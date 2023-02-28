Türk Hukukunda iki tür mal rejimi modeli mevcuttur. Bunlardan ilki Mal Ayriligi Modeli, digeri ise Edinilmis Mal Modelidir.

01.2002 tarihinden öncesi evliliklerde uygulanan model (Mal Ayriligi Rejimi)

4721 sayili Türk Medeni Kanunu 01.01.2002 tarihinde yürürlüge girmistir. Bu tarihten önce evli bulunan çiftler arasinda uygulanacak mal rejimiyle ilgili düzenleme 4722 sayili Türk Medeni Kanununun Yürürlügü ve Uygulama sekli hakkinda kanunun 10.maddesi uyarinca yapilmistir. Maddenin 1.fikrasina göre, Türk Medeni Kanunun yürürlüge girdigi tarihten-01.01.2002 tarihinden- önce evlenmis olan esler arasinda bu tarihe kadar tabi olduklari mal rejimi devam eder. 01.01.2002 tarihine kadar evlilik birligi içerisinde elde edilmis mallara uygulanacak rejim mal ayriligi rejimi olarak kabul edilmistir.

Mal ayriligi modelinde her es kendi malvarligi degerleri üzerinde mülkiyet hakkina sahip oldugu gibi mal varligini yönetme, yararlanma, kullanma ve malvarligi üzerinde tasarruf etme hakkina da sahiptir. Kari ve kocanin malvarligi degerleri birbirlerinden bagimsiz olarak varligini sürdürmektedir. Evlilik birliginin sahip oldugu bir malvarligi söz konusu degildir. Evliligin sona ermesi ile her es sahip oldugu malvarligini alir, diger esin malvarligi üzerinde evlilik birliginden dogan ayni ya da sahsi bir hakki yoktur. Eslerin ekonomik çikarlari bu modelde ön planda tutulmus ve eslerin özerkligi tam olarak saglanmistir. Bu sistemde, eslerin evlilik süresince elde ettigi malvarliginin dogrudan veya dolayli paylasimi kabul edilmemektedir.1 Mal ayriligi rejiminde sanki evlilik olmamis gibi bir mali iliski söz konusudur. 2 Paylasim noktasinda her bir esin bireysel mülkiyetinde veya hak sahipliginde merkezilesen, diger ese ne mülkiyet ne de alacak hakki düzeyinde bir çikar saglayan bu sistem eski Medeni Kanunumuz döneminde yasal mal rejimi olarak kabul edilmekteydi.3 Mal ayriligi rejiminde, evlilik öncesi kazanilmis mallar, hangi yolla olursa olsun kazanan esin oldugu gibi evlilik sonrasi kazanilan mallar yine ayni sekilde kazanilis biçimine bakilmaksizin kazanan esin olacaktir.4 Her bir es karsiligini vererek elde ettigi malvarligi degerlerini paylasmadigi gibi, karsiliksiz elde ettikleri mallari da paylasmazlar. Böylelikle evlilik birligi devam ederken her iki esin ayri ve bagimsiz "özel bir malvarligi" vardir.5 Böylesi ayrisma ve bagimsizlik, eslerin malvarliginin birbirine karismasini, birbirinden etkilenisini oldukça azaltmaktadir. Bu nedenle edinilmis mal rejiminde oldugu gibi "katilma alacagini" bulma, "deger artis alacagi"nin tespiti islemlerinin yapilmasi söz konusu olmaz.6Yürürlükte olan Medeni Kanunumuzda ise bu sistem seçimlik olarak Paylasmali Mal Ayriligi sistemi olarak kabul edilmistir. Bu demektir ki; esler ileriye etkili olarak bu mal rejimini mal rejimi olarak seçebilirler.

Sayet böyle bir seçin yapilmadigi takdirde, evlilik birligi içerisinde 01.01.2002 tarihinden sonra edinilmis malvarligi degerlerine yasal mal rejimi olan edinilmis mal rejimi uygulanacaktir. Mal ayriligi sisteminde; her bir esin birbirinden bagimsiz, ayri bir malvarligi bulunmaktadir.7

Mal ayriligi rejiminin genel özelliklerini siralamak gerekirse;8 i.) her bir esin bagimsiz ve ayri malvarligi vardir, evlilik birliginin ortak bir malvarligi bulunmamaktadir, ii.)her bir es kendi malvarligini yönetir, ondan yararlanir ve tasarruf eder, iii.) evlilik birligi sona erdiginde (ayni veya alacak hakki düzeyinde) bir paylasim olmaz, iv.) borçlardan da her bir es bireysel olarak sorumlu olur.

Edinilmis Mal Modeli (Mal Ortakligi)

Edinilmis mallara katilma rejimi 4721 sayili Türk Medeni Kanunu ile kabul edilmistir. 4721 sayili yasanin yürürlük tarihi olan 01.01.2002 tarihinden sonra evlenen çiftler sözlesme ile yasada düzenlenmis bulunan seçimlik mal rejimlerinden birisini seçmemislerse evlenme tarihi edinilmis mallara katilma rejiminin de baslangici olacaktir. Bu kapsamda; 01.01.2002 tarihinden önce evlenen çiftlerin 01.01.2002 tarihinden sonra elde ettikleri mallar edinilmis mal rejimine tabidir.

Edinilmis Mal Modelinde (Mal ortakligi) modelinde ise, evlenme ile esler arasinda olusan evlilik birliginin malvarligi degerleri üzerinde de saglandigini görüyoruz. Evlilik birligi eslerin birey olarak önüne geçmektedir. Her esin malvarligi diger esin malvarligi ile hukuki bütünlük olusturarak ortak malvarligini meydana getirmektedir. Esler, ortak malvarligi degerleri üzerinde birlikte mülkiyet hakkina sahiptir, ortak malvarliklarini aile birliginin yararina uygun olarak yönetir, kullanir, yararlanir ve ortak malvarligi degerleri üzerinde beraber tasarruf ederler. Yasal mal rejimi sürerken eslerin evlilik birligindeki maddi ve manevi katkilarinin bir karsiligi olarak her biri diger esin artik degeri üzerinde artik degerin yarisi oraninda alacak hakkina sahip olabilecektir.9 Artik degere katilma alacagi alelade bir alacak olup, para alacagindan bir farki bulunmamaktadir.10Evliligin sona ermesiyle beraber, ortak malvarligi esler arasinda paylastirilir. Mal rejiminin sona ermesiyle-ki mal rejiminin sona erdigi tarih bosanma kararinin kesinlesme sarti ile bosanma dava tarihidir-mevcut malvarliginin paylasimi yapilacaktir.

Edinilmis Mal ve Kisisel Mal Ayrimi

Eslerin malvarligi iki gruba ayrilmaktadir; kisisel mallar ve edinilmis mallar.

Konumuz için; edinilmis mal ve kisisel mal ayrim ve taniminin yapilmasi büyük önem arz etmektedir. Zira, edinilmis mal, paylasima konu olup, her bir esin ½ oraninda katilma alacagi söz konusu iken, kisisel mal paylasima konu olmaz, anilan mal kimin elinde ise ya da kimin adina kayitli ise, bu mal o esindir. Baska bir deyisle, eslerden birine ait mal edinilmis mal ise mal rejiminin tasfiyesinde dikkate alinacak, eger kisisel mal ise tasfiyede dikkate alinmayacaktir.11

3.1. Edinilmis mal

Türk Medeni Kanununun 219/1 maddesi uyarinca; edinilmis mal, her esin bu mal rejiminin devami süresince karsiligini vererek elde ettigi malvarligi degerleridir.12 Esler arasinda, edinilmis mallara katilma rejiminin basladigi-01.01.2002 tarihinden-esler arasindaki mal rejiminin kanun hükmü geregi, hakim karari veya eslerin mal rejimi sözlesmesi yapip baska bir mal rejimini seçmeleri ile sona erecegi ana kadar eslerin edindikleri mallar edinilmistir. Edinilen malin, mal rejiminin devami süresince edinilmis olmasi gerekir. Eslerin 01.01.2002 tarihinden itibaren evlilik birligi içerisinde edinmis oldugu mallar edinilmis maldir. Anilan edinilmis mallar, bosanma davasinin kesinlesmesi ile birlikte mallarin tasfiyesinde paylasima konu edilir. Anilan mallar üzerinde her bir esin ½ oraninda yasadan dogan katilma alacagi mevcuttur. Su hususu da ayrica belirtmek gerekir ki, bir esin yine 01.01.2002 tarihinden sonra edindigi malvarligi degerleri kisisel mal olabilir-ki bu durumda anilan malda diger esin talep hakki yoktur, bu mal paylasima konu edilemez. Kisisel mal bölümünde bu hususu daha detayli aktaracagiz.

Ezcümle edinilmis malin varligindan söz edilebilmesi için su sartlarin varligini aramak gerekir;13 i.) ilk kosul, ortada bir malvarligi degerinin bulunmasi gerekir, ii.) ikinci kosul yasal mal rejiminin var ve devam ettigi bir dönemde edinimin gerçeklesmesidir, iii.) üçüncü kosul, kazanimin karsilik verilerek elde edilmis olmasidir, iv.) dördüncü kosul, edinilen malvarligi degerleri kanun veya sözlesme ile kisisel mal haline getirilmemis olmalidir.

Yukarida belirttigimiz kosullari biraz daha detayli degerlendirmek gerekirse;

i) Ortada bir malvarligi degerinin bulunmasi

Edinilmis mali tanimlayan ve düzenleyen Türk Medeni Kanununun 219.maddesinde yer alan mal kavrami dar ve teknik anlamda seyi veya nesneyi ifade eder tarzda kullanilmis degildir.14 Bununla kast edilen malvarligi degeri, yani para eden ve paraya dönüstürülebilen her türlü degerdir. Malvarligi kavramina tasinir, tasinmaz ile bunlar üzerindeki ayni haklar ve hatta beklenen haklar da dahildir.15

ii) Yasal mal rejiminin var ve devam ettigi bir dönemde edinimin gerçeklesmis olmasi

Bir malin edinilmis mal haline gelmesi zamansal sinirlamaya tabi tutulmustur. Asagidaki yargi kararlarindan da açikça anlasilacagi üzere, mal rejiminin baslamasindan-yani 01.01.2002 tarihinden-önce kazanilan veya sona ermesinden sonra kazanilanlar edinilmis mal sayilmayacaktir.

iii) Esin kazanimi karsilik vererek elde etmis olmasi

Kazanimin elde edilmesi için bir karsilik verilmesi gerekir. Bu noktada "karsilik" ibaresinin bir nebze detaylandirmak gerekir. Esin bir mali edinirken karsiliginda verdigi veya yaptigi edim, emek eksenli bir edim olabilir.16 Öte yandan esin mali edinmesi para vermek suretiyle gerçeklesebilir. Satim sözlesmesi en tipik örnektedir. Sayet esin edinimi karsiliksiz olmussa, bu durumda, yine asagida "kisisel mal" basligi altinda açiklayacagimiz üzere, bu malvarligi degeri kisisel mal olur ve paylasima konu olamaz.

iv) Edinilen mal varligi degeri kanun veya sözlesme ile kisisel mal haline getirilmemis olmalidir.

Kanun uyarinca hangi durumlarda kisisel maldan bahsedilecegi ve eslerin mal rejimi sözlesme yapma halleri asagida detayli olarak isleneceginden bu kisimda herhangi bir açiklama yapmiyoruz.

Tam da bu noktada yukarida belirttigimiz, edinilmis malin kriterleri ortaya koyan yargi kararlarini islemek isteriz.

Nitekim Yargitay 8.Hukuk Dairesi'nin 18.06.2012, 2011/7583 E., 2012/5642 K. sayili ilami;

" Uyusmazlik konusu 46 ...560 plakali araç edinilmis mallara katilma rejiminin geçerli oldugu 22.10.2018 tarihinde edinilmis bulunuldugundan kural olarak edinilmis mal sayilir."

seklindedir. Bu kararda belirtilen araç 01.01.2002 tarihinden sonra-yani yasal mal rejimi olan edinilmis mal rejimine geçildikten sonra-edinilmis oldugundan araç üzerinde eslerin ortakligi söz konusudur.

Yargitay 8.Hukuk Dairesi'nin 2010/63 E., 2010/3936 K. sayili ve 15.07.2010 tarihli ilami;

"dava konusu para yasal mal rejimi olan edinilmis mallara katilma rejimin geçerli oldugu dönemde edinildigine ve dövizin davalinin kisisel mali (TMK.nun 222/son) oldugu kanitlanamadigina göre, yukarda açiklanan esas ve ilkeler gözönünde tutularak davacinin katilma alacagi 1/2 olarak belirlenmesi gerekir."

seklindedir. Bu karara konu olayda, dava konusu para, edinilmis mal rejimi olan 01.01.2002 tarihinden sonra edinilmis oldugundan; anilan para davalinin kisisel mali degildir, anilan para üzerinde eslerin ½'ser hakki bulunmaktadir. Buna göre, davacinin ½ lik kisma iliskin katilma alacagi yerindedir.

Yargitay 8.Hukuk Dairesi'nin 2011/596 E., 2011/4816 K. sayili ve 03.10.2011 tarihli ilami;

"Tasinmaz, 01.01.2002 tarihinden sonra edinilmis mallara katilma rejiminin geçerli oldugu dönemde 21.09.2005 tarihinde satin alinarak davali koca Ramazan Kesici adina tescil edilmistir. O halde dava; edinilmis mallara katilma rejiminden kaynaklanan katilma alacagi istegine iliskindir.

seklindedir. Bu kararda da; tasinmazin yasal mal rejimi olan edinilmis mal rejimi dönemi içinde alindigindan mal üzerinde eslerin ½'ser hakki oldugu kabul edilmistir.

Yargitay 8.Hukuk Dairesi'nin 22.12.2009 tarih, 2009/5085-6338 sayili ilami;

"Dava konusu villa taraflar arasinda edinilmis mallara katilma rejiminin geçerli oldugu dönemde satin alinmis edinilmis maldir. Söz konusu mal varligi, evlilik birligini sona erdiren bosanma davasinin kesinlesme tarihinden sonra 09.08.2006 tarihinde satin alinmistir. "

seklindedir. Anilan kararda, dava konusu villanin 09.08.2006 tarihinde-yani edinilmis mal rejimine geçildigi 01.01.2002 tarihinden sonra- edinildigi sabit oldugundan anilan villa edinilmis maldir, davaci es davali esten 1/2 'lik katilma alacagini talep edebilir.

Yargitay 8.Hukuk Dairesi'nin 13.06.2013, 2013/220-9172 sayili ilami;

"dava konusu araç taraflar arasinda edinilmis mallara katilma rejiminin geçerli oldugu 08.04.2005 tarihinde satin alinmis ve davali adina tescil edilmistir. Tasinmaz edinme tarihi itibariyla edinilmis mal olup; bunun aksinin TMK 222/1 maddesi geregince davali tarafindan ispati gereklidir."

seklindedir.

Yargitay 8.Hukuk Dairesi'nin 19.03.2013 T., 2012/13149, 2013/3888 sayili ilami;

"Dava konusu tasinmazlardan 1390 ada 1 parsel 19.06.2006, 2875 ada 1 parseldeki 1, 12 ve 13 numarali mesken ile dükkanlar 08.06.2005, 06 EZB 59 plakali araç ise 01.09.2008 tarihinde davali adina satin alinarak tapu ve trafikte tescil edilmislerdir. Diger davali adina banka hesabindaki para bakimindan getirtilen ekstrelere göre hesap açilis tarihlerinin 01.01.2002 sonrasi ve evlilik birligi içinde oldugu anlasilmaktadir. Edinme ve hesaplarin açilma tarihleri itibariyla davacinin talebi katilma alacagi niteligindedir."

seklindedir.

Yargitay 8.Hukuk Dairesi'nin 26.04.2011, 2010/5664-2011/2495 sayili ilami;

"Kural olarak, edinilmis mallara katilma rejiminin geçerli oldugu dönemde edinilen mallar üzerinde taraflarin birbirlerinden TMK.nun 231. maddesi geregince artik deger isteme haklari bulunmakta olup, ayni kanunun 236/1. maddesi uyarinca da artik degerin yarisi üzerinde karsilikli hak sahibidirler. TMK.nun 222/son fikrasi uyarinca bir esin bütün mallari aksi ispat edilinceye kadar edinilmis mal kabul edilir.Böyle bir malin edinilmis mal olmadigini veya kisisel mallar yerine geçen bir mal oldugunu ileri süren kisi bu iddiasini kanitlamak zorundadir."

seklindedir.

3.2 Kisisel Mal

Edinilmis mallara katilma rejiminin esler arasinda geçerli olmasindan önce veya sona ermesinden sonra elde edilen her türlü malvarligi degerli kisisel maldir, paylasima konu edilemez, diger esin hakki bulunmamaktadir. Bir takim durumlarda da, mal, evlilik birligi içerisinde, 01.01.2002 tarihinden sonra-yani edinilmis mal rejiminin uygulandigi dönem içerisinde-edinilmis olsa dahi, bu mal Türk Medeni Kanununun 220. maddesi uyarinca kisisel mal olarak degerlendirilebilir. Böyle bir durumda, anilan mal edinilmis mal olmaz, diger esin malda herhangi bir hakki söz konusu olmaz, mal hangi es adina alinmissa, mal o ese aittir. Kisisel mallar, edinilmis mallarin aksine, evlilik birliginin paylasilmasi gereken bir edinimi olarak degerlendirilmemektedir.17 Kisisel mal grubuna ait malvarligi degerleri, bu degerlerin hizmet ettigi amaç dogrultusunda evlilik birligine degil eslere aittir. Dolayisiyla kisisel mallar edinilmis mallara katilma rejiminin tasfiyesinde diger esle paylasilmadigi gibi, edinilmis mallara katilma rejimi devam ederken de edinilmis mallarindan farkli olarak eslerin tasarrufuna birakilmistir.18

Türk Medeni Kanunun 220.maddesinde kisisel mallar asagidaki sekilde siralanmistir;

1 Eslerden birinin yalniz kisisel kullanimina yarayan esya,

2 Mal rejiminin baslangicinda eslerden birine ait bulunan veya bir esin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir sekilde karsiliksiz kazanma yoluyla elde ettigi mal varligi degerleri,

3 Manevi tazminat alacaklari,

4 Kisisel mallar yerine geçen degerler,

Konumuzu ilgilendirmesi sebebi ile bu noktada yukarida belirttigimiz 2.maddeyi isleyecegiz. Isbu hukuki görüsümüzü sundugumuz dava dosyasinda yukaridaki diger hallere yönelik herhangi bir ihtilaf bulunmamaktadir.

Bu maddeyi iki baslik altinda inceleyecegiz;

i) Katilma Rejiminden Önce Edinilen Mallar

Kazanim faaliyetinin 01.01.2002 tarihi olan edinilmis mal rejimi döneminin baslangicindan önce edinilen mallar kisisel maldir, paylasima konu edilemez. Bu nedenle, "mal rejiminin baslangicinda eslerden birine ait bulunan malvarligi degerleri" kisisel mal olarak sayilmistir. Nitekim Yargitay 2.Hukuk Dairesi'nin 2005/16726 E., 2006/1095 K. sayili ve 07.02.2006 tarihli ilami; "Mal rejiminin baslangicinda eslerden birine ait bulunan malvarligi degerleri o esin kisisel malidir" seklindedir.

ii) maddede belirtilen ihtimallerden olayimizi da ilgilendiren ihtimal; bir esin diger ese payini, mala iliskin hakkini bagislamasidir.

Buna göre, evlilik birligi içerisinde edinilmis mal rejimi dönemi içinde yani 01.01.2002 tarihinden sonra bile olsa esin diger ese herhangi bir sekilde karsiliksiz kazandirdigi mal varligi degerleri kazanan esin kisisel malidir, edinilmis mal degildir, bu malda hakkini devreden esin herhangi bir hakki söz konusu degildir, bu mal adina kayitli ese aittir. Burada önem arz eder husus, karsiliksiz unsurunun bulunmasidir. Sayet, es bir hakkini veya alacagini diger ese devrediyorsa, devreden esin bu devir karsisinda herhangi bir kazanim saglayip saglamadiginin degerlendirmesi gerekir. Sayet, devreden es herhangi bir kazanim elde etmiyor ve mali, alacagi veya hakki herhangi bir karsilik olmaksizin devrediyorsa, bu durumda, bu mala yönelik edinilmis mal iddiasinda bulunamaz, katilma alacagi, katki payi veya deger artis payi talep edemez, bu mal artik devralan esin kisisel malidir. Zira, edinilmis mallara katilma rejiminde karsiligi verilmeksizin edinilmis mallar paylasima tabi olmaz. Kim kazanmis ise, onun kisisel mali olarak tasfiyede göz önünde tutulmalidir. Yukarida belirttigimiz üzere, mal rejimi süresince elde edilmis olsa bile sonuç böyledir. Çünkü bu tür kazanimlarda karsilik yoktur.19

Yargitay 8.Hukuk Dairesi'nin 2010/5450 E., 2011/2306 K. sayili ve 19.04.2011 tarihli ilami;

"davaci dilekçesinde "...arabayi kendi çalismalarim ile aldim ve arabayi esimi mutlu etmek için davalinin üzerine yaptim.." seklinde açiklamada bulunmakta olup; bu açiklama karsisinda aracin davaci tarafindan davaliya bagislandiginin ve aracin davalinin kisisel mali oldugunun kabulü gerekir."

seklindedir. Anilan Yargitay kararina konu olayda, araç, davaci tarafindan, davali ese karsiliksiz olarak devir edilmistir. Devreden esin devri herhangi bir karsilik almadan yapmasi, anilan devrin bagis niteliginde oldugunu ve artik bagislanan malin davalinin kisisel mali oldugunu ortaya koymaktadir. Böylelikle, devreden es, devredilen mal hakkinda herhangi bir hak talep edemez. Bu hususla ilgili çokça emsal yargi kararina asagidaki bölümlerde yer verecegiz.

Edinilmis Mal Rejiminde Katilma Alacagi, Katki Payi Alacagi ve Deger Artis Payi Alacagi

Edinilmis mal rejiminde, eslerden biri diger esten sartlari mevcut oldugu takdirde; katilma alacagi, katki payi alacagi veya deger artis payi alacagi talep edebilir. Simdi bunlarin ne anlama geldiklerini inceleyelim.

4.1. Katilma Alacagi

Eski Türk Medeni Kanununda çalismayan ev hanimlarinin evlilik içerisinde edinilmis olan mallarda para ile ölçülebilen maddi bir katkisi bulunmadigindan söz konusu edinilen mallarda hak iddia edememekteydi. Kanun koyucu, 01.01.2002 tarihinden itibaren evlilik birligi içerisinde edinilmis mallarda çalismayan ese de ½ oraninda hak tanimistir. Yani edinilmis mal rejiminin devami süresince-yani 01.01.2002 tarihinden bosanma dava tarihine kadar-bir esin sahip oldugu edinilmis malda, diger esin artik degerin yarisi oraninda katilma alacak hakki vardir. Artik degere katilma alacagi, eklenecek degerlerden ve denklestirmeden elde edilen miktarlar da dahil olmak üzere esin edinilmis mallarinin toplam degerinden bu mallara iliskin borçlar çikarildiktan sonra kalan artik degerin yarisi oraninda diger esin alacak hakkidir.

4.2 Deger Artis Payi Alacagi

Türk Medeni Kanununun 227/1 maddesi;

"Eslerden biri digerine ait bir malin edinilmesine, iyilestirilmesine veya korunmasina hiç ya da uygun bir karsilik almaksizin katkida bulunmussa, tasfiye sirasinda bu malda ortaya çikan deger artisi için katkisi oraninda alacak hakkina sahip olur ve bu alacak o malin tasfiye sirasindaki degerine göre hesaplanir; bir deger kaybi söz konusu oldugunda katkinin baslangiçtaki degeri esas alinir."

seklindedir. Anilan madde uyarinca, esin diger esin mülkiyetinde bulunan malin edinilmesine, iyilestirilmesine veya korunmasina (kisisel mali ile) bir katkida bulunmussa, bu katkisini "deger artis payi" altinda talep edebilir. Deger artis payi alacagini talep etme kosullarini siralayacak olursak; i.) öncelikle resmi bir evlilik mevcut olmalidir, ii.) mal rejimi sona ermelidir, iii.) diger esin malvarliginin edinilmesine, korunmasina veya iyilestirilmesine katki yapilmalidir, iv.) olayimizi da ilgilendiren en önemli sart olarak katki yapan esin hiç ya da uygun bir karsilik almamis olmasidir. Uygulamada karsilasilan en önemli uyusmazlik; esin edinilmis malvarligi degerinde hem deger artis alacagi hem de katilma alacagi olmasi durumudur. Bu durumda öncelikle esin deger artis alacagi, malvarligi degerinden mahsup edilecek akabinde de bakiye kalan deger üzerinden esin katilma alacagi hesaplanacaktir. 20

4.3 Katki Payi Alacagi

Yukarida deger artis alacagi bölümünde belirttigimiz, esin diger esin malvarligina yaptigi katki 01.01.2002 tarihinden önce ise katki payi alacagi söz konusudur. Yargitay yasal mal rejimi olan edinilmis mal rejiminin yürürlüge girmesinden önceki dönemde katki payi adi altinda benzer bir uygulamaya yer vermistir.21 Yargitay uygulamasi ile gelisen katki payi alacagi, 4721 sayili yeni Türk Medeni Kanunu ile yasalasmistir.22 Katki payi alacagi ile deger artis alacagi arasindaki fark su dur ki; katki payi alacaginda katki orani belirlenirken dava tarihindeki (sürüm) rayiç degeri dikkate alinirken, deger artis payi alacaginda ise katki orani belirlenirken karar tarihindeki (sürüm) rayiç degeri nazara alinir.

Footnotes

1. HEGNAUER, C./BREITSCHMID,P.Grundrissdes Ehereechts, 4.Aufl., nr.22.07

2. Piotet P., Die Errungenschaftsbeteiligung nach schweizerischhem Ehegüterrecht, s.13

3. Prof.Dr.Faruk ACAR, Aile Hukukumuzda Aile Konutu ve Mal Rejimleri, s.98

4. ACAR, s.393

5. ACAR, s.393

6. TUOR, SCHNYDER, JUNGO, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, s.338

7. ACAR, s.98

8. ACAR, s.98

9. Prof.Dr.Zafer ZEYTIN, Edinilmis Mallara Katilma Rejimi ve Tafiyesi, s.83

10. ZEYTIN, s.83

11. Prof.Dr.Nazan MOROGLU, Medeni Kanunda Mal Rejimleri, s.25, 27

12. Prof.Dr.Ahmet Kiliçoglu, Edinilmis Mallara Katilma Rejimi, s.42

13. Prof.Dr.Suat SARI, Evlilik Birliginde Yasal Mal Rejimi olarak Edinilmis Mallara Katilma Rejimi, s.135

14. SARI, s.136

15. HAUSHEER/REGINA AEBI-MÜLLER, Art.197, s.1112

16. Prof.Dr.Turgut AKINTÜRK, Türk Medeni Hukuku, Yeni Medeni Kanuna Uyarlanmis Aile Hukuku, 2.Cilt, s.146

17. ZEYTIN, s.166

18. Hausheer/BASLER Art. 198 Nr.1 vd.

19. ACAR, s.245

20. Yargitay 8.HD, 05.11.2019, 5762/9849 sayili karari

21. Yargitay Hukuk Genel Kurulu'nun E.2000/2-959 K.2000/972 sayili ilaminda; esin diger esin mal edinmesine karsiliksiz katkida bulunmasi nedeniyle sahip olacagi tazminat katki payi tazminati olarak adlandirilmistir.

22. Burhan Hayran, Mal Rejimleri Serhi, s.225 vd.

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