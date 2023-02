ARTICLE

Mal ayriligi modelinde her es kendi malvarligi degerleri üzerinde mülkiyet hakkina sahip oldugu gibi mal varligini yönetme, yararlanma, kullanma ve malvarligi üzerinde tasarruf etme hakkina da sahiptir. Kari ve kocanin malvarligi degerleri birbirlerinden bagimsiz olarak varligini sürdürmektedir. Evlilik birliginin sahip oldugu bir malvarligi söz konusu degildir. Evliligin sona ermesi ile her es sahip oldugu malvarligini alir, diger esin malvarligi üzerinde evlilik birliginden dogan ayni ya da sahsi bir hakki yoktur. Eslerin ekonomik çikarlari bu modelde ön planda tutulmus ve eslerin özerkligi tam olarak saglanmistir. Bu sistemde, eslerin evlilik süresince elde ettigi malvarliginin dogrudan veya dolayli paylasimi kabul edilmemektedir. 1 Mal ayriligi rejiminde sanki evlilik olmamis gibi bir mali iliski söz konusudur. 2 Paylasim noktasinda her bir esin bireysel mülkiyetinde veya hak sahipliginde merkezilesen, diger ese ne mülkiyet ne de alacak hakki düzeyinde bir çikar saglayan bu sistem eski Medeni Kanunumuz döneminde yasal mal rejimi olarak kabul edilmekteydi. 3 Mal ayriligi rejiminde, evlilik öncesi kazanilmis mallar, hangi yolla olursa olsun kazanan esin oldugu gibi evlilik sonrasi kazanilan mallar yine ayni sekilde kazanilis biçimine bakilmaksizin kazanan esin olacaktir. 4 Her bir es karsiligini vererek elde ettigi malvarligi degerlerini paylasmadigi gibi, karsiliksiz elde ettikleri mallari da paylasmazlar. Böylelikle evlilik birligi devam ederken her iki esin ayri ve bagimsiz "özel bir malvarligi" vardir. 5 Böylesi ayrisma ve bagimsizlik, eslerin malvarliginin birbirine karismasini, birbirinden etkilenisini oldukça azaltmaktadir. Bu nedenle edinilmis mal rejiminde oldugu gibi "katilma alacagini" bulma, "deger artis alacagi"nin tespiti islemlerinin yapilmasi söz konusu olmaz. 6 Yürürlükte olan Medeni Kanunumuzda ise bu sistem seçimlik olarak Paylasmali Mal Ayriligi sistemi olarak kabul edilmistir. Bu demektir ki; esler ileriye etkili olarak bu mal rejimini mal rejimi olarak seçebilirler.

