TMS 29 Enflasyon Muhasebe Sistemine Geçiş Duyurusu

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") 28.12.2023 tarihli bülten ile enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin önemli bir duyuru yayınladı. Yapılan duyuru ile 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarının hazırlanmasında TMS 29 enflasyon muhasebesi sistemi uygulanacağı belirtildi.

İlgili duyuruya ilişkin detayları içeren özetimize buradan ulaşabilirsiniz.

2024 Yılında Uygulanacak Parasal Tutarlar

SPK tarafından yayınlanan 29.12.2023 tarihli bülten ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda ("Kanun") ve bu Kanun'a dayanılarak çıkarılan yönetmelik, tebliğ yahut diğer alt düzenlemelerde yer alan yeniden değerlemeye tabi tutarların 2024 yılı için uygulanacak güncel miktarları duyuruldu.

Aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere:

  • Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirtilen idari para ceza miktarları % 58,46 oranında artırıldı.
  • Kayıtlı sermaye sistemine geçiş için gerekli asgari sermaye tutarı 100 milyon TL oldu.
  • 2024 yılında halka arz edilecek şirketler için aranan halka arz eşik değeri olarak 2023 yıl sonu için 750 milyon lira ciro ve 1 milyar 500 milyon liralık aktif büyüklük olarak belirlendi

Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından İzin Verilen İhraçlar – Aralık 2023

İLK HALKA ARZLAR

ORTAKLIK ADI

SATIŞ TÜRÜ

İHRAÇ TUTARI

Mega Metal Sanayi ve Ticaret AŞ

Bedelli Sermaye Artışı Mevcut Pay Satışı ve Ek Pay Satışı

40.000.000 TL, 13.000.000 TL ve 9.750.000 TL

Kuzey Boru AŞ

Bedelli Sermaye Artışı ve Mevcut Pay Satışı

20.000.000 TL ve 4.000.000 TL

Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ

Bedelli Sermaye Artışı ve Mevcut Pay Satışı

22.500.000 TL ve 22.500.000 TL

Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ

Bedelli Sermaye Artışı ve Mevcut Pay Satışı

65.000.000 TL ve 35.000.000 TL

HALKA AÇIK ORTAKLIKLARIN PAY İHRAÇLARI

ORTAKLIK ADI

SATIŞ TÜRÜ

İHRAÇ TUTARI

Fonet Bilgi Teknolojileri AŞ

İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı

104.000.000 TL

LDR Turizm AŞ

İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı

99.000.000 TL

Emek Elektrik Endüstrisi AŞ

Bedelli Sermaye Artırımı ve Halka Arz

75.000.000 TL

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ

Bedelli Sermaye Artırımı ve Halka Arz

2.600.000.000 TL

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret AŞ

Bedelli Sermaye Artırımı

360.000.000 TL

Ege Gübre Sanayii AŞ

İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı

60.000.000 TL

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ

Bedelli Sermaye Artırımı ve Halka Arz

402.942.765,175 TL

Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret AŞ

Tahsisli

150.000.000 TL

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ

Tahsisli

100.000.000 TL

EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ

İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı

117.500.000 TL

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ

Bedelli Sermaye Artırımı ve Halka Arz

1.500.000.000 TL

BORÇLANMA ARAÇLARININ İHRAÇLARI

SATIŞ TÜRÜ

SATIŞ TÜRÜ

İHRAÇ TUTARI

Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama AŞ

Nitelikli Yatırımcı

860.000.000 TL

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ

Nitelikli Yatırımcı

1.500.000.000 TL


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