Yeni Gelisme

COVID-19 nedeniyle alinan önlemler kapsaminda, 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren isverenlere tek tarafli fesih yasagi getirilmisti. 7252 sayili Dijital Mecralar Komisyonu Kurulmasi ile Bazi Kanunlarda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun ("Kanun") ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaskani, fesih yasagi ve ücretsiz izin sürelerini 30 Haziran 2021 tarihine dek uzatmaya yetkili kilinmisti. Nitekim, fesih yasagi ve ücretsiz izin süreleri, son olarak, 3930 sayili Cumhurbaskani Karari ile 30 Haziran 2021 tarihine dek uzatilmisti.

1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle fesih yasagi ve ücretsiz izin uygulamasi son buldu.

Fesih Yasagi ve Ücretsiz Izin Uygulamasinin Son Bulmasi ile Baslica Ne Gibi Degisiklikler Meydana Gelecek?

Isveren fesih yasagina tabii olmaksizin yürürlükteki mevzuata uygun olarak çalisanin is sözlesmesini feshedebilecektir.

Fesih yasagi sona erdigi için, buna baglanan idari para cezasi uygulamasi da sona bulmustur.

Ücretsiz izne çikarilan çalisana, mevzuatta belirtilen kosullarin saglanmasi halinde saglanan nakdi ücret destegi son bulmustur.

Isverenler, çalisani kural olarak yalnizca önceden yazili onayini alarak ücretsiz izne çikarabilir.

Sonuç

COVID-19 salgini, Türkiye'yi ve Türkiye'deki çalisma yasamina dair uygulamalari esasli bir sekilde etkilemistir. Isverenlerin COVID-19 salginina iliskin gelismeler oldukça konu ile ilgili tüm hukuki degisiklikleri yakindan takip etmelerini tavsiye ederiz.

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