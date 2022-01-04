Bu makale Toplu İş Sözleşmeleri ve bu sözleşmelerin hazırlanması sürecine ilişkin bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

Toplu iş sözleşmelerinde tarafların hak ve yükümlülüklerini, sözleşmenin uygulanması ve denetlenmesini ve uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin başvurulacak yolları düzenleyen hükümler de yer alabilir. Toplu sözleşmeler Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına aykırı olarak düzenlenemez.

Yetkilendirmenin ilk şartı olarak şirketin faaliyet gösterdiği iş kolunun belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Birinci şartta belirtilen işkolu, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Çalışanlar (online) e-devlet sistemi üzerinden sendikaya üye olabilmektedirler. Çalışanlar, e-devlet sisteminde sadece şirketin iş kolunda bulunan birliğe üye olabilirler.

Taraflara gönderilen yetki belgesi, sendikanın işyerindeki yetkisini gösteren nihai bir karar değildir. İşveren, yetki belgesinin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 6 iş günü içinde bu yetkiye karşı itiraz davası açabilir. Bu itiraz davasında işveren, sendikanın yetki alacağı koşulların sendika tarafından sağlanmadığını ileri sürebilir. İtirazın somut delillerle sunulması gerekecek, aksi takdirde mahkeme itirazı reddedebilecektir.

Sendikanın yetki alabilmesi için sendika, yetki için Bakanlığa başvuracaktır. Yukarıda belirtilen şartların sağlanması halinde Bakanlık yetki belgelerini sendikaya ve işverene gönderir.

Toplu iş görüşmelerinin süresi ilk toplantıdan itibaren en fazla 60 gün olacaktır. İlk toplantıdan itibaren 60 gün içinde tarafların anlaşması halinde toplu iş sözleşmesi imzalanır. Taraflar 60 günlük süre içinde anlaşmaya varamazlarsa, taraflar bir anlaşmazlık raporu düzenler. Bu uyuşmazlık raporunda taraflar anlaşamadıkları noktaları belirleyecektir.

Toplu iş sözleşmesine ilişkin davetin alındığı tarihten itibaren 6 iş günü içinde taraflar ilk toplantının yeri, saati ve gününü de belirleyeceklerdir.

Arabuluculuk sürecinin sonunda, anlaşmazlık noktalarının çözülmesi halinde toplu iş sözleşmesi imzalanacaktır. Arabuluculuk süreci sonunda tarafların anlaşamaması durumunda arabulucu uyuşmazlık raporu düzenler. Bu anlaşmazlık raporunda arabulucu, anlaşmazlığın çözülebileceği görüşleri de belirtecektir. Uyuşmazlık raporu arabulucu tarafından Çalışma Müdürlüğü'ne sunulacaktır. Çalışma Müdürlüğü daha sonra uyuşmazlık raporunu taraflara gönderecektir.

Arabulucu, tarafların bir anlaşmaya varmaları için taraflara önerilerde bulunacaktır. Ancak, arabulucunun, anlaşmazlık noktalarına ilişkin bir karara varma yetkisi yoktur.

Anlaşmazlık noktalarını çözmek için arabulucunun 15 günü vardır. 15 günlük süre, tarafların karşılıklı kararı ile 6 iş günü daha uzatılabilir.

Uyuşmazlık raporunun kendisine ulaşmasından itibaren 6 iş günü içinde, Çalışma Müdürlüğü taraflar arasında anlaşamayan noktaların çözülmesi için bir arabulucu görevlendirecektir.

Yukarıda belirtilen sürecin sendika tarafından takip edilmesi gerekmektedir, aksi takdirde İş Mahkemesi kararı ile grev hukuka aykırı olarak belirlenebilir.

Sendika tarafından grev kararı alındıktan sonra, grev kararının sendika tarafından en kısa sürede işyerinde ilan edilmesi gerekecektir.

Arabulucu tarafından hazırlanan uyuşmazlık raporunun kendisine ulaşmasından itibaren 60 gün içinde sendika grev kararını almak ve uygulamak zorundadır.

Toplu iş sözleşmelerinin akdedildiği tarihte uyuşmazlık çıkması halinde, çalışanların ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma koşullarını korumak veya geliştirmek amacıyla mevzuat hükümlerine göre yasal grev yapılır. Kanuni grev şartları olmaksızın meydana gelen grev kanuna aykırı sayılır.

Grev çalışanların işlerine ara vermek, kendi aralarında anlaşarak veya aynı amaçla bir sendika veya konfederasyonun kararına uyarak işi durdurmak suretiyle işyerindeki faaliyetlerin önemli ölçüde engellenmesi olarak tanımlanmaktadır.

Bu dilekçenin yetkili makama ulaştığı tarihten itibaren 6 iş günü içinde, çalışanların greve istekli olup olmadığına ilişkin oylama işyerinde yapılacaktır. İşyerinde ½'den fazla çalışanın grev yapmama oylamasına katılması halinde grev yapılmayacaktır. Bu durumda sendika, oylama sonucunun kesinleştiği günden itibaren 6 iş günü içinde Yüksek Hakem Kuruluna başvurmak zorunda kalacaktır. (Taraflar, oylamanın sonucuna karşı oylamadan itibaren 3 iş günü içinde itiraz davası açabilecekler. Bu davanın reddi veya taraflarca oylamaya karşı itiraz davası açılmaması halinde oylama kesinleşmiş olacaktır.) Toplu iş sözleşmesinin taslağını Yüksek Hakem Kurulu yapacak ve bu sözleşme kesinleşecektir.

İşveren temsilcisi dışında; tüm çalışanlar (sendika üyesi olmayan çalışanlar, sendika üyesi çalışanlar ve yarı zamanlı çalışanlar da dahil) grev oylaması talebinde bulunabilirler.

Grev ilanından itibaren 6 iş günü içinde işyerinde çalışanların en az ¼'ü greve ilişkin oylama talebinde bulunabilir. Bu durumda çalışanların en az ¼'ü grev oylaması talebini belirten imzalarıyla birlikte dilekçe vereceklerdir.

Grev yapmak için yapılan oylamaya işyerinde çalışan ½'den fazla çalışanın katılması halinde, grev gerçekleşmesi için belirlenen tarihte yapılır.

Grev süresince, greve katılan çalışanların sözleşmeleri askıda kalacak. Bu çalışanlar yapılacak işleri bırakmak zorunda kalacaktır.

Greve katılmayan işçinin çalışması engellenemez.

Greve katılmayan mevcut çalışanlarla ve kendi pozisyonunda çalışanlarla üretim yapılıyorsa; bahsi geçen üretim grev nedeniyle engellenemez veya sınırlandırılamaz. Böyle bir durum yoksa, Kanunun 65 inci maddesine göre grev sırasında üretim yasaktır. Üretimin, kendi işleri dışında bir görev üstlenen çalışanlar tarafından gerçekleştirilmesi durumunda üretim yine yasa dışı hareket olarak belirlenir. Kanuna aykırı olduğu tespit edilen üretim sonucunda ortaya çıkan mallar piyasaya sürülemez ve satışa çıkarılamaz. Ancak herhangi bir şart aranmaksızın grev öncesi üretilen ürünlerin çıkartılıp satışa sunulması hiçbir şekilde engellenemez.

Greve katılan işçilere ücret ve sosyal parasal haklar ödenmeyecektir. Ayrıca greve katılan işçilerin kıdem tazminatında grev süresi dikkate alınmayacaktır. Greve katılan çalışanlar, grev süresince başka bir şirket veya kişi için çalışamayacaklardır.

Kanunun 68/1. maddesine göre, greve katılan işçinin işi, greve katılmayan ve işyerinde çalışan işçiye devredilemez. İşveren, grev nedeniyle sözleşmesi askıda olan işçilere karşılık olarak yeni işçi çalıştıramayacaktır.

Aşağıdaki durumlarda grev sona erer; (i) Tarafların toplu iş sözleşmesi üzerinde anlaşmaları, (ii) Sendika kararı ile grevi sona erdirmesi, (iii) Tarafların özel hakeme başvurması, (iv) Sendikanın feshedilmesi, kapatılması veya dağılması veya (v) ¾ birlik üyelerinin üyelikten ayrılması.