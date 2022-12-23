KAPANIŞ TASDİKİ ZORUNLU OLAN DEFTERLER
Yevmiye defteri ve yönetim kurulu karar defterinin kapanış tasdiklerinin yapılması zorunludur.
YEVMİYE DEFTERİ
- İzleyen hesap döneminin altıncı ayının sonuna kadar kapanış tasdikinin yapılması gerekmektedir. Buna göre, 2022 yılına ilişkin yevmiye defteri en geç 30 Haziran 2023'e kadar notere tasdik ettirilmelidir.
- Noter tarafından “Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanmalıdır.
YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ
- İzleyen hesap döneminin birinci ayının sonuna kadar kapanış tasdikinin yapılması gerekmektedir.
- Noter tarafından “Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanmalıdır.
DİĞER HUSUSLAR
- Yevmiye defteri ve yönetim kurulu karar defteri dışındaki defterlerin kapanış tasdiki yasal olarak zorunlu değildir.
- İsteğe bağlı olarak kapanış tasdikleri yaptırılabilecektir.
ELEKTRONİK ORTAMDA TUTULAN DEFTERLER
- İlgili mevzuat gereğince defterlerini elektronik ortamda tutanlar, elektronik ortamda tutulan bu defterlerini ayrıca kağıt ortamında tutmak zorunda değildirler.
- Bu durumda, hesap döneminin ilk ayının beratının alınması açılış onayı, Aralık ayının beratının alınması ise kapanış onayı olarak kabul edilecektir.
- Hesap dönemi veya takvim yılı içinde, defterlerini elektronik ortamda oluşturmaya başlayanlar, elektronik defter tutmaya başladıkları tarihi izleyen ay içinde eski defterlerine kapanış tasdiki yaptırmak zorundadırlar.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.