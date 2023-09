Genel Bakis

"Simdi Al Sonra Öde" ("BNPL") pazari, tüketici tercihlerinin degismesi ve elektronik ticaretin ("e-ticaret") kullaniminin yayginlasmasi sonucunda son yillarda dikkat çekici bir büyüme yasamistir. Global Data tarafindan hazirlanan rapora göre, BNPL pazarinin, 2022 ve 2026 yillari arasinda yillik %25,5 oraninda büyümesinin yani sira 2026 yilina kadar tahmini pazar büyüklügünün 565,8 milyar dolar olmasi beklenmektedir.1 BNPL pazarinda gözlemlenen bu büyüme üzerinde birçok faktör etkili olmakla birlikte, özellikle, ödeme kolayligi ve esnekligi saglamasi sebebiyle tüketicinin satin aldigi ürünleri kendi finansal kosullarina uygun bir sekilde geri ödeyebilme imkani BNPL'nin tercih edilmesine oldukça katki saglamistir. Öte yandan, COVID-19 salgini süreci ile ürünleri degerlendirdikten sonra çevrimiçi satin alma islemlerini gerçeklestirme ve finansal yükümlülük altina girmeden ürünleri iade etme gibi avantajlari dolayisiyla da BNPL'nin popülaritesi tüketiciler arasinda, arttirmistir. Hem saticilar hem de tüketiciler için uygun firsatlar sunmasi ile BNPL pazarinin gün geçtikçe daha da büyümeye devam etmesi beklenmektir.

BNPL nedir?

Dünya çapinda yaygin olarak kullanilan bir ödeme yöntemi olan BNPL, tüketicilere satin alimlar için aninda ödeme erteleme olanagi sunarak geleneksel kredi kartlarina ve taksit planlarina bir alternatif yöntem olmustur. Tüketicilerin ödemelerini belirli bir süre boyunca taksitlere bölmelerine olanak taniyarak ödeme esnekligi saglamakta ve pesin maliyetleri ve geleneksel kredi süreçlerini ortadan kaldirmaktadir. BNPL'nin, tüketiciler için uygun bir ödeme yöntemi haline getiren birçok avantajindan dolayi dünya çapinda kullanimi gün geçtikçe yayginlasmistir. BNPL'nin sagladigi avantajlara genel olarak bakildiginda;

BNPL'nin popülerliginin arkasindaki temel nedenlerden biri sundugu ödeme kolayligi ve esnekligidir. Tüketicilerin istedikleri mal veya hizmetleri aninda ödeme yapmadan almalarina olanak taniyarak, tutarin tamamini pesin ödeme ihtiyacini ortadan kaldirmaktadir. Bu durum, özellikle, mevcutta parasi olmayan veya harcamalarini zaman içinde yönetmeyi tercih eden tüketiciler için BNPL'yi oldukça cazip kilmistir.

BNPL'nin bir baska avantaji ise geleneksel kredi kontrollerine veya kredi kartlariyla iliskili kapsamli belgelere olan ihtiyaci ortadan kaldirdigi için erisilebilirligidir. Bu durum, BNPL'yi sinirli kredi geçmisine veya düsük kredi puanlarina sahip olan bireyler de dahil olmak üzere daha genis bir tüketici yelpazesi için kullanilabilir hale getirmektedir. Ödeme islemi sirasinda, BNPL planlari, genel bir kural olarak tüketicinin kredi puanini veya derecelendirmesini etkilemeyen yumusak bir kredi kontrolü (ayni zamanda "soft credit check" olarak kullanilmaktadir.) gerektirmektedir. Sonuç olarak BNPL, geleneksel finansman seçeneklerinden dislanan bireyler için firsatlar sunmaktadir.

BNPL genellikle faizsiz taksit planlari sunarak tüketicilerin ek maliyetlere maruz kalmadan ödemelerini belirli bir döneme yaymalarina olanak tanimaktadir. Bu durum ise mali durumlarini etkili bir sekilde planlamalarini sagladigindan, öngörülebilir ve yönetilebilir ödeme yapilarini tercih eden bütçe yönetim bilincine sahip bireyler için faydali olmustur.

BNPL, büyüyen e-ticaret bakimindan oldukça uygun bir ortam sunmaktadir. E-ticaret küresel olarak ivme kazandikça, tüketiciler e-ticaret yapmanin rahatligini benimsemistir. BNPL, ödeme islemi sirasinda sorunsuz bir ödeme seçenegi sunarak, hizli ve güvenli islemler saglayarak bu egilime uygun bir ödeme firsati saglamistir.

BNPL, tüketiciye yönelik bir koruma düzeyi sunmaktadir. Tüketiciler, ödemenin tamamini yapmadan önce satin aldiklari ürünleri teslim alma ve inceleme firsatina sahiptir. Tüketiciler, genellikle herhangi bir mali yükümlülük altina girmeden aldiklari üründen memnun kalmadiklari takdirde ürünlerini iade edebilmektedir.

Özetle, kolaylik, erisilebilirlik, faizsiz taksit planlari, e-ticarete uyumluluk ve tüketiciyi koruma özellikleri BNPL'yi dünya çapinda yaygin bir ödeme yöntemi haline getirmektedir. Bu dogrultuda, BNPL'nin potansiyel olarak mobil cüzdanlarla entegre olmasi ve gelismis özellestirme seçenekleri sunmasi beklenen gelismeler arasinda yer almaktadir.

Avrupa Birligi'nde BNPL Uygulamalari ve Mevzuat

Avrupa Birligi'nde ("AB"), BNPL ile ilgili mevzuat, tüketici kredisi, lisanslama, bankacilik ve ödeme kuruluslarini kapsayan çesitli yasal çerçeveler araciligiyla düzenlenmektedir. AB'de tüketici kredisi kapsaminda birincil düzenleme, AB üye ülkeler arasinda kredi sözlesmeleri için ortak bir dizi kural ve gereklilik belirleyen Tüketici Kredisi Direktifi'dir ("CCD"). Bununla birlikte, asagida da detayli bir sekilde açiklanacagi üzere, CCD, mevcut haliyle BNPL hizmetleri özelinde düzenlenmemis olup mümkün oldugu ölçüde uygulanmaktadir.

CCD, sözlesme öncesi bilgilendirme, cayma hakki, yillik ücret oraninin hesaplanmasi ve sorumlu kredilendirme uygulamalarina iliskin hükümleri düzenlemektedir. Bunun yani sira, CCD, taksitli kredi düzenlemeleri de dahil olmak üzere kredi islemlerinde seffaflik ve tüketicinin korunmasini saglamayi amaçlamaktadir. CCD, tüketici kredisi için genel bir çerçeve saglarken, BNPL hizmetlerinin, benzersiz özellikleri ve ödeme yapilari nedeniyle kapsami disinda kaldigi durumlar da söz konusu olabilmektedir. Deloitte Legal tarafindan 2022 yilinda yapilan bir çalisma2 neticesinde, yirmi dört AB üye ülkesinde BNPL düzenlemeleri incelemis ve BNPL'nin "tüketici kredisi modeli" kapsaminda degerlendirildigi gözlemlenmistir. Tüketici kredisi modeli, finansman bilincini tesvik ederek ve asiri mali yükleri de önleyerek tüketicileri koruyan CCD ile uyumlu olarak degerlendirilebilecektir. Öte yandan, geleneksel kredi ürünlerinden farkli olarak BNPL, kapsamli bir sekilde kisisel verilerin islenmesine ihtiyaç olmadan kolaylastirilmis bir aktivasyon ve saticilara sorunsuz bir sekilde satis süreci sunmaktadir. Bununla birlikte, CCD'nin gerekliliklerine uymak, kullanim kolayligi ve e-ticaret ile entegrasyon açisindan geleneksel kredi ürünlerine kiyasla kullanici deneyiminde farkliliklar yaratabilmektedir.

CCD'nin yani sira, Almanya ve Isveç'te oldugu gibi diger yasal çerçeveler ve düzenlemeler, BNPL saglayicilarinin bir denetim organindan veya düzenleyici makamdan yetki almasini gerektirmektedir. Bu yetkilendirme tipik olarak tüketicinin korunmasini, finansal istikrari ve yürürlükteki mevzuata uyumunu saglamayi amaçlamaktadir. Denetleyici kurum, adil, seffaf ve sorumlu bir sekilde faaliyet göstermelerini saglamak için BNPL saglayicilarinin faaliyetlerini denetlemekte ve düzenlemektedir. Bu dogrultuda, BNPL saglayicilarinin ilgili düzenleyici otoriteye belirli bir lisans veya kayit için basvurmasi gerekmektedir. Basvuru süreci, genellikle sirketin ortaklik yapisi, is modeli, risk yönetimi uygulamalari ve tüketici koruma önlemleri hakkinda ayrintili bilgi saglamayi içermektedir.

Öte yandan, BNPL hizmetleri bankacilik ve ödeme kuruluslariyla ortakliklar veya is birlikleri ile de saglanabilmektedir. Bu kuruluslarin, kara para aklamayi önleme ve müsterini tani gerekliliklerine uymanin yani sira Ödeme Hizmetleri Direktifi gibi ödeme düzenlemelerine ve standartlarina bagli kalma gibi bazi yükümlülükleri de yerine getirmesi gerekmektedir.

Genel olarak, AB'de yalnizca BNPL hizmetlerine özel bir mevzuat bulunmamakla birlikte, BNPL saglayicilari, CCD, finans, lisans gereklilikleri ve bankacilik ve ödeme kuruluslari için geçerli kurallar dahil olmak üzere mevcut yasal düzenlemeler ile ele alinmistir. Bu düzenlemelere uyum, tüketicinin korunmasini, sorumlu kredi verme uygulamalarini, seffafligi ve finansal sistemin genel istikrarini saglamaktadir. Ancak AB'de devam eden düzenleyici tartismalar ve girisimler ile BNPL hizmetleriyle ilgili zorluklarin ve ortaya çikan sorunlarin yogun bir sekilde ele alindigi görülmektedir.

AB'de CCD Degisikligi'ne iliskin Çalismalar

AB'de tüketici haklarini ve menfaatlerini koruma amaciyla kapsamli tüketici koruma düzenlemeleri uygulanmaktadir. Söz konusu bu düzenlemeler, BNPL saglayicilari da dahil olmak üzere finansal hizmet saglayicilarina seffaflik, adil islem yapma ve yeterli bilgi açiklamalarini saglama gibi yükümlülükler getirmektedir. Bu kapsamda, AB'de BNPL hizmetleri sunan finansal kuruluslar ve saglayicilar, CCD gibi geçerli düzenlemelere uymak zorundadir.

Tüketici kredilerine iliskin düzenlemeler hem ulusal hem de AB düzeyinde, 2008 yilindan itibaren yürürlükte olan CCD kapsaminda ele alinmistir. Ancak teknolojinin ilerlemesi ve tüketici aliskanliklarinin degismesi ile mevzuat kapsaminda ortaya çikan sorunlar ve yetersiz çözümler nedeniyle Avrupa Komisyonu, CCD'nin kapsamini genisletmek ve mevcut olan düzenlemelerde iyilestirmeler yapmak amaciyla taslak direktif ("Taslak Direktif") önerisinde bulunmustur. Böylelikle, kitle fonlamasina, kredi verenler için yeni yükümlülüklerin getirilmesine iliskin düzenlemelerin yani sira BNPL'nin de CCD'nin kapsamina alinmasi planlanmaktadir.3 Bu dogrultuda, Avrupa Parlamentosu'nun Iç Pazar ve Tüketicinin Korunmasi Komitesi'nin (IMCO) 12 Temmuz 2022'de sundugu rapor kabul edilmistir. Akabinde, 2 Aralik 2022'de Avrupa Konseyi ve Parlamentosu tarafindan tüketici korumasini güçlendirmek ve CCD'nin kapsamini genisletmek amaciyla geçici bir anlasmaya varilmasiyla Taslak Direktif yasa koyucular tarafindan incelenmektedir. Taslak Direktif ile önerilen degisiklikler, 200 Avro'nun altindaki kisa vadeli yüksek maliyetli krediler ve tüketiciler için yüksek ücret veya faiz ücretleriyle sonuçlanabilecek faizsiz krediler gibi su anda CCD kapsaminda olmayan kredi sözlesmelerini düzenlemeyi amaçlamaktadir. Komisyon, bu tür anlasmalari CCD'nin çerçevesine dahil ederek seffafligi artirmayi, tüketicinin korunmasini gelistirmeyi ve tüketici güvenini saglamayi amaçlamaktadir. Önerilen Taslak Direktif ile 200 Avro'dan 100.000 Avro'ya kadar olan kredi sözlesmeleri, satin alma opsiyonlu finansal kiralama sözlesmeleri, faizsiz kredi sözlesmeleri ve geri ödeme süresi üç ay veya daha kisa olan ve cüzi miktardaki masraflari içeren kredi sözlesmeleri de CCD'nin kapsamina dahil edilmistir. Söz konusu bu yeni düzenlemeler, BNPL saglayicilarinin tüketicilere kredi ve toplam maliyet hakkinda dijital ve kullanici dostu bir formatta sunulan kolay erisilebilir ve kapsamli bilgiler saglamasini gerektirecektir. Ayrica, BNPL saglayicilarinin tüketicilerin faizlerini, gelirlerini, harcamalarini ve diger ilgili mali durumlarini dikkate alarak krediyi geri ödeme kabiliyetlerini önceden degerlendirmelerini de düzenlemektedir.

BNPL ile iliskili dogal risklere yanit olarak, bazi AB Üye Devletleri yasal düzenleme ihtiyacini kabul etmis ve ulusal mevzuatlarini degistirmek için adimlar atmistir. Irlanda'da 2022 Tüketiciyi Koruma Yasasi'nin yürürlüge girmesi, kredi tanimini faizsiz ertelenmis ödeme düzenlemelerini de kapsayacak sekilde genisletmistir. Bu dogrultuda da BNPL saglayicilarinin Merkez Bankasi tarafindan daha fazla gözetim ve denetim altina alinmasiyla sonuçlanmistir. Benzer endiseler diger AB Üye Devletlerinde de dile getirilmistir. Isveç Finansal Denetim Otoritesi, tüketicinin korunmasini güçlendirmek ve BNPL sektörünü düzenlemek için yogun bir sekilde alinabilecek tedbirleri arastirirken, Hollanda Finansal Piyasalar Otoritesi, Fransiz hükümeti ve Belçika Finansal Hizmetler ve Piyasalar Otoritesi de potansiyel riskleri ele almak ve tüketici çikarlarini korumak için düzenleyici gözetim ihtiyacini degerlendirmektedir. Bu çabalar, tüketicilerin korunmasi ve mali düzenlemelere uyumun saglanmasi için BNPL hizmetlerinin düzenlenmesi gerekliliginin AB Üye Devletleri arasinda giderek daha fazla kabul gördügünü yansitmaktadir.

Türkiye'de BNPL Uygulamasi ve Mevzuat

Türk mevzuati kapsaminda BNPL için özel olarak tasarlanmis bir yasal düzenleme bulunmamaktadir. BNPL saglayicilarinin, hizmetlerini sunarken yetkilendirilme, taksit kosullari ve parasal esik limitleri de dahil olmak üzere belirli düzenlemelere uygun olarak hareket etmelerini gereken bazi hususlar vardir.

Türkiye'de BNPL, genel olarak finansman sözlesmeleri ve tüketici kredisi sözlesmeleri çerçevesinde degerlendirilmektedir. Tüketici kredisi sözlesmesi, kredi verenin tüketiciye faiz veya benzeri menfaatler karsiliginda vadeli ödeme, borçlanma veya benzeri finansman yöntemleriyle kredi sagladigi sözlesmeyi ifade etmektedir. Tüketici kredisi sözlesmeleri ise 6502 sayili Tüketicinin Korunmasi Hakkinda Kanun'a ("Tüketici Kanunu") tabidir. Bu dogrultuda, kredi veren, tüketici kredisi sözlesmesinin diger tarafi olup; 6502 sayili Kanun'un 3(k) maddesine göre "ilgili mevzuat uyarinca tüketicilere nakit kredi kullandirmaya yetkili olan bankalar, özel finans kurumlari ve finans sirketleri" olarak tanimlanmistir. Taraflardan birinin tüketici olmasi halinde tüketici islemleri Tüketici Kanunu kapsamina girdiginden, tüketici kredileri 3(k) maddesi kapsaminda "kredi veren" olarak taninan bankalar, özel finans kurumlari ve finans sirketleri tarafindan BNPL hizmeti sunulabilecektir.

BNPL, uygulamada agirlikli olarak finans sirketleri tarafindan sunulmakta olup, finansal sözlesmeler içermesi nedeniyle 6361 sayili Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Sirketleri Kanunu ("6361 sayili Kanun") ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Sirketlerinin Kurulus ve Faaliyet Esaslari Hakkinda Yönetmelik ("Yönetmelik") kapsamina da girmektedir. Dolayisiyla BNPL hizmeti sunan bir sirketin ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli yükümlülükleri yerine getirmesi ve Bankacilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan ("BDDK") kurulus ve faaliyet izni almasi gerekmektedir. T.C. Cumhurbaskanligi Finans Ofisi tarafindan yayimlanan Türkiye Fintech Rehberi'nde de BNPL is modelinin Türkiye'de bankalar ve finans sirketleri tarafindan 6361 sayili Kanun ve Yönetmelik uyarinca uygulandigi belirtilmektedir. Bu kapsamda, BDDK tüketici kredilerinin vadesini düzenlemekte ve sinirlandirmaktadir. BDDK, 9 Haziran 2022 tarihli açiklamasinda, tüketici kredileri için genel vade sinirini 50.000 TL ile 100.000 TL arasindaki tutarlar için 24 ay, 100.000 Türk Lirasi'ni asan tutarlar için ise 12 ay olarak belirlemistir.

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanligi tarafindan hazirlanan ve Mali Suçlari Arastirma Kurulu (MASAK) tarafindan desteklenen "Kara Paranin Aklanmasinin ve Terörün Finansmaninin Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkinda Yönetmelikte Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik" ile suç gelirlerinin aklanmasinin ve terörün finansmaninin önlenmesi amaciyla kurum ve kuruluslara kimlik dogrulama ve bilgi teyidi yükümlülügü getirilmistir. Bankalar, finans sirketleri, sermaye piyasasi kurumlari, sigorta sirketleri ve diger çesitli kuruluslar, 185.000 TL ve üzeri tutardaki islemlerde müsterilerin kimlik bilgilerini almak ve dogrulamakla yükümlüdür. Ayrica, Subat 2023 itibariyla elektronik transferlerde kimlik dogrulama esigi 7.500 TL'den 15.000 TL'ye yükseltilmistir.

BNPL Sektörünü Neler Bekliyor?

BNPL sektörü önemli bir büyüme kaydetmistir ve gelecekte daha da gelismeye hazir oldugu ortadir. Teknoloji ilerledikçe ve tüketici tercihleri degistikçe, mobil cüzdanlarla potansiyel entegrasyon ve artan özellestirme seçenekleri de dahil olmak üzere BNPL hizmetlerinde daha da gelisme görmeyi bekleyebiliriz. Bununla birlikte, mevcut yasal düzenlemelerin; tüketicinin güçlü bir sekilde korunmasini saglarken yeni is modellerinin gelistirilmesini etkin bir sekilde destekleyen bir çerçeve olusturmak için yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.

BNPL tarafindan sunulan ve kapsamli mali incelemeler olmaksizin tüketicilere düsük degerli krediler saglamaya odaklanan benzersiz hizmet modelinin, mevcut düzenlemeler ile uyumlastirilmasi konusunda birçok tereddüt ortaya çikmaktadir. BNPL ile faiz hesaplamalari veya kredi puani degerlendirmeleri olmaksizin tüketicilere hizli bir sekilde nakit saglanmasina ragmen, mevcut düzenlemeler hala BNPL is modelinden beklenen faydalardan tam anlamiyla yararlanilamamasina yol açmaktadir. CCD'ye dayali mevcut rejim, BNPL saglayicilari tarafindan kullanilan en yaygin kredi yapilarina tam olarak uygulanamamaktadir. Bu tutarsizlik özellikle, 200 Avro'nun altinda olan kredi tutarlari, faizsiz vadeler ve üç ay veya daha kisa geri ödeme süreleri olan kredi sözlesmeleri için görülmektedir. BNPL daha düsük tutarlari ve daha kisa geri ödeme sürelerini kapsadigindan, bu uyumsuzlugu gidermek için CCD'de kapsamli revizyonlar üzerinde görüsmeler devam etmektedir.

Yakin gelecekte, BNPL is modeli için yeni düzenlemelerin yürürlüge girmesi beklenmektedir. Mevcut CCD'nin BNPL seçeneklerini sinirlamasi ve AB üye ülkeleri arasinda ortaya çikan farkli uygulamalar, yeterli tüketici korumasi saglayan, yatirimcilar için yasal belirsizlikleri gideren ve BNPL'yi amacina uygun olarak yeniden düzenleyen bir yasal çerçevenin olusturulmasini gerektirmektedir. Hem Türkiye hem de AB'nin, tüm paydaslarin çikarlarini korurken sorumlu ve sürdürülebilir büyümeyi tesvik eden kapsamli bir yasal çerçeve içerisinde yeni bir is modeli olarak BNPL'yi ele almasi büyük önem tasimaktadir.

AB'de oldugu gibi Türkiye'de de durum, özel düzenleyici tedbirlerin uygulanmasini gerektirmektedir. Uygulanabilir yasal çerçeve, konunun hem tüketici hem de finans hukuku kapsaminda degerlendirmesi sebebiyle her iki mevzuata da uyumu gerektirmektedir. BNPL hizmetleri, finans sektöründe faaliyet gösteren düzenlemeye tabi kuruluslar tarafindan sunulmaktadir. Bu durum, BNPL'nin dogasi ile bazi tutarsizliklara yol açmaktadir. Yukarida ayrintili olarak açiklandigi üzere, BNPL, geleneksel kredi sürecine dahil olmaksizin tüketicilere küçük miktardaki tutarlarin hizli ve kisa vadeli olarak saglanmasini kolaylastirmaktadir. Ancak, BNPL'nin regüle piyasa oyunculari tarafindan saglanmasi halinde, beklenen uygunluk ve kredi prosedürlerinin sürdürülmesinde zorluklarla karsilasilmaktadir. Tüm bu açiklanan sebepler dogrultusunda, Türkiye'nin yasal mevzuatinin, tüketici haklarini korumayi ve tüketicilerin BNPL hizmetlerinin sagladigi avantajlardan yararlanmalarini saglamayi amaçlayan özel düzenleyici hükümler içermesi beklenmektedir.

Yazı ilk olarak, Moroğlu Arseven'in iki haftada bir yayımlanan bülteni MA | Gazette'de yer almıştır.

