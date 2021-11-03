Ücret Garanti Fonu Yönetmeliginde Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik ("Degisiklik Yönetmeligi") 30 Eylül 2021 tarih ve 31614 sayili Resmî Gazete'de yayimlanarak yürürlüge girdi.

Degisiklik Yönetmeligi, Ücret Garanti Fonu Yönetmeligi bakimindan net olmayan maddelere ek düzenlemeler getirerek isverenin ödeme güçlügüne düsmesi hâlinde fondan yapilacak ödemeler ile ücret garanti fonu bakimindan uygulanacak usul ve esaslara açiklik getirmeyi amaçlamistir.

Degisiklik Yönetmeligi'nin 1. maddesi uyarinca Ücret Garanti Fonu Yönetmeligi'nin 4. maddesinde yer alan tanimlar kisminda degisiklik yapilmistir. Buna göre, Ücret Garanti Fonu Yönetmeligi'nin 4/1-d maddesinde yer alan "Ödeme Güçlügüne Düsme Tarihi" ve ayni maddede yer alan "Temel Ücret" tanimlari birbirinden ayrilmis, "Temel Ücret"e iliskin kisim ayri bir bent olarak 4/1-g maddesine eklenmistir.

Degisiklik Yönetmeligi'nin 2. maddesi uyarinca isçinin 3 aylik ücret alacaginin ödenebilmesi için yapacagi basvuruda mücbir hâller disinda isçinin Türkiye Is Kurumu'na ("Kurum") sahsen müracaati aranmaktadir.

Degisiklik Yönetmeligi'nin 3. maddesi uyarinca Ücret Garanti Fonu Yönetmeligi 9. maddesinde birtakim degisiklikler ve eklemeler yapilmistir. Ücret Garanti Fonu Yönetmeligi'nin 9/1. maddesinde yapilan degisiklik uyarinca isverene ulasilamamasi ve ücret alacaginin tespit edilememesi hâlinde hangi belgelerin Isçi Alacak Belgesi yerine geçecegi düzenlenmistir. Buna göre ücret alacagini dönem ve miktar itibariyla belirten kesinlesmis mahkeme karari veya icra müdürlügünce düzenlenmis ödeme emri Kurum'a ibraz edildiginde bu belgeler Isçi Alacak Belgesi olarak kabul edilecektir.

Ücret Garanti Fonu Yönetmeligi'nin 9/2. maddesinde yapilan degisiklik uyarinca isçinin, isverenin ödeme güçlügüne düsmesinden önceki son bir yil içinde ayni is yerinde en az bir gün çalismis olmasi gerekir. Ayrica, son bir yillik sürenin hesaplanmasi bakimindan ödeme güçlügünün belirlenmesine veya ücret alacaginin tespitine iliskin davalarin açildigi tarih ile karar tarihi arasindaki sürelerinin dikkate alinmayacagi belirtilmistir.

Ek olarak Ücret Garanti Fonu Yönetmeligi'nin 9. maddesine yeni bentler eklenmistir. Ödemeye iliskin usul ve esaslara eklenen bu düzenlemeler asagidaki gibidir:

Ayni isverenle olan is iliskilerinde aciz vesikasi mahiyetindeki haciz tutanagina dayanilarak fondan bir kez yararlanilabilir. Ücret Garanti Fonu Yönetmeligi'nde sayilan süpheli durumlarin olmasi durumunda, denetim elemanlari tarafindan inceleme yapilir ve bu incelemeyi takiben basvuruya iliskin islemler sonuçlandirilir. Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim bildirimi yapilmis olan ve çalisilmadan hak kazanilan tatil günleri ve ücretli izin karsiligi ücret alacaklari ile fazla mesai ücret alacaklarindan talep edilen aya iliskin olan miktar fon kapsaminda degerlendirilir. Ücretin döviz cinsinden belirlendigi hizmet sözlesmelerinde, isçinin ücret alacaginin oldugu dönemin son gününde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi tarafindan belirlenen efektif döviz satis kuru yapilacak ödemede esas alinir. Isverenin ödeme güçlügüne iliskin kararin veya belgenin kesinlesmis mahkeme karari ile feshi ya da iptali hâlinde yapilan ödemelerin yasal faizi ile birlikte isverenden tahsil edilir. Isçi veya isverenin kasit veya kusurundan kaynaklandigi belirlenen fazla veya yersiz ödemeler yasal faizi ile birlikte ilgililerden tahsil edilir. Kesin mühlet kararina istinaden yapilan ödemeler, mühlet kararinin konkordatonun tasdiki veya iflas karari disinda bir nedenle kalkmasi veya kaldirilmasi hâlinde, yasal faizi ile birlikte isverenden tahsil edilir. Konkordato talebinin iflas karariyla sonuçlandigi durumlarda iflas kararinin verildigi tarih, ödeme güçlügü tarihi olarak esas alinir ve ayni kisiye konkordato kesin mühlet karari ile iflas kararina istinaden toplamda en fazla 90 günlük ödeme yapilir. Konkordato projesinin mahkemece onaylanmasi hâlinde fon kapsaminda ödeme yapilamaz.

Degisiklik Yönetmeligi'nin 4. maddesi uyarinca ücret alacaginin fondan ödenmesinin bildirimine iliskin düzenleme degistirilmistir. Aciz vesikasi alinmasinda isverene yapilacak bildirim ilgili hükümden çikartilarak yalnizca icra dairesine yapilacak olan yazili bildirim kabul edilmistir. Benzer sekilde konkordato ilaninda da konkordato tasfiye memuruna bildirim yapilabilecegine iliskin kisim çikartilmis, bu durumda bir tek konkordato komiserine yapilacak yazili bildirim kabul edilmistir.

Ücret Garanti Fonu Yönetmeligi'ne geçici madde 2 eklenmistir. Buna göre geçici madde 2'nin yürürlük tarihinden önce Kurum'a yapilan basvurularda, isveren nezdinde konkordato ilani olmasi durumunda mahkemece verilen geçici mühlet karari da ödemeye esas alinabilecektir.

Degisiklik Yönetmeligi uyarinca, Ücret Garanti Fonu Yönetmeligi'nde yer alan isçi alacak belgesine iliskin olan ek 1 kaldirilmistir.

30 Eylül 2021 tarihli ve 31614 sayili Resmî Gazete'de yayimlanan ve ayni gün yürürlüge giren Degisiklik Yönetmeligi'nin tam metnine bu baglantidan ulasabilirsiniz.

Yazi ilk olarak, Moroglu Arseven'in iki haftada bir yayimlanan bülteni MA | Gazette'de yer almistir.

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