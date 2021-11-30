Bosanmada Kusur Nedir? (Bilgi Notu 13.11.2021)

Bosanmada kusur ve kusur sayilan haller nedir?

Kisinin kendisinden beklenen sadakat ve evlilik birliginin dogurdugu yükümlülüklere aykiri davranmasi sonucu bosanmaya belli bir oranda neden olmasina bosanmada kusur denir. Bosanma davasinda kusur ayri bir öneme sahiptir. Nafaka, tazminat, mal paylasimi gibi durumlarda belirleyici faktör kusurdur.

Bosanmada kusur sayilan haller kanunda örnekseme yoluyla sayilmis ve kusur sayilan haller her somut olayda farklilasabilir bu yüzden sinirli sayida degildir.

Kusur sayilan baslica haller;

Eslerden birinin zina yapmasi, Eslerden birinin digerine karsi pek kötü muamelede bulunmasi, onur kirici davranista bulunmasi, Eslerden birinin digerinin hayatina kastetmesi, Eslerden birinin kendisini küçük düsürücü bir suç islemesi, haysiyetsiz yasam sürmesi, Eslerden birinin yasanilan ortak konutu evlilik birliginden dogan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadiyla terk etmesi, Eslerden birinin digerine karsi; fiziksel, ekonomik, psikolojik veya cinsel siddet uygulamasi, Eslerden birinin digerine karsi sadakat yükümlülügüne aykiri davranmasi, Eslerden birinin digerine karsi evlilik birliginden dogan yükümlülüklerine aykiri davranmasi.

Çekismeli ve anlasmali bosanmada kusurun etkisi nedir?

Kusur kavrami çekismeli bosanma davalari bakimindan önemlidir. Anlasmali bosanmada taraflar hakim tarafindan uygun bulunmasi sartiyla anlastiklarindan kusur incelemesi yapilmaz.

Kusur neye göre belirlenir?

Kusur, taraflarin ileri sürdügü hukuka uygun her türlü delille belirlenir.

Esit kusur ve tam kusur halinde ne olur?

Bosanmada esit kusur söz konusu olabilir. Bu halde davacinin bosanma talebinin kabulü için, itiraz eden davalinin TMK 166/2'de düzenlenen davacinin kusuru daha agir ise davalinin açilan davaya itiraz hakki vardir. Bununla beraber bu itiraz hakkin kötüye kullanilmasi niteliginde ise hakim bosanmaya karar verebilir hükmündeki davalinin kötü niyetli olmasi sarti aranmaz ve esit kusur halinde de bosanmaya karar verilebilir. Kanunda özel bosanma sebebi olarak sayilan zina, hayata kast ve pek kötü muamele, haysiyetsiz yasam sürme ve terkte kisi tam kusurludur.

Kusurun nafakanin belirlenmesine etkisi nedir?

Bosanmada üç nafaka türü belirlenmistir;

Tedbir nafakasi, TMK 169 da düzenlenmistir. Maddeye göre; "Bosanma ve ayrilik davasi açilinca hakim, davanin devami süresince gerekli olan özellikle eslerin barinmasina, geçimine mallarin yönetimine ve çocuklarin bakim ve korunmasina iliskin geçici önlemleri re'sen alir." Hükümden de anlasilacagi üzere tedbir nafakasinda kusur aranmaz. Yoksulluk nafakasi, TMK 175'te düzenlenmistir. Maddeye göre; "Bosanma yüzünden yoksulluga düsecek taraf, kusuru daha agir olmamak kosuluyla geçimi için diger taraftan mali gücü oraninda süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz." Istirak nafakasi, velayetin kullanilmasi kendisine verilmeyen esin çocuk ile kisisel iliskisinin düzenlenmesinde, çocugun özellikle saglik, egitim ve ahlak bakimindan yararlari esas tutulur. Bu es çocugun bakim ve egitim giderlerine gücü oraninda katilmak zorundadir. Bu nafaka türünde de kusur aranmaz.

Kusur mal paylasimini etkiler mi?

Mal rejimi tasfiyesinde kusurun önemi yoktur ancak TMK 236 da farkli bir düzenleme söz konusudur zina ve hayata kast nedeniyle bosanma halinde hakim, kusurlu esin artik degerdeki pay oraninin hakkaniyete uygun olarak azaltilmasina veya kaldirilmasina karar verebilir.

Kusur çocugun velayetini etkiler mi?

Çocugun velayetine karar verilirken dogrudan eslerin kusur orani önem arz etmez. Velayet, çocugun bakim ve gözetimini en iyi sekilde yerine getirebilecek olan tarafa verilir. Velayet karari verilirken çocugun üstün yarari gözetilir.

Tazminat belirlenmesinde kusurun etkisi nedir?

Maddi ve manevi tazminat Türk Medeni Kanunu'nun 174. maddesinde düzenlenmistir. Maddeye göre; "Mevcut veya beklenen menfaatleri bosanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir."

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