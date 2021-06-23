Kisa Çalişma Ödeneği Ve Nakdi Ücret Desteği

I. Giriş

Küreselleşmenin bir sonucu olarak ortaya çıkan ekonomik  krizlerden ve salgın gibi zorlayıcı sebeplerden ekonomik olarak  daha az etkilenmek amacıyla ülkemizde, önce kısa çalışma uygulaması mevzuata girmiş, Covid-19  Salgınıyla birlikte ismini sıkça duymaya başladığımız nakdi ücret  desteği hayata geçirilmiştir.

Bu çalışmada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak  ilan edilen Covid-19 Salgını sonrası  uygulamada sıklıkla karşılaştığımız  kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği uygulamalarını ve bu  uygulamalardan nasıl yararlanılacağı açıklanmaktadır.

II. Kısa Çalışma Uygulaması Ve Kısa Çalışma Ödeneği

a. Kapsam

Kısa çalışma, ekonomik kriz ve zorlayıcı sebeplerin ortaya çıkardığı bir  kavramdır. Bu kavram, Türk çalışma  mevzuatına ilk olarak 10.06.2003 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan  4857 sayılı İş Kanunu'nun 65. maddesinde yer almak suretiyle girmiştir. Uygulanmasında yaşanabilecek  bazı aksaklıkları gidermek ve işsizlik  fonuyla ilişkilendirmek amacıyla kısa  çalışma düzenlemesi, 5763 sayılı Kanunun 18. maddesi ile 4447 sayılı  Kanuna eklenen ek-2'nci madde ile  26.05.2008 tarihinde yürürlüğe girmek üzere İş Kanunu kapsamından  çıkarılarak 4447 sayılı İşsizlik Kanunu  kapsamına dahil edilmiştir. Bu şekilde hem kısa çalışma ödeneklerinin  işsizlik fonundan karşılanacağı hüküm altına alınmış hem de Basın ve  Deniz İş Kanunları ile Borçlar Kanunu kapsamında çalışan diğer işçiler  için de uygulanabilir hale gelmesi  sağlanmıştır.

Kısa çalışma düzenlemesi ile bir  ekonomik krizde veya zorlayıcı bir  sebebin varlığı halinde işçilerin işten  çıkartılması yerine, tamamının veya  bir kısmının geçici olarak ücretsiz  izine çıkarılması suretiyle “geçici bir  işsizlik” olarak nitelenerek işsizlik sigortasından kısa çalışma ödeneği  almaları öngörülmektedir.

Kısa çalışma yapılabilmesi için öncelikle genel ekonomik, sektörel veya  bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerin  varlığından söz etmek gerekmektedir. Zorlayıcı sebep, işverenin kendi  sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun  sonucu olarak bertaraf edilmesine  imkan bulunmayan, geçici olarak  çalışma süresinin azaltılması veya  faaliyetin tamamen veya kısmen  durdurulması ile sonuçlanan dışsal  etkilerden kaynaklanan dönemsel  durumları ya da deprem, yangın,  su baskını, heyelan, salgın hastalık,  seferberlik gibi durumları ifade etmektedir.

Kısa çalışma, üç ayı geçmemek üzere (Kısa çalışma ödeneğinin süresini  altı aya kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir) yukarıda anlatılan  gerekçelerle; işyerinde uygulanan  çalışma süresinin, işyerinin tamamında veya bir bölümünde geçici olarak  en az üçte bir oranında azaltılmasını veya süreklilik koşulu aranmaksızın  en az dört hafta süreyle faaliyetin  tamamen veya kısmen durdurulmasını ifade etmektedir.

b. Kısa Çalışma İŞKUR ve SGK Uygulaması

İşyerinde kısa çalışma yapılmasını  talep eden işveren, derhal gerekçeleri ile birlikte İŞKUR birimine,  varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi  sendikasına yazılı bildirimde bulunmalıdır. İşveren bildiriminde; genel  ekonomik, sektörel veya bölgesel  kriz ile zorlayıcı sebeplerin işyerine  etkilerini ve zorlayıcı sebebin ne  olduğunu, işyerinin unvanını, adresini, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı  işçi sendikasını, işyeri İŞKUR numarasını ve sosyal güvenlik işyeri sicil  numarasını belirtmek, kısa çalışma  yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri  içeren listeyi İŞKUR birimine teslim  etmek zorundadır.

İşverenin bu talebi, İŞKUR birimi  tarafından sebep ve şekil yönünden değerlendirilmekte akabinde  uygunluk tespiti (İşverenin kısa çalışma talebinin uygunluğuna ilişkin  iş müfettişleri tarafından yapılan  inceleme faaliyetlerini ifade etmektedir) yapılması amacıyla iş müfettişlerine gönderilmektedir. Uygunluk tespiti sonucu İŞKUR birimince  işverene bildirilmekte ve işveren  durumu, işyerinde işçilerin görebileceği bir yerde ilan etmekte veya  işçilere yazılı bildirim yapmakta ve  varsa toplu iş sözleşmesine taraf  işçi sendikasına bildirmektedir. Ancak, 4447 sayılı Kanuna 7244 sayılı  Kanunun 8'nci maddesiyle eklenen  geçici 25'nci madde ile; Covid-19  Salgını sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli  kısa çalışma başvuruları için, uygunluk tespitinin tamamlanması  beklenmeksizin, işverenlerin beyanı  doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilmektedir.

Uygunluk tespiti yapıldıktan sonra, kısa çalışma uygulanacak işçi  listesinin değiştirilmesine ve/veya  işyerinde uygulanan kısa çalışma  süresinin arttırılmasına yönelik işveren talepleri, yeni başvuru olarak  değerlendirilmektedir.

İşverenin yaptığı kısa çalışma talebinin uygun bulunması halinde  şartları taşıyan işçilere İşsizlik Sigortası Fonundan kısa çalışma  ödeneği ödenmektedir. İşçinin kısa  çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için, hizmet akdinin feshi hariç  işsizlik ödeneği hak etme koşullarını (İşten ayrılmadan önceki son 120  gün hizmet akdine tabi olanlardan,  son 3 yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak çalışılması) sağlaması gerekmektedir. Ancak, Covid-19  Salgını kaynaklı zorlayıcı sebep  gerekçesiyle yapılan başvurular  için 4447 sayılı Kanuna 7226 sayılı  Kanunun 41'nci maddesiyle eklenen  geçici 23'ncü madde ile;

  • işsizlik ödeneği hak etme koşullarını sağlaması gerekliliği kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün ve
  • hizmet akdine tabi olanlardan, son 3 yıl içinde en az 450 gün  sigortalı olanlar

şeklinde yumuşatılmıştır.

Kisa Çalişma Ödeneği Ve Nakdi Ücret Desteği

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