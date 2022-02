ARTICLE

"Yemek ücretinde; davali is yerinde davacinin ilk ise girdiginde is yeri uygulamasi olarak çalisanlara yemek ücreti verildigi, yargilama asamasinda davali isveren tarafindan kabul edildigi üzere 01.01.2009 tarihi itibariyle yemek ücretinin kaldirildigi, yemek ücretinin kaldirilmasinin çalisma sartlarinda esasli degisiklik olup 4857 yasanin 22. maddesi kapsaminda isçinin yazili onayinin gerektigi ancak somut olayda davacinin yemek ücretinin kaldirilmasini yazili olarak kabul ettigine dair herhangi bir delilin dosyaya sunulmadigi, bilirkisinin son ay yemek ücretini 100 TL olarak kabul ederek bu ücretin asgari ücrete oranina göre geçmise dogru yemek ücretini belirlemesinin dosya kapsamina uygun oldugu, davaciya 01/01/2009 tarihinden is akdinin fesih tarihi olan 14/11/2017 tarihine kadar ödenmeyen yemek ücretinin 3.871,78 TL olarak kabulünün dogru oldugu görüldügünden bu yönü kapsayan davali istinaf basvurusuna itibar edilmemistir."

Uzaktan çalisma; isçinin, isveren tarafindan olusturulan is organizasyonu kapsaminda is görme edimini evinde ya da teknolojik iletisim araçlari ile isyeri disinda yerine getirmesi esasina dayali ve yazili olarak kurulan, sözlesmede isin tanimi, sekli, süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesi, temin edilecek malzemeler, ekipman gibi unsurlarin düzenlendigi is iliskisidir.

Uzaktan çalisma , Is Kanunu 'nun 14. maddesinin 4. fikrasinda tanimlanmistir. Bu hükme göre; "Uzaktan çalisma; isçinin, isveren tarafindan olusturulan is organizasyonu kapsaminda is görme edimini evinde ya da teknolojik iletisim araçlari ile isyeri disinda yerine getirmesi esasina dayali ve yazili olarak kurulan is iliskisidir". Bu nedenle uzaktan çalisan isçi ile emsal isçi arasinda sosyal hak ayrimi yapmak esit islem prensibine aykirilik teskil edecektir.

