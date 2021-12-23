ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 11.12.2021 tarihli duyurusu ve 2021/38 sayılı genelgesi ("Genelge") uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik ("Yönetmelik") kapsamında e-tebligat başvuru yapması gereken işverenler için son başvuru tarihi 31.01.2022'ye uzatılmıştır.

Ayrıca, Yönetmelik kapsamında e-tebligat adresi alması gereken işverenlerin www.turkiye.gov.tr adresinden (e-Devlet üzerinden) başvuru yapmaları gerekmekte olup, başvuru prosedürü ve detayları Genelge de yer almaktadır.

Konu ve/veya Genelge ile ilgili bir sorunuz olursa, Başak Çetin Tayakısı ile irtibata geçebilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.