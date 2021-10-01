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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

E-TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ HAKKINDA

1. Giriş

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından, 24 Eylül 2021 Tarihli 31608 Sayılı Resmi Gazete'de “Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlı̇şkı̇n Yönetmelik” (“Yönetmelik”) yayımlanmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu (“Kurum”) tarafından hazırlanan bu Yönetmelik ile Kurum mevzuatı gereği tebliği gereken tüm evrakların, işverenlere ve diğer muhataplara elektronik ortamda yapılabilmesinin önü açılmıştır. İşverenler için zorunlu, işverenler dışındaki muhataplar için ise (örneğin, sigortalı çalışan) elektronik tebligat adresi alınması isteğe bağlı olup, elektronik ortamda yapılacak tebliğ işlemlerine yönelik usul ve esaslar, 1 Ekim 2021 yürürlük tarihli işbu Yönetmelik'te yer almaktadır.

2. Öne Çıkan Hususlar

Yönetmelik'te öne çıkan önemli hususlar şu şekildedir:

Yönetmeliğin uygulanmasında, teslim, bilgilendirme ve belgelendirme ile bilgi güvenliğinin sağlanması, kişisel verilerin korunması, entegrasyon ve iş birliğinin, hizmet kalitesinin, ulusal ve uluslararası standartların sağlanması ilkelerinin göz önüne alınacağı ifade edilmiştir. (md.4)

İşbu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile mevzuat gereği tebliği gereken tüm evrakların , elektronik ortamda tebliğ edilmesi zorunlu hale gelmiştir . İstisnai bir durum olarak, elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması halinde , diğer usullerle de tebligat yapılması yine mümkündür. (md.5)

, . İstisnai bir durum olarak, elektronik yolla tebligatın , diğer usullerle de tebligat yapılması yine mümkündür. (md.5) 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren üç ay içinde (31/12/2021 tarihine kadar) , işverenler, elektronik tebligat adresi almak ve elektronik tebligat sistemini kullanmak zorundadırlar . Elektronik tebligat adresi edinme zorunluluğu bulunmayan fakat isteğe bağlı olarak kendisine elektronik tebligat yapılmasını talep eden muhataplar da (örneğin, sigortalı çalışanlar), kendilerine elektronik ortamda tebligat yapılmasını talep edebilmekteler. Ancak, isteğe bağlı olarak elektronik tebligat talep eden muhataplar da, elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olup bu sistemden tekrardan çıkamamaktadırlar. (md.6)

elektronik tebligat adresi almak ve elektronik tebligat sistemini kullanmak . Elektronik tebligat adresi edinme zorunluluğu bulunmayan fakat kendisine elektronik tebligat yapılmasını talep eden muhataplar da (örneğin, sigortalı çalışanlar), kendilerine elektronik ortamda tebligat yapılmasını talep edebilmekteler. Ancak, isteğe bağlı olarak elektronik tebligat talep eden muhataplar da, elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olup bu sistemden tekrardan çıkamamaktadırlar. (md.6) Halihazırda sigortalı çalıştıran işverenler , 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren üç ay içinde , Sosyal Güvenlik Kurumu'nca belirlenen sistem üzerinden, elektronik tebligat adresi edinmek için başvuru yapmakla yükümlüdür. 1 Ekim 2021 tarihinden sonra sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler de , sigortalı çalıştırmaya başladıkları ayı/dönemi takip eden aydan itibaren üç ay içinde elektronik tebligat adresi almak yükümlüdür. İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik ortamda tebligat yapılmasını talep eden muhatapların da, başvurularını Kurum'ca belirlenen sistem üzerinden yapma yükümlülüğü bulunmaktadır. (md.7) Burada önemle belirtmek gerekir ki, elektronik tebligata ilişkin Kurum'ca hazırlanmış bir sistem henüz bulunmamaktadır.

, , Sosyal Güvenlik Kurumu'nca belirlenen sistem üzerinden, elektronik tebligat adresi edinmek için başvuru yapmakla yükümlüdür. , sigortalı çalıştırmaya başladıkları ayı/dönemi takip eden aydan itibaren üç ay içinde elektronik tebligat adresi almak yükümlüdür. İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik ortamda tebligat yapılmasını talep eden muhatapların da, başvurularını Kurum'ca belirlenen sistem üzerinden yapma yükümlülüğü bulunmaktadır. (md.7) Burada önemle belirtmek gerekir ki, elektronik tebligata ilişkin Kurum'ca hazırlanmış bir sistem henüz bulunmamaktadır. Elektronik imzalı evrak muhatabın (işveren veya sigortalı) elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılmaktadır. (md.8)

(md.8) Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği (nevi değişikliği, birleşme halleri dahil) tarih itibarıyla, gerçek kişilerde ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinde, elektronik tebligat adresi kullanıma kapatılmaktadır. Bu iki durum haricinde elektronik tebligat sisteminden çıkma imkanı bulunmamaktadır. (md.9)

Verilerin saklanmasına ilişkin on yıllık ve otuz yıllık muhafaza süreleri belirlenmiştir. (md.10)

Kendisine elektronik ortamda tebligat yapılacak muhatap; başvurusunu süresinde, tam ve doğru olarak yapmakla, beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri bildirmekle, bu Yönetmelikte belirtilen tüm şartlara riayet etmekle, elektronik tebligatı alacak kişilerde değişiklik olması halinde bu değişikliği bildirmekle,



yükümlü kılınmıştır. Sayılan bu sorumlulukların yerine getirilmemesinden doğacak hukuki sonuçların, muhatabın sorumluluğunda olduğu belirtilmiştir. (md.11)

Kurum'un, elektronik ortamda yapılacak tebligatla ilgili her türlü̈ teknik altyapıyı kurup işletebileceği veya elektronik tebligat yapmaya yetkili kurumlarla yapılacak protokol hükümleri çerçevesinde elektronik tebligat yaptırtabileceği, elektronik ortamda yapılacak tebligatla ilgili başka kurumlarca kurulmuş̧ olan teknik altyapıyı ilgili mevzuatı doğrultusunda kullanabileceği açıklanmıştır. (m.12)

3. Değerlendirme

Elektronik tebligat sisteminin kurulması ile Sosyal Güvenlik Kurumu, tebliğ gereken tüm durumlarda (örneğin; idari para cezası, icra takibine tabi sigorta primi, işsizlik primi vb. alacaklar) muhataba elektronik sistem ile tebligat yapabilecektir. Kullanılacak elektronik tebligat sistemi, 12 nci madde kapsamında Kurum'un e-devlet platformu üzerinden veya kendisinin kuracağı bir sistem üzerinden ya da elektronik tebligat yapmaya yetkili kurumlar ile yapılacak protokoller ile halihazırda kullanılan bir teknik altyapı vasıtasıyla mı kullanılmaya başlanacağına dair bir sistem düzenlemesinin, yakın bir dönemde açıklanması beklenmektedir.

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