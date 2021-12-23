Yeni Gelismeler

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 6502 sayili Tüketicinin Korunmasi Hakkinda

Kanun'da ("Tüketici Kanunu") yer alan birtakim ihlaller için uygulanacak para cezalari miktarlari %36,20 oraninda arttirildi.

Bu kapsamda özellikle;

Tüketici sözlesmelerinde haksiz sart kullanan veya en az on iki punto büyüklügünde, anlasilabilir bir dil kullanmayan, garanti belgesi saglamayan, kisinin sagligi ile çevreye zararli veya tehlikeli olabilecek ürünler için okunakli güvenlik bilgisi saglamayan kisiler hakkinda ihlal basina 615 TL tutarinda idari para cezasi;

Tüketici kredileri veya konut finansmani sözlesmelerine iliskin ya da is yeri disinda kurulan sözlesmelere iliskin Tüketici Kanunu'nda yer alan yükümlülüklere uymayan kisiler hakkinda sözlesme ya da islem basina 3.108 TL tutarinda idari para cezasi;

Kitle iletisim araçlari araciligiyla yapilan reklamlarda aldatici veya yaniltici bilgi veren kisiler hakkinda ihlal basina 15.568 TL ile 622.853 TL arasi idari para cezasi uygulanacaktir.

Sonuç

Sirketler söz konusu idari para cezalarindaki degisiklikleri dikkatle incelemeli, Türkiye'deki faaliyetleri üzerindeki etkilerini degerlendirmeli ve Tüketici Kanunu hükümlerine uyumlulugun saglanmasi amaciyla gerekli adimlari atmalidir.

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