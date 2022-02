ARTICLE

Is hukuku nda isverenler tarafindan keyfî veya haksiz olarak uygulanan fesih islemlerine karsi isçiler ise iade davasi açabilir. Bu konuda Is Kanunu'nun 18/1. maddesi söyledir; "Otuz veya daha fazla isçi çalistiran isyerlerinde en az alti aylik kidemi olan isçinin belirsiz süreli is sözlesmesini fesheden isveren, isçinin yeterliliginden veya davranislarindan ya da isletmenin, isyerinin veya isin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadir."

Özlük dosyasi nedir? Özlük dosyasi bir kayit islemidir. Bir is yerinde çalisan her kisi için gerekli bilgilerin ayri ayri tutuldugu kayit dosyasidir. 4857 Sayili Türk Is Kanunu'na göre, personel özlük dosyasi isveren tarafindan düzenlenir. Özlük dosyasinda çalisan kimlik bilgileri, kanunen düzenlenmesi zorunlu olan belgeler bulunmalidir.

Ücret; "is gücünün karsiligi olan mal ya da para" olarak tanimlanir. "Bir isin karsiligi" olarak da tanimlanabilir. Bir çalisanin yaptigi is karsiligi aldigi parayi ifade eder. Fiziksel ve düsünsel her emek bir ücrete tabidir. Ücretin yerine kullanilan diger terimler sunlardir; maas, aylik, haftalik, gündelik (yevmiye).

