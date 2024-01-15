TMS 29 Enflasyon Muhasebe Sistemine Geçiş Duyurusu

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") 28.12.2023 tarihli bülten ile enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin önemli bir duyuru yayınladı. Yapılan duyuru ile 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarının hazırlanmasında TMS 29 enflasyon muhasebesi sistemi uygulanacağı belirtildi.

İlgili duyuruya ilişkin detayları içeren özetimize buradan ulaşabilirsiniz.

2024 Yılında Uygulanacak Parasal Tutarlar

SPK tarafından yayınlanan 29.12.2023 tarihli bülten ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda ("Kanun") ve bu Kanun'a dayanılarak çıkarılan yönetmelik, tebliğ yahut diğer alt düzenlemelerde yer alan yeniden değerlemeye tabi tutarların 2024 yılı için uygulanacak güncel miktarları duyuruldu.

Aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere:

Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirtilen idari para ceza miktarları % 58,46 oranında artırıldı.

Kayıtlı sermaye sistemine geçiş için gerekli asgari sermaye tutarı 100 milyon TL oldu.

2024 yılında halka arz edilecek şirketler için aranan halka arz eşik değeri olarak 2023 yıl sonu için 750 milyon lira ciro ve 1 milyar 500 milyon liralık aktif büyüklük olarak belirlendi

Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından İzin Verilen İhraçlar – Aralık 2023

İLK HALKA ARZLAR ORTAKLIK ADI SATIŞ TÜRÜ İHRAÇ TUTARI Mega Metal Sanayi ve Ticaret AŞ Bedelli Sermaye Artışı Mevcut Pay Satışı ve Ek Pay Satışı 40.000.000 TL, 13.000.000 TL ve 9.750.000 TL Kuzey Boru AŞ Bedelli Sermaye Artışı ve Mevcut Pay Satışı 20.000.000 TL ve 4.000.000 TL Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ Bedelli Sermaye Artışı ve Mevcut Pay Satışı 22.500.000 TL ve 22.500.000 TL Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ Bedelli Sermaye Artışı ve Mevcut Pay Satışı 65.000.000 TL ve 35.000.000 TL

HALKA AÇIK ORTAKLIKLARIN PAY İHRAÇLARI ORTAKLIK ADI SATIŞ TÜRÜ İHRAÇ TUTARI Fonet Bilgi Teknolojileri AŞ İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 104.000.000 TL LDR Turizm AŞ İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 99.000.000 TL Emek Elektrik Endüstrisi AŞ Bedelli Sermaye Artırımı ve Halka Arz 75.000.000 TL Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ Bedelli Sermaye Artırımı ve Halka Arz 2.600.000.000 TL Ege Seramik Sanayi ve Ticaret AŞ Bedelli Sermaye Artırımı 360.000.000 TL Ege Gübre Sanayii AŞ İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 60.000.000 TL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ Bedelli Sermaye Artırımı ve Halka Arz 402.942.765,175 TL Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret AŞ Tahsisli 150.000.000 TL Merko Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ Tahsisli 100.000.000 TL EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 117.500.000 TL Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ Bedelli Sermaye Artırımı ve Halka Arz 1.500.000.000 TL

BORÇLANMA ARAÇLARININ İHRAÇLARI SATIŞ TÜRÜ SATIŞ TÜRÜ İHRAÇ TUTARI Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama AŞ Nitelikli Yatırımcı 860.000.000 TL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ Nitelikli Yatırımcı 1.500.000.000 TL



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