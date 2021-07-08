Ücreti Ödenmeyen İşçinin İş Görmekten Kaçinma Hakki

 ÖZET

İşverenin ödemekle yükümlü olduğu ücret, işçinin hayatını idame ettirebilmesi ve ailesine bakabilmesi için  yegane geçim kaynağı olduğundan, hukukumuzda ücretin korunması adına çeşitli düzenlemeler yapılmıştır.  Bu bağlamda özellikle 4857 sayılı İş Kanunu ("İK")'nda, ücretin ödenmesinde temerrüde düşülmesi  durumunda, mevduata uygulanan en yüksek faizin işleyeceğine ilişkin özel bir hükmün getirilmesi ve işçiye  iş akdini haklı nedenle fesih hakkının tanınmasının yanı sıra, ücreti ödenmeyen işçiye Kanun'da öngörülen  şartların sağlanması halinde iş görmekten kaçınma hakkı da tanınmıştır. İşbu makalede, ücreti ödenmeyen  işçinin iş görmekten kaçınma hakkının koşulları ve sonuçları, öğretideki görüşler ve Yargıtay kararları  ışığında incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: İş Görmekten Kaçınma  Hakkı, İşverenin Temerrüdü, Angarya Yasağı.

GİRİŞ

1475 sayılı İş Kanunu'nda ücretin ödenmemesi halinde işçiye iş görmekten kaçınma hakkı tanıyan bir düzenleme yer almamaktaydı.  Keza 275 sayılı mülga Toplu İş Sözleşmesi, Grev  ve Lokavt Kanunu'nda işçilerin ücretlerinin  ödenmemesi sebebiyle toplu iş bırakmaları hak  grevi kabul edilirken, 2822 sayılı mülga Toplu  İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu hak grevi olgusunu da ortadan kaldırmıştı.1  Ancak bu  kanunların yürürlükte olduğu dönemde dahi  öğretide, ücretin ödenmemesi halinde işçinin  iş görmekten kaçınma hakkı olduğu kabul ediliyor; bir görüş, ödemezlik def'ine dayanarak  işçinin iş görmekten kaçınma hakkı olduğunu  savunurken, bir diğer görüş bu hakkı işverenin temerrüdüne ilişkin hükümlere dayandırıyordu.2  İK'nın 34.maddesi ise, belirli şartlar  altında işçiye, ücretinin ödenmemesi halinde iş  görmekten kaçınma hakkı tanımıştır. Böylece, işçinin iş görmekten kaçınma hakkının varlığı  konusunda herhangi bir tartışma kalmamış olmakla birlikte, hakkın kullanıldığı süreçte ücrete hak kazanılıp kazanılamayacağının belirlenmesi bakımından hukuki dayanağı önemini  korumaktadır.3

  1. İŞÇİNİN İŞ GÖRMEKTEN KAÇINMA HAKKININ KOŞULLARI

İK madde 34 uyarınca, "Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında  ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten  kaçınabilir. Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak  iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak  toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata  uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır. Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına  yaptırılamaz." Görüldüğü üzere Kanun, işçiye iş  görmekten kaçınma hakkını ancak belirli koşulların gerçekleşmesi halinde tanımıştır. Bu  bağlamda somut olay nezdinde her bir koşulun varlığının titizlikle incelenmesi gerekmektedir.

Ücreti Ödenmeyen İşçinin İş Görmekten Kaçinma Hakki

Footnotes

1 Prof. Dr. Ünal NARMANLIOĞLU, "Kanuni Süresinde Ücreti Ödenmeyen İşçinin İş Görmekten Kaçınabilme Hakkı (İmkânı)", Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt 12, Özel s., 2010, s.613, Erişim Tarihi:20.03.2021 https://hukuk.deu.edu.tr/dosyalar/dergiler/dergimiz-12-ozel/2-ozel/3-unalnarmanlioglu.pdf

2 Miraç Şamil PEKŞEN, "Ücretin Süresinde Ödenmemesi Sebebiyle İşçinin Çalışmaktan Kaçınma Hakkı", Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Trabzon, Nisan 2018, s.65 vd. O dönemde Yargıtay'ın ücretin ödenmemesi halinde işçinin iş görmekten kaçınma hakkının olmadığına ilişkin kararı: Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin 14.11.2000 tarih, E.2000/12534 ve K.2000/16327 sayılı kararı. Ancak bu kararın karşı oyunda dahi ödemezlik defii ve iyiniyet kuralına dayanılmaktadır.

3 Arş. Gör. Dilek DULAY YANGIN, "Ücretin Ödenmemesi Sebebiyle İşçinin İş Görmekten Kaçınma Hakkı", TAAD, Sayı:10, Temmuz 2012, s.207; PEKŞEN, a.g.e.s.69

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