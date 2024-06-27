Resmî Gazete'de 29 Mayıs 2024 tarihinde yayımlanan 7511 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a internet sitelerine ...

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A. GİRİŞ

Resmî Gazete'de 29 Mayıs 2024 tarihinde yayımlanan 7511 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("Değişiklik Kanunu") ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a ("Tüketici Kanunu") internet sitelerine erişimin engellenmesi ve idari para cezalarına ilişkin bazı önemli değişiklikler getirilmiştir.

B. KANUN KAPSAMINDAKİ ÖNEMLİ DÜZENLEMELER

1. Reklam Kurulu'na Erişimin Engellenmesi Kararı Verme Yetkisi

Tüketici Kanunu'nun "Reklam Kurulu" başlıklı 63'üncü maddesinde Reklam Kurulu'nun ("Kurul") ticari reklamlarda uyulması gereken ilkeleri belirleme ve haksız ticari uygulamalara karşı tüketiciyi koruma görevi düzenlenmektedir. Değişiklik Kanunu öncesinde Kurul'un kendisine verilen görevleri yerine getirirken kullanacağı yetkiler; inceleme ve gerektiğinde denetim yapma, inceleme ve denetim sonucuna göre durdurma veya aynı yöntemle düzeltme veya idari para cezası veya gerekli görülen hâllerde de üç aya kadar tedbiren durdurma cezası vermek olarak düzenlenmekteydi.

Değişiklik Kanunu ile getirilen yenilik sonucunda Reklam Kurulu'na içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı verme yetkisi de tanınmıştır. Ancak düzenlemede içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesine karar verilebilecek haller için objektif kriterler getirilmemiştir.

2. İnternet Ortamında Gerçekleşen Aykırılıklar Hakkında Kurul'un Erişimi Engelleme Kararı Vermesi İçin İzlenmesi Gereken Usul

Değişiklik Kanunu ile Tüketici Kanunu'nun "Yaptırım Hükümleri" başlıklı 77'nci maddesinde reklam hukuku alanında ticari reklamlar hakkındaki yükümlülüklere aykırı olacak şekilde internet üzerinden reklam verilmesi halinde Kurul'un internet sitesine erişimi engelleme kararı verebileceği düzenlenmiştir.

Değişiklik Kanunu uyarınca erişimin engellenmesi kararı verilebilmesi için Kurul, öncelikle içeriğin çıkarılması için ilgili internet sayfasındaki iletişim araçları, alan adı, IP adresi vb. kaynaklarla edinilen bilgilerle elektronik olarak iletişim kurulabilecek araçlar ile bildirimde bulunulmasına, yapılan bildirime rağmen 24 saat içinde ilgili içeriğin çıkarılmaması halinde ise erişimin engellenmesine karar verebilecektir.

Kurul tarafından muhataba içeriğin çıkarılmasına ilişkin bildirimin yapılamaması haliyle sınırlı olmak üzere doğrudan erişimin engellenmesi kararı vermesi mümkündür. Erişimin engellenmesi kararı, aykırılığın gerçekleştiği içerikle sınırlı olarak uygulanmak üzere Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne gönderilecektir. Bu karar her ne kadar esas olarak aykırılığın gerçekleştiği içerikle sınırlı olarak verilebilecekse de teknik olarak bunun mümkün olmadığı ya da ilgili içeriğe erişimin bu yol ile engellenemediği durumlarda internet sitesinin tümüne yönelik olarak erişimin engellenmesi kararı uygulanabileceği getirilen bu değişiklik ile açıkça hüküm altına alınmıştır.

3. İdari Para Cezası Hükümlerindeki Değişiklikler

Tüketici Kanunu'nun idari para cezalarını düzenleyen "Ceza Hükümleri" başlıklı 77'nci maddesinin başlığı "Yaptırım Hükümleri" olarak değiştirilmiştir.

Değişiklik Kanunu ile Tüketici Kanunu'nun 58'inci maddesinin ikinci, beşinci ve sekizinci fıkrasına aykırılık olması halinde uygulanacak idari para cezası miktarları artırılmıştır.

77'nci maddesinin birinci fıkrasında geçen maddeler kapsamında ve belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler ile "Ayıplı Mal" başlıklı 8'inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca malları süresinde teslim veya monte etmeyenler hakkında aykırılığı tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için uygulanacak para cezası iki bin iki yüz Türk Lirasına yükseltilmiştir.

Değişiklik Kanunu ile 77'nci maddenin birinci fıkrasında geçen maddeler arasında sayılan "Satıştan Kaçınma" başlıklı 6'ncı maddeye ilişkin bu fıkra kapsamında uygulanan yaptırım fıkradan çıkarılarak fıkranın (b) bendinde yeniden düzenlenmiştir. Yapılan yeni düzenleme ile mal ve hizmetin satışından kaçınanlar hakkında aykırılığı tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için kanuni asgari tutardan az olmamak üzere satışından kaçınılan mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam satış fiyatının %10'u kadar idari para cezası öngörülmüştür.

C. SONUÇ

Değişiklik Kanunu, Tüketici Kanunu kapsamındaki düzenlemelere aykırılık halinde uygulanacak yaptırımların tutar ve usulüne ilişkin değişiklikler içermekte olup, 29 Mayıs 2024 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

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