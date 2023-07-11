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Turkey: Yenilenmiş Ürünlerin Satışına İlişkin Usul Ve Esasların Düzenlenmesi Amacıyla Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

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Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik'te (“Yönetmelik”) düzenlenen yenilenmiş ürünlerin satışına ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapılması amacıyla, Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 32167 sayılı ve 18 Nisan 2023 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik Yönetmeliği tahtında önemli değişiklikler aşağıdaki gibidir:

Yönetmelik'teki Yenilenerek Satışa Sunulabilecek Kullanılmış Mallar Listesi'ne (“ Liste ”) akıllı saatler, bilgisayarlar, oyun konsolları ve modemler eklenmiştir.

”) akıllı saatler, bilgisayarlar, oyun konsolları ve modemler eklenmiştir. Pil kapasitesi %85'in altında olan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmiş ürün olarak satışa sunulabilmesi için pillerinin değiştirilmesi zorunlu olacaktır.

Kullanılmış malların yenilenmesini sağlayan yenileme merkezleri, ilgili standarda göre alınmış hizmet yeri yeterlilik belgesine sahip olması şartı ile ayrıca yenileme yetki belgesi almasına gerek olmaksızın Liste'de yer alan tüm ürünler için yenileme yapabilecektir.

Yenileme merkezleri, Liste'de yer alan ürünlerin üreticisi veya ithalatçısı ile yetkili servis sözleşmesi yapabilecek ve yetkili servis istasyonu olarak faaliyet gösterebilecektir. Ayrıca Liste'de yer alan ürünlerin üreticisi veya ithalatçısı olan ticari işletmelerin yenileme merkezleri, bu ürünler için kurulması zorunlu olan yetkili servis istasyonlarından biri olarak da faaliyet gösterebilecektir.

Yenilenmiş bir ürün birden çok yenilemeye tabi tutulabilecektir.

Yönetmelik uyarınca yenileme yetki belgesi alınabilmesi için gerekli ödenmiş sermaye miktarı 10.000.000 TL'den 30.000.000 TL'ye çıkarılmıştır.

Yenileme merkezleri, Yönetmelik kapsamında yürütülen faaliyetlerin tamamının veya bir kısmının gerçekleştirilmesi için yukarıdaki sermaye şartı dışında Yönetmelik'teki diğer şartları sağlayan kendisine bağlı şubeler kurabilecektir. Şubenin faaliyete geçebilmesi için Ticaret Bakanlığı'nca veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından şubeler için belirlenen düzenleme veya standartlarda yer alan özelliklere uygun olarak alınmış hizmet yeri yeterlilik belgesine sahip olması ve Ticaret Bakanlığı'na bildirimde bulunması zorunlu olacaktır.

Yönetmelik kapsamında şubeler tarafından yürütülen faaliyetler bakımından şube ve bağlı oldukları yenileme merkezi müteselsilen sorumlu olacaktır.

Liste'de yer alan yenilenmiş ürünlerin uzaktan iletişim araçları kullanılarak satışa sunulması halinde bu ürünlerin kullanılmamış mallardan ve diğer kullanılmış mallardan ayırt edilebilecek şekilde ayrı bir kategoride satışa sunulması zorunlu olacaktır.

Yenilenmiş ürünlerin ayırt edilmesi bakımından, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen, ayırt edici logo reklam ve tanıtımlarında kullanılabilecektir.

Yönetmelik'e eklenen Geçici Madde 1 uyarınca 18 Nisan 2023 itibari ile yenileme yetki belgesine sahip ticari işletmelerden ödenmiş sermaye tutarı 30.000.000 TL'den az olanların, 1 Ocak 2024 tarihine kadar ödenmiş sermaye tutarını tamamlaması gerekecektir.

Değişiklik Yönetmeliği'ne bu linkten ulaşabilirsiniz.

Yazı ilk olarak, Moroğlu Arseven'in iki haftada bir yayımlanan bülteni MA | Gazette'de yer almıştır.

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