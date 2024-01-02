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Turkey: Tüketici Mahkemelerine Başvuru için Öngörülen Parasal Sınırlar ve Tüketici Hukuku İhlalleri İçin Öngörülen Para Cezaları 2024 Yılı İçin Arttırıldı

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Tüketici Mahkemelerine Başvuru için Öngörülen Parasal Sınırlar Artırıldı

Yeni Gelişme

Türkiye'de tüketicilerin satıcılar ve üreticilere karşı tüketici taleplerini tüketici mahkemelerinde ileri sürebilmeleri uyuşmazlık değerinin belirli bir sınırın üzerinde olmasına bağlıdır. Bu sınırlar her takvim yılının başında yeniden belirlenmektedir. Söz konusu sınırların altında kalan tüketici şikâyetleri için yalnızca tüketici hakem heyetlerine başvurulabilmektedir. “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68. ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği'nin 6. maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ” uyarınca, söz konusu sınırlar 2024 yılı için %58,46 oranında artırılarak yeniden belirlenmiştir.

Bu kapsamda, değeri 104.000 TL altında olan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetleri görevli olacak, bu değerin üzerindeki uyuşmazlıklar ise tüketici mahkemelerinde görülecektir.

Sonuç

Tüketicinin parasal sınırlara göre görevli olan tüketici hakem heyeti veya tüketici mahkemesine başvurmaması halinde, söz konusu başvuru reddedilebilecektir.

Tüketici Hukuku İhlalleri İçin Öngörülen Para Cezası Arttırıldı

Yeni Gelişmeler

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında

Kanun'da (“Tüketici Kanunu“) yer alan birtakım ihlaller için uygulanacak para cezaları miktarları %58,46 oranında arttırıldı.

Bu kapsamda özellikle;

Tüketici sözleşmelerinde haksız şart kullanan veya en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dil kullanmayan, garanti belgesi sağlamayan, kişinin sağlığı ile çevreye zararlı veya tehlikeli olabilecek ürünler için okunaklı güvenlik bilgisi sağlamayan kişiler hakkında ihlal başına 2.172 TL tutarında idari para cezası;

Tüketici kredileri veya konut finansmanı sözleşmelerine ilişkin ya da iş yeri dışında kurulan sözleşmelere ilişkin Tüketici Kanunu'nda yer alan yükümlülüklere uymayan kişiler hakkında sözleşme ya da işlem başına 10.978 TL tutarında idari para cezası;

Kitle iletişim araçları aracılığıyla yapılan reklamlarda aldatıcı veya yanıltıcı bilgi veren kişiler hakkında ihlal başına 54.987 TL ile 2.200.258 TL arası idari para cezası uygulanacaktır.

Sonuç

Şirketler söz konusu idari para cezalarındaki değişiklikleri dikkatle incelemeli, Türkiye'deki faaliyetleri üzerindeki etkilerini değerlendirmeli ve Tüketici Kanunu hükümlerine uyumluluğun sağlanması amacıyla gerekli adımları atmalıdır.

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