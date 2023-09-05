Hukukumuzda birbirinden farkli nafaka türleri bulunmaktadir. Nafaka isteminin isabetli olmasi ve dogru temellere oturtulmasi hem sürecin kolay takibi hem de talebin gerçeklesmesi açisindan oldukça önemlidir. Nafaka, alacakliyi refaha kavusturma ya da evliyken yasadigi standartlari koruma amaci tasimamaktadir.

Bosanmada nafaka düzenlemesi söz konusu oldugunda muhatap kisilerin kafasinda fazlaca soru isaretleri olusmaktadir. Nafaka nedir, nafaka nasil hesaplanir ve nafaka ödenmezse ne olur gibi sorular bunlardan baslicalaridir. Nafaka, Türk hukuk sisteminde farkli sekillerde ortaya çikabilen bir konudur. Genel anlamda hisim olan kisiler arasinda yardimlasma ve dayanismayi arttirmaya yönelik olarak verilen maddi destege nafaka düzenlemesi denir. Bu yardimlasma, kari-kocanin birbirine karsi, ana-babanin çocuga karsi, kardeslerin birbirine karsi, üstsoyun altsoya karsi, altsoyun üstsoya karsi kanundan dogan bir ödevi niteligindedir. Nafaka türleri; istirak nafakasi, tedbir nafakasi, yoksulluk nafakasi ve yardim nafakasi olarak siniflandirilir. Bu makalede öncelikle nafaka türleri incelenecek ve ardindan sikça sorulara sorulara yanit verilecektir.

1)Tedbir Nafakasi:

Bosanma davalari oldukça uzun sürede sonuçlanabilmektedir. Bu davanin açilmasi ile birlikte eslere birbirinden ayri yasama hakki dogmaktadir. Her ne kadar esler birbirinden ayri yasasa da evlilik birligi hâlâ devam etmektedir. Buradan yola çikarak kari ve kocanin birbirlerine karsi destek ve bakim yükümlülügünün devam edecegi anlasilmaktadir. Tedbir nafakasi bu noktada devreye girecektir. Esler bu konuda anlasamadigi takdirde hâkim, eslerden biri geçiminde güçlük çektigi durumda diger esin güçlük çeken ese yapacagi katkiya karar verir. Burada amaç güçlüge düsen esin ve varsa çocuklarin magduriyetini önlemektir. Türk Medeni Kanunu (TMK)'nun 169. maddesi çerçevesinde bosanma ve ayrilik davalari açildiginda hâkim, dava süresince gerekli olan, eslerin barinmasi, geçinmesi, çocuklarin bakim ve korunmasi gibi konularda re'sen yani bir talep olmadan, kendiliginden karar verecektir. Sözgelimi bosanmada nafaka talebinin disinda hâkim, sadece bosanma ya da ayrilik davasi süreci içerisinde eslerin birbirine destek olmasi mantigiyla hareket ederek talep olmaksizin bosanmada nafaka düzenlemesi yoluna gidebilecektir. Tedbir nafakasi evlilik birliginin bir uzantisi niteligindedir. Bu nedenle bosanma ya da ayrilik davasini kimin açtigina, kimin bosanma sebebinde kusurlu olduguna bakilmaksizin nafakaya hükmedilecektir. Yargitay kararlarina göre evlilik birliginin sona ermesinde "kusurlu" olmasi gerekçesiyle bir ese tedbir nafakasi hükmü verilmemesi gibi bir durum söz konusu olamayacaktir. Zira TMK 169 kapsaminda tedbir nafakasina hükmedilirken eslerin kusurlarina yönelik bir belirleme yapilmasi öngörülmemistir. Bu nedenle "kusur" bir engel teskil etmeyecektir. (Yargitay 2. HD., 14.09.2015, K.2015/15746, E.2015/431)

Tedbir nafakasinin ödenmesine, nafakaya hükmedildigi anda degil, bosanma ya da ayrilik davasi açildigi anda baslanir. Yani geriye etkili olarak ödeme yapilmasi gerekir. Tedbir nafakasinin amacindan da anlasilacagi üzere bu geçici bir nafaka oldugu için tedbir nafakasi bosanma ya da ayrilik karari ile birlikte sona erecektir. Ayrica ayri yasama hakki dogan es bu hakki sona erdiginde de mahkemeye basvuru ile tedbir nafakasinin sonlandirilmasini talep edilebilecektir. Tedbir nafakasi ödenmez ise sikâyet dilekçesi verilebilir. Buna istinaden icra takibi baslatilabilecegi gibi borç hâlâ ödenmezse borç yükümlüsünün 3 ay süren tazyik hapsine karar verilir.

2) Istirak Nafakasi

Bosanma sorasinda çocugun velayetinin birakildigi ana ya da baba, çocugun bakim masraflariyla mükelleftir. Bu noktada istirak nafakasi devreye girmektedir. Nafaka ne kadar velayet verilmemis ese ait olsa da velayet verilen tarafin da çocugun bakimina katilmasi gerekmektedir. Dolayisiyla bosanmada çocuga nafaka ne kadar verilir sorusu cevaplanirken bu husus da dikkate alinmalidir. Nitekim TMK 182/3'e göre velayetin verilmedigi esin çocugun bakim ve egitim giderlerine gücü oraninda katilmasi esas görülmüstür. Dolayisiyla taraflarin verebilecekleri nafaka ne kadar ise buna göre hesaplama yapilacaktir. Istirak nafakasi hâkimin re'sen yani bir talep olmadan hükmettigi bir nafaka türüdür. Ayrica nafaka, bosanma davasinin herhangi bir asamasinda taraflarca da yazili ya da sözlü olarak talep edilebilir. Hâkim, çocugun ihtiyaçlarini, masraflarini, egitim giderlerini ve buna benzer çocugun gelisimine yönelik durumlari dikkate alarak bir nafakaya karar verecektir. Bu nafaka hem toptan hem de irat yani her ay ödenecek sekilde kararlastirilabilir. Eslerin mali güçleri bu nafakayi gerektirmeyecek kadar iyi olsa dahi, velayet verilen ese, diger esin mali kaynaklari ve çalisma gücü oraninda destek olmasi gerekmektedir. Istirak nafakasi, karar kesinlestigi andan itibaren geriye dönük olarak davanin açildigi tarihi de kapsayacak sekilde baslar. Öte yandan çiftler anlasmali bosaniyorsa anlasmal i bosanmada nafaka taraflarin düzenledikleri protokol kapsaminda belirlenebilir. Çocuga ne kadar nafaka verilecegini hesaplamak için 3 etken göz önüne alinir: Birincisi çocugun saglik, egitim ve gelisimine yönelik ihtiyaçlar, ikincisi istirak nafakasiyla yükümlü esin mali gücü ve üçüncüsü çocugun velayeti birakilan esin mali gücü. Bu durumlar dikkate alinarak taraflar anlasmali bosanmada nafaka miktarini belirlemeli veya taraflar anlasamiyorsa hâkim tarafindan karar verilmelidir. Tüm bunlara ek olarak TMK 182/4'e göre istem hâlinde hâkim, irat seklinde aylik olarak ödenen nafakada gelecek yillarda taraflarin sosyal ve ekonomik durumlarina göre degisiklikler yapabilecektir. Bu sayede ödenecek nafaka miktariyla enflasyonist baski neticesinde paranin alim gücünün düsmesiyle karsilasilan zorluklari önlemek amaçlanmistir.

Istirak nafakasi velayet altindaki çocuk ergin oluncaya dek devam eder. Nafaka alan kisi ergin olduktan sonra da egitimine devam ediyor ise egitim sona erene kadar istirak nafakasi ödenmeye devam edecektir. Ayni sekilde ergin olduktan sonra kisi, bakima muhtaç ise istirak nafakasi yerine yardim nafakasi talebinde bulunabilecektir. Istirak nafakasi ödenmez ise sikâyet dilekçesi verilebilir. Buna istinaden icra takibi baslatilabilecegi gibi borç ödenmezse borç yükümlüsünün 3 aya kadar tazyik hapsine de karar verilebilir.

3)Yoksulluk Nafakasi

Yoksulluk nafakasi, evlilik birliginin sona ermesinin ardindan eslerin arasinda olan yardimlasma ve dayanisma ödevini birlik sona erdikten sonra da devam ettirme amacini tasimaktadir. TMK 175'te belirtildigi üzere bosanma sonrasinda kusuru daha agir olmamak kosuluyla yoksulluga düsen taraf, diger taraftan süresiz nafaka isteyebilecektir. Bu madde, yoksulluk nafakasinin sartlari bakimindan yol gösterici olmaktadir. Öncelikle dikkat edilmesi gereken sey yoksulluk durumunun varligidir. Bunun için yoksulluk durumuna düsmüs olmak, yoksulluk tehlikesiyle yüzlesmek ya da bu tehlikenin somut yansimalarini görmüs olmak gerekmektedir. Yargitay kararina göre yeme, giyme, barinma, saglik, ulasim, kültür, egitim gibi bireyin maddi varligini gelistirmek için zorunlu ve gerekli görülen harcamalari karsilayacak düzeyde olmayanlar yoksul kabul edilir. (Yargitay H.G.K., 07.10.1998, E. 1998/2-656, K. 688)

Yoksulluk nafakasi, hâkim tarafindan talep olmaksizin hükmedilebilen bir nafaka degildir. Bu nedenle bosanma davasinin herhangi bir asamasinda süresiz nafaka talebi ileri sürülebilecektir. Ayrica bosanma davasindan sonra açilacak ayri bir dava ile de süresiz nafaka isteminde bulunulabilir. Burada bir cinsiyet ayrimi gözetilmeden, yoksulluga düsen tarafa bosanmada nafaka verilebilecektir. Hâkim verecegi kararda ödeme yapacak esin hakkaniyete uygun bir ödeme yapmasina karar verecektir. Bu karari verirken taraflarin sosyal ve ekonomik durumlari da gözetilmesi gereken bir etkendir. Bir diger dikkat edilmesi gereken unsur, kusur bakimindan yapilmasi gereken degerlendirmedir. Nafaka isteminde bulunan tarafin bosanmada daha agir kusurlu olmamasi gerektigi vurgulanmistir. Yani bosanma sebepleri dikkate alindiginda kusur bakimindan diger es ile esit ya da ondan daha az kusuru olan kisi nafaka talebinde bulunabilecektir. Anlasmali bosanmada nafaka hükmü verilirken de yine taraflarin düzenlendikleri bosanma protokolü ile üzerinde anlastiklari bir nafaka miktari mevcut ise hâkimin protokolü onamasi ile bu miktara hükmedilebilecektir. Ancak anlasmali bosanmada nafaka konusunda taraflar uzlasamaz ise dava çekismeli olarak devam edecektir.

Yoksulluk nafakasi süresiz olarak taraflardan birinin ölümüne kadar devam eden bir nafakadir. Fakat anlasmali bosanmada nafaka protokolde düzelenmisse taraflar bu süreyi kisaltabilecektir. Taraflardan birinin ölümü ile nafaka kendiliginden sona erecektir. Her ne kadar nafaka süresiz olsa da nafakanin sonlandirilmasi için bazi sebepler mevcuttur. Öncelikle nafakayi talep eden taraf bir süre ile nafakayi sinirlandirmissa hâkim, daha uzun bir süreye karar veremeyecektir. Bu süre sona erdiginde nafaka da sona erecektir. TMK 176'ya göre aydan aya ödenen nafaka, alacakli evlenme olmaksizin fiilen evliymis gibi yasadiginda mahkeme karariyla sona erecektir. Ayni sekilde alacakli tarafin yeniden evlenmesi de nafakanin kendiliginden sona ermesine yol açacaktir. Buradaki amaç; nafakanin kesilmemesi amaciyla evlenmeyen fakat evliymis gibi bir arada yasayan kisilerin nafakayi almasinin önüne geçmektir. Nafaka yükümlüsünün yeniden evlenmesi ise alacaklinin nafakasini sona erdiren bir etken degildir. Nafaka alacaklisinin yoksullugunun ortadan kalkmasi ya da haysiyetsiz hayat sürmesi de mahkeme karari ile nafakanin kaldirilmasinin diger nedenleridir. Kanun maddesinden anlasilacak üzere bu sona erme sebepleri yalnizca irat seklinde ödenen nafakalar için geçerlidir. Toplu olarak ödenen nafakalarda sona erme gibi bir durum söz konusu olamayacaktir. Yoksulluk nafakasi için dava hakki, evliligin bosanma ile sona ermesinin ardindan bir yil içerisinde zaman asimina ugrayacaktir. Buradaki amaç ise evlilik sona erdikten yillar sonra taraflarin tekrar karsi karsiya gelmesini engellemektir. Yoksulluk nafakasi ödenmez ise sikâyet dilekçesi verilebilir. Buna istinaden icra takibi baslatilabilecegi gibi borç hala ödenmezse borç yükümlüsünün 3 ay süren tazyik hapsine karar verilir.

4)Yardim Nafakasi

Türk Medeni Kanunu'nda yardim nafakasi, yaslilik, hastalik, issizlik gibi sebeplerle çalisma gücünü kaybeden kisilere belirli derecedeki kan hisimlarinin yardim etmesini amaçlayan bir nafaka düzenlemesidir. Bu nafakanin yükümlüsü olanlar altsoy-üstsoy ve kardeslerdir. Lehine nafaka hükmü verilecek kisinin yoksulluga düsmüs ya da yardim edilmezse düsecek olmasi gerekmektedir. Yoksulluktan kast edilen olgu, kisinin yasami için zorunlu olan vasitalari kendi olanaklari ile temin edememesidir. Bu açidan degerlendirildiginde yardim nafakasi talebinde bulunacak kisi, tüm imkanlarini kullanip tüketmis olmalidir. Burada deginmek gerekir ki yardim nafakasi talebinde bulunacak kisi iyi niyetli olmalidir. Örnegin çalismasi için bir engel olmadigi hâlde çalismayip yoksulluk durumuna düsen biri lehine yardim nafakasi hükmü verilemez. Burada kusur da aranan bir sart degildir. Örnegin kisinin kendi kusurundan kaynakli çalisma gücünü kaybetmesi nafaka hükmü verilmesi için bir engel degildir.

Yardim nafakasi yükümlüsünün altsoy-üstsoy ya da kardes olmasi seklinde bir ayrima gidilmistir. Altsoy-üstsoy hisimlari nafaka hükümlüsü ise nafaka istenebilmesi için ödeme gücünün varligi yeterlidir. Burada belirtilmelidir ki ödeme gücü belirlenirken nafaka ödeyecek kisinin bakmakla yükümlü oldugu kisiler de dikkate alinacaktir. Sözgelimi, yardim nafakasi ödendigi takdirde ödeyen kisinin kendisinin, esinin ve var ise çocuklarinin zor duruma düsmemesi aslolandir. Nafaka ödeyecek kisi kardes ise refah içerisinde bulunmasi durumunda nafaka hükmü verilebilecektir. Yani nafaka yükümlüsü, kardes oldugu zaman; kardesin ve bakmakla yükümlü oldugu kisilerin zor duruma düsmemesi sarti aranmayacak, bunun yerine refah içinde olup olmadigini bakilacaktir. Yargitay kararlarina göre refah, bir kimse gelecegi için kaygi duymadan toplum nezdinde lüks karsilanacak ihtiyaçlari karsilayabilecek durumdaysa söz konusudur. (Yargitay 2. HD., 23.03.1974, 191/1961)

Yardim nafakasi, nafaka istenebilecek birden fazla hisim olmasi hâlinde belirli bir siralamaya tabi tutulmustur. Bu siralama neticesinde yoksulluga düsen kisi, mirasçiliktaki sirayi takip ederek nafaka isteminde bulunacaktir. Ilk sirada nafaka isteyen kisinin altsoyu, ikinci sirada ana ve babasi, üçüncü sirada refahta olmalari sartiyla kardesler ve son olarak dördüncü adimda büyük analar ve büyük babalar bulunmaktadir. Talep, bu sira takip edilerek muhataplarina iletilecektir. Bir sirada birden fazla kisi olmasi hâlinde de nafaka, bu kisiler arasinda ödeme güçleriyle orantili olarak paylastirilacaktir. Nafaka nasil hesaplanir ve nafaka ne kadar gibi soru isaretleri TMK 365 ile giderilmistir. Bu kapsamda nafakanin üst siniri, nafaka alacaklisinin geçinmesi için zorunlu olan miktardir. Buradan da anlasilabilecegi gibi yardim nafakasinin amaci alacakliyi refaha ulastirmak degildir. Yalnizca temel ihtiyaçlar dogrultusunda bir nafaka hükmü verilebilir. Yardim nafakasinin alt siniri ise nafaka ödeyecek kisinin ödeme gücüdür. Yardim nafakasi, kararin kesinlesmesinin ardindan geriye dönük olarak ödenmesi gereken bir nafaka türüdür. Ve nihayetinde nafaka borçlusu ya da alacaklisinin ölmesi ile nafaka sona erecektir. Nafaka borçlusu öldügü takdirde nafaka alacaklisi siradaki muhatabina basvurabilecektir. Ayrica nafaka alacaklisinin yoksulluk durumunun sona ermesi durumunda da mahkeme karari ile nafaka sonlandirilabilecektir.

Nafaka hesaplamasi

Nafaka hesaplama yöntemleri taraflarin ekonomik ve sosyal durumlarina göre degisiklik göstermektedir. Örnegin tedbir nafakasinin miktarina karar verilirken taraflarin mali durumlari göz önünde bulundurulacaktir. Yargitay kararlarinda nafaka hesaplama konusunda ihtiyaç sahibi esin ve çocuklarin sosyal ve ekonomik durumlarina uygun bir yardim olmasi gerektigine deginilmistir. Bunun yaninda çocugun yan ihtiyaçlarinin da dikkate alinmasi gerekmektedir. Tüm bunlara ek olarak bir bosanmada nafaka kararinda Yargitay ayri yasam süresince eslerin birlikte yasarken sahip oldugu hayat seviyesinin korunmasi gerektigi de vurgulanmistir (Yargitay 3. HD., 21.12.2009, K. 2009/20481, E.2009/19000) Tüm bunlari dikkate alarak hâkim, bir nafaka tutarina karar verecektir. Bu nafaka tutari daha sonra sartlardaki degisimlere bagli olarak artirilip azaltilabilecektir. Tedbir nafakasina hükmedilirken bosanmada nafakanin üst siniri, nafakayi ödeyecek kisinin geliridir. Bu sebeple 15000 tl maas alan ne kadar nafaka verir gibi bir hesaplama yapmak çok da mümkün degildir. Çünkü tedbir nafakasinin belirlenmesinde standart bir kalip yoktur. Her esin veya çocugun ihtiyaçlari farklilik göstermektedir.

Yoksulluk nafakasi bakimindan dikkat edilmesi gereken bir husus ödenecek nafakanin, nafaka hükümlüsünün geliri ile orantili olmasidir. Dolayisiyla nafaka hesaplamasi yapilirken nafakayi ödeyecek esin mali gücünün dikkate alinmasi gerekir. Bununla birlikte geliri olmayan esin aleyhine nafaka hükmü kurulamaz. Burada deginmek gerekir ki bosanmada nafaka yükümlüsünün varlikli biri olmasi nafakayi talep eden kisinin yoksullugunu ortadan kaldiran miktarin üzerinde nafaka ödemesi gerektigi anlamina gelmemektedir. Nitekim yoksulluk nafakasinin amaci talepte bulunan kisiyi yoksulluk durumundan kurtarmak ve zorunlu ihtiyaçlarini karsilayabilecegi bir konuma getirmektir.

Sikça Sorulan Sorular

Bosanmada çocuga nafaka ne kadar verilir?

Bosanma sonrasinda çocuga yönelik hükmedilecek olan nafaka istirak nafakasidir. Nafaka ne kadar ve nafaka kaç yil ödenir gibi sorularin cevaplari çocugun yasina baglidir. Normal sartlarda nafaka miktari belirlenirken çocugun egitim, saglik ve gelisimi gözetilerek nafaka yükümlüsünün de mali durumu dikkate alinmak kaydiyla bir miktara karar verilir ve çocuk ergin oluncaya dek nafaka ödenir.

Bosanmada nafaka ne kadar ödenir?

Esinden bosanan taraf, yoksul duruma düsmüs ise temel ihtiyaçlarini giderecek oranda bir yardim alabilir. Bu miktar, kisinin temel ihtiyaçlarinin yasadigi çevrenin ekonomik durumuna göre belirlenmesiyle ortaya çikacaktir. Ancak bu yardima hükmedilmesi için kisinin bosanma kusuru kapsaminda esine göre esit, daha az kusurlu olmasi ya da hiç kusuru olmamasi gerekmektedir.

Kadina verilen nafaka ne zaman kesilir?

Bosanma sonrasi taraflardan yoksulluga düsene verilen nafaka yoksulluk nafakasidir. Bu nafaka, alacaklinin evlenmesi ya da taraflardan birinin ölmesi ile kendiliginden sona erecektir. Ayrica nafaka alacaklisinin evlilik birligi içerisindeymis gibi evlenmeden biriyle yasamasi, haysiyetsiz hayat sürmesi veya yoksulluk durumunun sona ermesi, mahkeme karariyla nafakanin kaldirilmasi için sebeplerdir. Bu sebepler gerçeklestiginde erkege veya kadina verilen nafaka kesilecektir. Öte yandan yoksulluk nafakasi süresiz nafaka olarak tanimlandigi için yukarida verilen sartlar gerçeklesmedigi sürece devam edecektir.

Bosanmada nafaka nasil belirlenir?

Nafaka taraflarin ekonomik ve sosyal durumlarina göre belirlenir. Emsal yargi kararlarinda, nafaka miktarinin ihtiyaç sahibi esin veya çocuklarin sosyal ve ekonomik durumlarina uygun bir yardim niteliginde olmasi gerektigine deginilmistir. Bunun yaninda çocugun yan ihtiyaçlarinin da dikkate alinmasi gerekmekte ve tüm bu hususlar dikkate alinarak nafaka miktari belirlenmektedir.

Nafaka kime verilir?

Bosanma davasinda nafaka yoksulluga düsecek tarafin kusuru daha agir olmamak kosuluyla geçimi için diger taraftan alacagi destektir. Dolayisiyla, yoksulluga düsecek ese nafaka verilir. Ek olarak çocuklarin bakim ve giderleri için çocuklara da nafaka verilir. Öte yandan, yoksulluk nafakasi düzenlemesi baglaminda altsoy-üstsoy ve kardesler de nafaka alabilir.

SONUÇ

Hukukumuzda birbirinden farkli nafaka türleri bulunmaktadir. Nafaka isteminin isabetli olmasi ve dogru temellere oturtulmasi hem sürecin kolay takibi hem de talebin gerçeklesmesi açisindan oldukça önemlidir. Nafaka, alacakliyi refaha kavusturma ya da evliyken yasadigi standartlari koruma amaci tasimamaktadir. Yargitay kararlari dikkate alindiginda taraflarin gelirleri birbirine denk oldugu takdirde diger tarafa nafaka hükmünde bulunmak dogru bulunmamistir. (Yargitay 2. HD, 16.10.2019, K. 2019/10211, E. 2019/2007) Yine Yargitay kararinda "asgari ücret seviyesinde" gelire sahip olmak, yoksulluk nafakasi baglanmasi için bir engel olarak görülmemistir. (Yargitay H.G.K., 26.12.2001, K. 1185, E. 2001/2-1156). Dolayisiyla nafakanin amacina uygun taleplerde bulunmak zaman ve emek kaybinin önüne geçecektir. Bu sebeple bir aile hukukunda uzman hukuk bürosuna danismak olasi zaman ve mal kaybini en aza indirmeye yardimci olabilecektir.

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