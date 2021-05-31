Bu yazımızda sizlere uzaktan çalışmaya ilişkin düzenlemelerden ve uzaktan çalışma süresinde oluşacak kazaların iş kazası sayılıp sayılmayacağından bahsettik:

Bu düzenlemeler uyarınca, kısmen veya tamamen uzaktan çalışacak kişilerle aşağıdaki unsurların belirtildiği yazılı bir anlaşma yapılma zorunluluğu mevcuttur. Bu anlaşma, yeni çalışanlar için bu hükümleri içeren bir iş sözleşmesi ve mevcut çalışanlar için ek bir protokol hazırlanarak akdedilebilir.

Mevzuat uyarınca iş kazası, (i) çalışanın işyerinde bulunduğu sırada, (ii) işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle (veya çalışanın yürütmekte olduğu iş nedeniyle), (iii) çalışanın görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, (iv) çalışanın işveren tarafından sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında meydana gelen ve çalışanı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hale getiren olay olarak tanımlanmaktadır.

Yukarıda belirtilen tanım kapsamında, uzaktan çalışmada çalışanın işyeri evi/uzaktan çalıştığı lokasyon olacağından, uzaktan çalışma esnasında meydana gelecek bir kazanın, iş kazası olarak addedilme ihtimali çok yüksektir. Bu doğrultuda, çalışan ve şirket arasında bu kazaların iş kazası olmayacağı veya bu şekilde uzaktan çalışma kapsamında meydana gelecek kazalarda işverenin sorumlu olmayacağı yönünde bir hüküm kararlaştırılsa dahi, olası bir ihtilafta bu hüküm geçerli addedilmeyecektir.

Ancak, eğer meydana gelen kaza çalışanın şirket için ifa ettiği işi veya görevi ile ilgili değilse (örneğin, çalışanın evde temizlik yaparken düşüp ayağını kırması gibi) gerçekleşen kazanın iş kazası olmadığı addedilebilecektir.