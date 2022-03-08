Her organize sanayi bölgesinde bulunmasi yasal olarak zorunlu bulunan organlardan birisi yönetim kuruludur. Mütesebbis heyet asamasindaki Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'nde, yönetim kurulu, mütesebbis heyetin en az dördü kendi üyeleri arasindan olmak üzere seçecegi 5 asil ve 5 yedek üyeden olusur. Mütesebbis heyetin görevinin sona erdigi, genel kurula geçen OSB'lerde ise, yönetim kurulu üye sayisi en az 5 en fazla 11 olabilir.

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeligi (OSBUY) uyarinca; OSB yönetim kurulunun ayda en az iki kez toplanti yapmasi gerekir. Yönetim kurulu toplantilari, OSB'de yapilir. Toplanti çagrisi, baskan ve bulunmadigi zamanlarda baskan vekili tarafindan yapilir. Yönetim kurulu, salt çogunluk ile toplanir ve karar alir. Oylarin esitligi halinde baskanin oyuna itibar edilir.

OSBUY'un 26/4 maddesi uyarinca; geçerli bir mazereti olmadan üst üste yapilan üç yönetim kurulu toplantisina veya mazereti olsa dahi alti ay içinde yapilan toplantilarin en az yarisina katilmayan üyeler üyelikten çekilmis sayilir. Buna göre, OSB yönetim kurulu üyesinin üyelikten çekilmis sayilmasi mazeretli olmasina veya mazeretli olmamasina göre farkli kurallara baglanmistir.

Üyelikten çekilmis sayilma hallerinden ilki, üyenin, mazereti olmadan üst üste yapilan, yani ardisik olarak gerçeklestirilen 3 toplantiya katilmamasidir. Eger üye mazeretine binaen (örnegin; saglik sorunlari sebebiyle) bu toplantilara katilamamis ise, bu durumda üyelikten çekilmis sayilmaz. Ancak, durumun tespiti ve ispat hukuku bakimindan, üyenin mazeretini varsa belgesi ile birlikte yönetim kurulu baskanligina bildirmis olmasi ve mazeretli oldugu keyfiyetinin toplanti tutanagina yazilmasi faydali olacaktir. Yine, üyenin mazereti olmasa dahi 3'ten az sayida üst üste yapilan toplantilara katilmamasi halinde de bu hüküm isletilmez. Örnegin; üye üst üste yapilan iki toplanti sonrasinda bir toplantiya katiliyor, sonra yeniden 2 katilmama+1 katilma seklinde sürdürüyorsa üyelikten çekilmis sayilmaz. Ama bu durumda da ikinci halin kapsamina girebilir.

Üyelikten çekilmis sayilma hallerinden ikincisi ise, üyenin mazeretli olsa dahi alti ay içinde yapilan toplantilarin en az yarisina katilmamasidir. Görüldügü üzere, burada, Yönetmelik hükmü üyenin mazeretli olup olmamasina bakmamakta, alti aylik dönemdeki katilmadigi toplanti sayisini esas almaktadir. Örnegin; OSB yönetim kurulu 1 Ocak 2021 ile 30 Haziran 2021 tarihleri arasinda 14 adet toplanti yapmis ve üye bu toplantilardan 5'ine mazeretli, 3'üne de mazeretsiz olmak üzere toplamda 8'ine katilmamis ise, katilmadigi 7'nci toplantidan itibaren üyelikten çekilmis sayilir.

Peki, üyelikten çekilmis sayilma halinde ne olur ve ne yapilmalidir? Üyelikten çekilmis sayilma halinde, kisinin üyeligi, herhangi bir isleme gerek olmaksizin kendiliginden son bulur. Bu durumda yönetim kurulu üyeliginde bosalma meydana gelir. OSBUY'un 25/8 maddesi uyarinca da; herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliginin bosalmasi halinde; mütesebbis heyet asamasinda olan OSB'lerde, bosalan üyenin yerine mensup oldugu kurumun ilk siradaki yedek üyesi, katilimcilar tarafindan veya genel kurulca seçilen üyelerde ilk siradaki yedek üye, genel kurulunu yapmis ve mütesebbis heyetin sona erdigi OSB'lerde ise siradaki yedek üye geçerek kalan süreyi tamamlar. Yönetim kurulunun toplanti yeter sayisini kaybetmesi halinde; bosalan üyeliklere, gecikmeksizin sirasiyla yeteri kadar yedek üye kalan yönetim kurulu üyeleri tarafindan çagrilir.

Dolayisiyla, yukarida belirtilen hallerden birinin gerçeklesmesi üzerine üyelikten çekilmis sayilma hali gerçeklestiginde, yönetim kurulu, kisinin üyelikten çekilmis sayildigini ve ilk siradaki yedek üyenin kalan süreyi tamamlamak üzere asil üye olarak görev yapacagini kararlastirir. OSB yönetim kurulunda yasanan bu degisim, ayrica, OSBUY'un 7/8 maddesi uyarinca, 15 gün içinde Sanayi ve Teknoloji Bakanligina (Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlügüne) bildirilmelidir.

https://www.sanayigazetesi.com.tr/osb-yonetim-kurulu-uyeliginden-cekilmis-sayilma-halleri-makale,2203.html

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