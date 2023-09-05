Nafaka artirim davasi; nafaka alacaklisinin hâlihazirda aldigi nafaka miktarinin güncel ekonomik kosullarla uyumlu olmamasi, nafaka alacaklisinin ihtiyaçlarinin artmasi ya da degismesi veya nafaka vermekle yükümlü tarafin malî durumunun iyilesmesi sebeplerine dayali olarak açilabilir. Nafaka artirim davasinda sebepler ispat edilemedigi ya da hâkim nafaka artirim miktarini uygun bulmadigi takdirde nafaka artirim davasinin reddi gündeme gelir.

Güncel ekonomik durum ve hizla artan masraflar nedeniyle hâlihazirdaki nafaka miktarinin degisen kosullarda yeterli gelmesi zor olabilir. Bu durumda nafaka alacaklilari tarafindan, nafaka miktarinin artmasina yönelik olarak nafaka artirim davasi açilabilir. Nafaka artirim davasi; mahkeme yoluyla belirlenen nafaka miktarinin degisen ekonomik kosullar veya baska bir nedenle artik yeterli gelmemesi ya da nafaka vermekle yükümlü tarafin malî durumunun iyilesmesi gibi nedenlerden dolayi nafaka alan tarafin, nafaka vermekle yükümlü tarafa karsi açtigi dava türüdür. Yazimizin devaminda öncelikle nafaka ve nafaka türlerine kisaca deginilecek, nafaka artirim davasi konusu detaylica ele alinacak, nafaka artirim davasi sartlari ve usulü islenecek ve son olarak konu hakkinda sikça sorulan sorular yanitlanacaktir.

Nafaka ve Nafaka Türleri

Genel anlamda nafaka, bosanma davasi devam ederken ya da bosanma davasi sonlandiktan sonra mahkeme tarafindan belirlenen, maddi olarak yardima ihtiyaç duyacak tarafa diger tarafin ödedigi ayliktir. Nafaka uygulamada çogu zaman kadina verilse de hem kadin hem de erkege verilebilir. Bosanma davalarindan dogan nafaka yükümlülügü disinda, kisilerin bazi aile üyelerinden yoksulluga düsmüs olanlara ödedigi aylik olan yardim nafakasi da nafaka türleri arasindadir. Asagida nafaka türlerine kisaca deginilecektir. Nafaka ve türleri hakkinda detayli bilgiye bosanmada nafaka isimli yazimizdan erisebilirsiniz.

Tedbir Nafakasi

Tedbir nafakasibosanma davasi açildiginda hâkim tarafindan, yoksulluga düsecek ve nafaka alamadigi takdirde yasam standartlari düsecek olan tarafa verilmesi kararlastirilan nafaka türüdür. Hâkim karariyla bosanma davasi sonuçlanana kadar veya belli bir süreligine verilebilir. Tedbir nafakasinin verilebilmesi taraflarin kusurlu olmasindan bagimsiz olarak yalnizca malî durumlariyla alakalidir.

Yoksulluk Nafakasi

Yoksulluk nafakasi; bosanma davasi sona erdikten sonra bosanma yüzünden ekonomik darliga düsecek veya hâlihazirdaki yasam standartlarini devam ettiremeyecek olan tarafa, kusuru diger esten daha agir olmamak kosuluyla süresiz olarak verilir. Yalnizca bosanma davasiyla degil, ayrica açilacak bir dava ile de yoksulluk nafakasi talep edilebilir. Fakat anlasmal i bosanan esler, anlasmali bosanma protokolünde yoksulluk nafakasi haklarindan feragat ettiklerine dair bir beyanda bulunmus iseler sonradan yoksulluk nafakasi talep edemezler.

Istirak Nafakasi

Istirak nafakasi; çocugun velayeti kendisinde olmayan es tarafindan, diger ese çocugun giderlerine katkida bulunmak amaciyla verilen nafakadir. Istirak nafakasinin verilmesi, eslerin bosanmadaki kusurlarindan bagimsizdir. Bu nafaka türü, çocugun beslenme, saglik ve egitim gibi giderlerine katkida bulunmak amaciyla verilir.

Yardim Nafakasi

Yardim nafakasi, kisilerin yardim etmedigi zaman yoksulluga düsecek olan alt soy(örnegin torunu), üst soy(örnegin dedesi) ve kardeslerine verdigi nafaka türüdür.

Nafaka Artirim Davasi Nedir?

Nafaka artirim davasi güncel nafaka miktarinin degisen ekonomik kosullar dolayisiyla yeterli gelmemesi ya da nafaka alan tarafin masraflarinin artmasi gibi nedenlerle nafakanin artirilmasi talebine yönelik olarak açilan dava türüdür. Tedbir nafakasi, bosanma davasi esnasindaki nafaka türü oldugu için nafaka artirim davasinda söz konusu olmayacaktir. Tedbir nafakasinin artirilmasina, azaltilmasina ya da kaldirilmasina iliskin talepler mahkemede hâkime sunulur; ayrica bir dava açilmaz. Nafaka artirim davasi; yoksulluk nafakasi, istirak nafakasi ve yardim nafakasi için açilabilecektir.

Nafaka Artirim Davasi Nasil Açilir?

Nafaka artirim davasi açabilmek için öncelikle hâlihazirda alinan bir nafakanin varligi gereklidir. Ayrica Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na uygun olan bir nafaka artirim dilekçesi hazirlanmalidir. Usulüne uygun hazirlanmayan nafaka artirim dilekçesi reddedilecektir, bu nedenle hukuki destek almak faydali olacaktir. Dilekçede; nafaka miktarinin degisen kosullarda yeterli gelmemesi, artan masraflar ve/veya nafaka artirimini gerekli kilan her husus delilleri ile birlikte bulunmalidir. Nafaka artirim dava dilekçesi asagida bahsedecegimiz görevli ve yetkili mahkemeye ulastirilarak dava açilmalidir.

Nafaka Artirim Davasi Yetkili Mahkeme

Nafaka artirim davasi yetkili mahkeme bakimindan, Türk Medeni Kanunu madde 177 uyarinca, nafaka alacaklisinin bulundugu yer mahkemesidir. Nafaka artirim davasinda görevli mahkeme ise aile mahkemesidir. Eger bulunulan yerde aile mahkemesi yoksa, dava asliye hukuk mahkemesinde açilmalidir.

Nafaka Artirim Davasi Sartlari

Nafaka artirim davasi sartlari, Türk Medeni Kanunu'nda düzenlenmistir. Söyle ki TMK 176/4 "Taraflarin mali^ durumlarinin deg?is?mesi veya hakkaniyetin gerektirdig?i ha^llerde iradin artirilmasi veya azaltilmasina karar verilebilir." hükmü ve TMK 331 "Durumun deg?is?mesi ha^linde ha^kim, istem u?zerine nafaka miktarini yeniden belirler veya nafakayi kaldirir." hükmü nafaka miktarinin ilerleyen zamanlarda bazi nedenlerle degisebilecegini vurgulamistir. Bu hükümlerden özetle;

Nafaka alan taraf için artik degisen ekonomik kosullara karsi nafaka miktarinin yeterli gelmemesi, ihtiyaçlarinin artmasi veya degismesi ve hastalik gibi sebeplerin varligi

Nafaka veren tarafin malî durumunun iyilesmesi,

Bu sebeplerden birinin ya da birkaçinin olusmasi nafaka artirim davasi için en önemli ve temel sartidir. Zira dava bu söz konusu sarta/sartlara dayandirilarak açilacaktir.

Ayrica anlasmali bosanmadan sonra nafaka artirim davasi açabilmek için anlasmali bosanan eslerin, anlasmal i bosanma protokolünde nafaka haklarindan feragat ettiklerine dair bir beyanda bulunmamis olmalari gerekir. Yalniz burada bahsettigimiz nafaka türü "yoksulluk nafakasi"dir. Yoksa çocuklar için "istirak nafakasi" isteme ve artirma davasi hakki her zaman saklidir. Ayrica anlasmali bosanma protokolünde feragat edilmemis ise o zaman belirlenen nafaka miktari için de nafaka artirim davasi açilabilmektedir.

Nafaka Artirim Dilekçesi

Nafaka artirim dilekçesi, yukarida saydigimiz sebeplere dayali olarak hazirlanir. Bu kapsamda, dilekçede nafaka artirim davasiyla alakali olaylar bulundurulmalidir. Ayrica nafaka alan taraf hangi sebeple nafaka artirim davasi açmak istediyse bu sebebi kanitlayacak delilleri nafaka artirim dilekçesi içerisinde bulundurmalidir. Dilekçedeki talep ve beyanlar hukuki dayanaklariyla beraber yer almalidir. Nafaka artirim dilekçesi bütününde talep edilen nafaka artirim miktari makul olmalidir ki davanin kabul edilme olasiligi yüksek olsun. Nafaka artirim davasinin olumlu sonuçlanmasi için sayilan hususlar çok önemlidir çünkü bu hususlarin atlanmasi ya da dogru bir sekilde dilekçede yer almamasi nafaka artirim davasi reddi sonucunu dogurabilir. Bu dogrultuda bir aile hukuku avukatindan destek almak taraflar açisindan faydali olacaktir.

Nafaka Artirim Davasi Reddi

Nafaka artirim davasi açildiginda her zaman olumlu sonuçlanmayabilir. Kimi zaman nafaka artirim davasi reddi ile karsilasilabilir. Nafaka artirim davasi, yukarida saydigimiz sartlara bagli olarak açilir. Bu sartlarda eksiklik ya da yanlislik olmasi durumunda dava reddedilebilir. Örnegin; nafaka alan taraf, nafaka vermekle yükümlü tarafin malî durumunun iyilesmesini ileri sürerek bir nafaka artirim davasi açmis olabilir. Fakat bu durum ispat edilemediginde nafaka artirim davasi reddedilir. Ya da hâkim dava dilekçesinde talep edilen nafaka artirim miktarini haksiz ve çok yüksek bulmus olabilir. Ayrica hâkim hakkaniyet geregi hâlihazirdaki nafaka miktarinin yeterli olduguna kanaat getirirse de nafaka artirim davasi reddi mümkündür.

Sikça Sorulan Sorular

Nafaka Artiri m Talebi Nasil Yapili r?

Nafaka artirim talebi; görevli ve yetkili mahkemeye (nafaka alan tarafin bulundugu yer mahkemesi), nafaka artirim dilekçesi verilmesiyle yapilir. Nafaka artirim davasi; nafaka alan tarafindan, nafaka vermekle yükümlü tarafa karsi açilir.

Istirak Nafakasi Artiri mi Nasil Yapili r?

Istirak nafakasi artirimi, nafaka artirim davasi ile mümkündür. Türk Medeni Kanunu madde 331 uyarinca istirak nafakasi kapsaminda; çocugun ihtiyaçlarinin degismesi veya nafaka miktarinin hazirdaki ihtiyaçlarina yeterli gelmemesi gibi sebeplerle istem hâlinde nafaka miktari artirilabilir.

Istirak Nafakasi Artiri m Davasini Kim Açabilir?

Istirak nafakasi artirim davasini; çocugun velayetinin bulundugu anne veya baba, çocugun velayetinin bulunmadigi tarafa karsi açabilir.

Yoksulluk Nafakasi Artiri labilir mi?

Evet, yoksulluk nafakasi artirilabilir. Türk Medeni Kanunu madde 176/4 uyarinca taraflarin malî durumlarinda degisiklik olmasi durumunda veya hakkaniyet gerektirirse yoksulluk nafakasi artirilabilir.

Nafaka Artiri m Davasi Kaç Durusma Sürer?

Nafaka artirim davasinin kaç durusma sürecegi, taraflarin dilekçelerine, savunmalarina ve süreci nasil yönettiklerine baglidir. Usulüne uygun sekilde açilmayan davalar davanin uzamasina ve durusma sayisinin artmasina sebep olacaktir. Uzman bir aile hukuku avukati ile çalisildiginda davayi kisa sürede tamamlamak mümkün olabilecektir.

Nafaka Artiri m Davasi Kaç Yilda Bir Açili r?

Nafaka artirim davasinin belli bir süre geçtikten sonra açilabilecegini öngören bir kanun hükmü yoktur. Dolayisiyla, hukukun genel ilkelerine aykiri bir sekilde kötü niyetli olmamak kaydiyla nafaka artirim davasi her yil açilabilir.

SONUÇ

Nafaka artirim davasi; nafaka alacaklisinin hâlihazirda aldigi nafaka miktarinin güncel ekonomik kosullarla uyumlu olmamasi, nafaka alacaklisinin ihtiyaçlarinin artmasi ya da degismesi veya nafaka vermekle yükümlü tarafin malî durumunun iyilesmesi sebeplerine dayali olarak açilabilir. Nafaka artirim davasi sartlari, az önce sayilan sebeplerin olusmasina baglidir. Bu davanin kabulü ise söz konusu sartlarin ispat edilmesi ve hâkimin takdirine baglidir. Söz konusu sebepler ispat edilemedigi ya da hâkim nafaka artirim miktarini uygun bulmadigi takdirde nafaka artirim davasi reddi gündeme gelir. Bu sebeple bir nafaka avukati ile çalismaniz önerilir.

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