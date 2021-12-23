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Yeni asgari ücret net tutarı 4.253,40 TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu belirlemeye ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanmamış ve herhangi bir ilave düzenleme yapılmamıştır. Konuya ilişkin özet açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır. İleride ilave düzenlemeler yapıldığı takdirde bu bültende yer alan bilgi ve görüşlerimizin değişebileceğini belirtmek isteriz.

16 Aralık 2021 tarihinde Asgari Ücret Tespit Komisyonunun gerçekleştirdiği toplantıda ("Toplantı") 2022 yılı asgari ücret tutarı belirlenmiştir. Söz konusu toplantıda alınan karar ve yapılan açıklamalar ilişkin açıklamalarımız özet maddeler halinde aşağıda yer almaktadır.

1. Ücret tutarı

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklama Asgari ücret alt sınırı net olarak 4.250 TL olarak açıklanmıştır. Açıklamayı takiben Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ("ÇSGB") internet sitesinde yapılan hesaplamada brüt Asgari Ücret tutarı 5.004 TL olarak dikkat alınarak net Asgari Ücret 4.253,40 TL olarak hesaplanmıştır.

2. Asgari Ücretin İşverene Maliyeti

ÇSGB'nın internet sitesindeki yer alan hesaplamalara göre 2022 yılında bir çalışanın işverene aylık maliyeti de 5.879,70 TL olarak hesaplanmıştır. Sitede yapılan hesaplama aşağıda yer almaktadır.

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY) ASGARİ ÜCRET 5.004,00 SGK PRİMİ% 14 700,56 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 50,04 KESİNTİLER TOPLAMI 750,60 NET ASGARİ ÜCRET 4.253,40 İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY) ASGARİ ÜCRET 5.004,00 SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (*) 775,62 İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 100,08 İŞVERENE TOPLAM MALİYET 5.879,70

3. Asgari Ücrete Uygulanacak İstisnalar

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı tarafından önümüzdeki yılbaşından itibaren Asgari Ücretten alınan gelir ve damga vergisinin de kaldırılacağı açıklanmıştır. Bu aşamada yapılan söz konusu açıklama uyarınca istisnaların sadece Asgari Ücret elde edenler açısından geçerli olacağını düşünmekteyiz. Yukarıda da belirttiğimiz üzere ilave düzenlemeler yapıldığı takdirde bu bültende yer alan bilgi ve görüşlerin değişebileceğini belirtmek isteriz.

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