesinde belirtilmistir. Ilgili Kanun'a göre, primlerin hesabina esas tutulan günlük kazancin alt siniri yani taban ücret, asgari ücretin 30'da biri kadardir. Günlük kazancin üst siniri yani tavan ücret bu tutarin 7,5 katidir.

Buna göre 2022 aylik tavan ve taban ücret tutarlari söyledir;

SGK Taban Ücreti: 5.004,00 TL.

5.004,00 TL. SGK Tavan Ücreti: 37.530,00 TL.

Engelli Vergi Indirimi Nedir?

Çalisanin kendisi, esi veya bakmakla yükümlü oldugu çocugu ya da çocuklarindan biri engelli ise, gelir vergisi matrahi üzerinden engellilik derecesine göre vergi indirimi hakki vardir. Bu haktan en az yüzde 40 engeli olan çalisanlar, esleri veya çocuklari faydalanabilir. Engelli vergi indirimi, vergi dairesine yapilan basvurmasi sonrasi onaylanirsa, bordroya yansitilir.

2022 engelli vergi indirimi tutarlari söyledir;

%80 ve üzeri engelli 1. Derece Engellilik Indirimi 2.000 %60–%80 arasi engelli 2. Derece Engellilik Indirimi 1.170 %40–%60 arasi engelli 3. Derece Engellilik Indirimi 500

Engelli Vergi Indiriminde Örnek Hesaplama Nasil Olur?

2022 engelli vergi indirimi hesaplama örnegi verelim. Örnegin; 7.000 TL brüt maas ile çalisani ele alalim. 3. derece engelli indirimi uygulanacak çalisanin gelir vergisi matrahi hesaplamasi söyledir;

Ücret: 7.000.

7.000. SGK Matrah: 7.000.

7.000. SGK Isçi Payi: %14 = 7.000×0,14 = 980.

%14 = 7.000×0,14 = 980. Issizlik Sigortasi Isçi Payi: %1 = 7.000×0,01 = 70.

%1 = 7.000×0,01 = 70. Gelir Vergisi Matrahi: 7.000–980–70 = 5.950–500 (3.derece engelli indirimi) = 5.450 TL.

Bu engelli indirimi hesabina göre, engelli çalisanin gelir vergisi, 5.950 TL yerine 5.450 TL üzerinden hesaplanacaktir.

Tazminat Ödeme Tablosu Nedir?

1475 Sayili Is Kanunun 14. maddesine göre, bir is yerinde ayni isverene bagli olarak en az 1 yil çalisan kisi kidem tazminatina hak kazanir. Ancak bunun bazi kosullari vardir. Kidem tazminati ödeme için;

Is sözlesmesinin, isveren tarafindan iyi niyet ve ahlak kurallarina aykirilik nedenleri disindaki sebeplerle feshedilmesi,

Isçi tarafindan saglik, ahlak kuralarina aykirilik ve isin durmasi gibi sebeplerle sözlesmesinin feshedilmesi,

Askerlik sebebiyle isten ayrilma,

Emeklilik hakkinin elde edilmesi,

Kadinin evlilik sebebiyle kendi arzusu ile isten ayrilmasi,

Isçi ölümü.

Tazminat ödeme tablosuna göre;

2022 yilinin ilk yarisi için kidem tazminati ödeme tavani 10.596,74 TL'dir.

Ihbar tazminati süreleri 2 hafta ila 8 haftadir.

Ihbar Tazminati Nedir?

Ihbar tazminati, Is Kanunu'nun 17. maddesinde düzenlenir. Çalisanin isten ayrilmadan önce ya da isverenin isçiyi çikarmadan önce karsi tarafa haber vermesidir. Böylece taraflarin magdur olmasini önlemek amaçlanir. Taraflarin önceden haber vermesi gereken süreye "ihbar süresi" denir.

Gerekli bildirim yapilmadigi takdirde çalisanin isten ayrilmasi veya isverenin çalisani isten çikartmasi durumunda ödenen bedele "ihbar tazminati" denir.

Ihbar Tazminatinin Örnek Hesaplamasi Nasil Olur?

Ihbar tazminati örnek hesaplama için ihbar süresi baslamadan isten çikarilan bir çalisanin 7.000 TL brüt maas aldigini ve ayni yil içinde 8 ay çalistigini düsünelim.

Günlük Brüt Ücret: 7.000 TL/30 gün = 233,33 TL.

7.000 TL/30 gün = 233,33 TL. 8 Ay Çalisan Ihbar Süresi: 28 gün.

28 gün. Brüt Ihbar Tazminati: 233,33×28 = 6.533,24 TL.

233,33×28 = 6.533,24 TL. Gelir Vergisi Kesintisi: 6.533,33x%15 = 979,986 TL (%15 vergi dilimi).

6.533,33x%15 = 979,986 TL (%15 vergi dilimi). Damga Vergisi Kesintisi: 6.533,33×0,00759 = 49,58.

6.533,33×0,00759 = 49,58. Kesintiler Toplami: 979,986+49,58 = 1.029,56 TL.

979,986+49,58 = 1.029,56 TL. Net Ihbar Tazminati: 6.533,24–1029,56 = 5.503,68 TL.

Kidem Tazminati Nedir?

Kidem tazminati; is yerinde 1 yil çalisan kisinin çesitli sebeplerle isten çikarilmasi, askere gitmesi, emekli olmasi veya kadinlarin evlenmesi gibi durumlarda is sözlesmesinin feshedilmesi sonucu ödenen tazminat türüdür. 1 yillik kidem tazminati miktari, son brüt maas kadardir.

Çalisan 1 yildan fazla çalismissa, kidem tazminati hesaplamasi gün hesabina göre yapilir. Kidem tazminatina esas brüt maas, her yilin ocak ayinda belirlenen kidem tazminati tavan tutarindan fazla olamaz.

Kidem Tazminatina Dahil Yan Ödemeler Nelerdir?

Kidem tazminati hesaplanirken ücrete dahil edilen ödemeler vardir. Bu ödemeler, süreklilik gösteren ödemelerdir. Kidem tazminatina dahil yan ödemelerden bazilari sunlardir;

Çocuk yardimi,

Aile yardimi,

Saglik yardimi,

Sosyal yardimlar,

Yemek yardimi,

Gida yardimi,

Giyim yardimi,

Yol yardimi,

Konut yardimi,

Egitim yardimi,

Yakacak yardimi,

Tasit yardimi,

Devamli ödenen primler.

Kidem Tazminatina Dahil Olmayan Yan Ödemeler Nelerdir?

Kidem tazminati hesaplamada, süreklilik niteligi olsa bile bazi ödemeler kidem tazminati hesaplamasina dahil edilmez. Kidem tazminatina dahil olmayan yan ödemelerden bazilari sunlardir;

Asgari Geçim Indirimi (AGI),

Yillik izin ücreti,

Hafta tatili ücreti,

Dogum yardimi,

Fazla çalisma ücreti,

Yolluk ücreti,

Seyahat primleri,

Evlenme yardimi,

Bayram harçligi,

Ölüm yardimi,

Hastalik yardimi,

Vergi iadesi alacagi,

Tesvik ikramiyesi,

Transfer ücreti,

Devamlilik göstermeyen diger primler.

Kidem Tazminati Nasil Hesaplanir?

Kidem tazminati hesaplamada çalisanin ayni isyerinde çalistigi süre dikkate alinir. Kidem tazminati hesabinda çalisilan yil sayisi brüt maas ile çarpilir. Brüt maas hesaplanirken maas disindaki yan ödemeler de dahil edilir. Çalisilan yil disindaki günler ise günlük brüt ücret ile çarpilir. Toplam miktardan damga vergisi kesintisi yapilir.

Kidem Tazminatinin Örnek Hesaplamasi Nasil Olur?

Kidem tazminati örnek hesaplama söyledir;

Brüt Maas: 7.000 TL.

7.000 TL. Ise Giris Tarihi: 01.01.2017.

01.01.2017. Isten Çikis Tarihi: 01.12.2021.

01.12.2021. Çalistigi Gün Sayisi: 1825 gün.

1825 gün. Kidem Günü: 1825x 30 gün/365 = 150 gün.

1825x 30 gün/365 = 150 gün. Günlük Brüt ücret: 7.000 TL/30 = 233,33 TL.

7.000 TL/30 = 233,33 TL. Brüt kidem Tazminati: 150×233,33 = 34.999,5 TL.

150×233,33 = 34.999,5 TL. Damga Vergisi: 34.999,5×0,00759 = 265,64 TL.

34.999,5×0,00759 = 265,64 TL. Net Kidem Tazminati: 34.999,5–265,24 = 34.734,26 TL.

Netten Brüte Maas Hesaplama Formülü Nedir?

Netten brüte maas hesaplama için brüt maas hesaplama formülü kullanilabilir. Brüt maas formülü söyledir;

"Brüt Maas= Net Maas + (SGK Isçi Primi + Issizlik Primi) + Gelir Vergisi + Damga Vergisi"

Özlük Dosyasi Nedir?

Özlük dosyasi nedir? Özlük dosyasi bir kayit islemidir. Bir is yerinde çalisan her kisi için gerekli bilgilerin ayri ayri tutuldugu kayit dosyasidir. 4857 Sayili Türk Is Kanunu'na göre, personel özlük dosyasi isveren tarafindan düzenlenir. Özlük dosyasinda çalisan kimlik bilgileri, kanunen düzenlenmesi zorunlu olan belgeler bulunmalidir.

Bu dosya gerektiginde ilgili memur ya da mercilere gösterilmek zorundadir. Isveren, gizli kalmasinda çalisanin hakli çikari bulunan bilgileri açiklamamakla yükümlüdür.

Ise Giris Bildirgesi Nedir?

Ise giris bildirgesi, isveren tarafindan istihdam etmeye basladigi çalisan adina Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yapilan yasal bildirimdir. Böylece is yeri bünyesinde kisinin çalistirmaya basladigi SGK'da kayit altina alinir ve sigorta süreci baslar.

Ise giris bildirgesi, çalisanin ise baslayacagi tarihten 1 gün öncesinde yapilmalidir; ancak ise baslama günü tatil gününe denk geliyorsa, çalismaya basladigi gün de verilebilir.

Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi Nedir?

Muhtasar prim hizmet beyannamesi, sigortalilarin cari aya ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içerir. 5510 Sayili Kanun kapsaminda sigortali sayilan kisiler, Kanun'un geçici 20'nci maddesi kapsamindaki sandiklar (Sandik personelinden issizlik sigortasi primi kesilenler) muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermekle yükümlüdür.

Muhtasar prim hizmet beyannamesinin elektronik ortamda verilmesi zorunludur. Bu beyanname, en geç ertesi ayin 26'nci günü saat 23.59'a kadar yetkili vergi dairesine verilmelidir.

Çarsaf Bordro Örnegi Nasil Olur?

Çarsaf bordro, is yerinde çalisanlara iliskin ilgili aya ait tüm bordrolarin alt toplamli olarak verildigi toplu bordro türüdür. Çarsaf bordro örnegi farkli formatlarda çikarilabilir.

Icmal Örnegi Nasil Olur?

Icmal, "kisaltma", "özet" ya da "gösterge" anlaminda bir terimdir. Mali islemlerin bulundugu resmî belgelerdir. Icmal tablosu; isçilik giderleri, isçi sayisi, yevmiye adedi, fazla mesai için yevmiye adedi, tatil yevmiye adedi ve ücretli izin yevmiye adedi gibi bilgilerin yer aldigi tablodur.

Bordro Hesabinda Prim ve Gelir Vergisi Istisnalari Nelerdir?

Bordro hesabinda prim ve gelir vergisi istisnalari disinda ayni veya nakdî ödemelerden SGK primi ve bazi vergiler kesilir. Sosyal Güvenlik priminin tavani vardir. Gelir vergisi artan oranli olarak uygulanir ve hesaplamada kümülatif gelir dikkate alinir.

Gelir vergisi dilimleri gelire göre yüzde 15 ila yüzde 40 arasinda degismektedir. Bordrodaki gelir vergisi istisnalari yemek yardimi ve yol yardimidir.

Ise Iade Nedir?

Is hukukunda isverenler tarafindan keyfî veya haksiz olarak uygulanan fesih islemlerine karsi isçiler ise iade davasi açabilir. Bu konuda Is Kanunu'nun 18/1. maddesi söyledir; "Otuz veya daha fazla isçi çalistiran isyerlerinde en az alti aylik kidemi olan isçinin belirsiz süreli is sözlesmesini fesheden isveren, isçinin yeterliliginden veya davranislarindan ya da isletmenin, isyerinin veya isin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadir."

Ise iade davasi sartlari sunlardir;

Is Kanunu'na tabi olmak,

En az otuz ya da daha fazla isçi çalistirilmasi,

Isçinin en az 6 aylik kidemi bulunmasi,

Is sözlesmesinin süresinin belirsiz olmasi,

Is sözlesmenin geçerli bir neden olmaksizin feshedilmesi.

Is Uyusmazliklarinda Arabuluculuk Nedir?

Is uyusmazliklarinda arabuluculuk; yargi yolu disinda tarafsiz üçüncü bir kisi araciligi ile uyusmazligin çözümü yöntemidir. Arabulucu, karar mercii degildir. Taraflarin hakliliklari açisindan degerlendirme ve yönlendirmede yapamaz; taraflari anlasmalari için uzlasmaya ve iletisime yönlendirir.

Içi ve isveren arasindaki uyusmazliklarda da arabuluculuk mekanizmasi vardir. Is sözlesmesinin feshi sebebiyle ekonomik olarak isçinin zayiflamasi ve ise iade davasinin uzun sürecek olmasi sebebiyle normal kosullarda hak kazandigi ya da kazanacagi alacak ve tazminatlardan daha az tutar üzerinde uzlasmak zorunda kalinmasi durumunda arabuluculuk devreye girebilir. Bazen de oransiz tutarlar için arabulucunun iletisim ve yönlendirme saglamasi gerekebilir.

Kisa Çalisma Ödenegi Nedir?

Kisa çalisma ödenegi, Issizlik Sigortasi Fonu tarafindan yapilan bir ek ödeme türüdür. Emegi ile geçinen ve emeginden baska geliri olmayan çalisanlara verilir. Kisa çalisma ödenegi miktari, normal çalisma ücretlerinin altindadir.

Temel amaci, belli bir süre çalisanin ailesi ile yasamlarini sürdürmelerini saglamaktir. Çalisilmayan süreler için çalisanin kendisine ve aylik olarak her ayin 5'inde ödenen kisa çalisma ödenegi süresi, en fazla 3 aydir. Cumhurbaskani karari ile 3 aylik süre 6 aya kadar uzatilabilir.

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