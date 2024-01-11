Yeni Gelişmeler

Borsa İstanbul A.Ş. ("BIST"), 29 Aralık 2023 tarihinde Kotasyon Yönergesi'nde önemli değişiklikler yaptı. Bu kapsamda Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar için uygulanacak kotasyon şartları değişmiş oldu.

Değişiklikler Neler Getiriyor?

Değişiklikler uyarınca:

Yıldız Pazar'da kota alınacak ortaklıkların halka arz edilen paylarının asgari piyasa değeri 300.000.000 TL'den 1.000.000.000 TL'ye, Ana Pazar'da kota alınacak ortaklıkların halka arz edilen paylarının asgari piyasa değeri 75.000.000 TL'den 250.000.000 TL'ye, Alt Pazar'da kota alınacak ortaklıkların halka arz edilen paylarının asgari piyasa değeri ise 40.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye

çıkarıldı.

Aynı zamanda, halka arz edilen payların ortaklığın sermayesine oranına ilişkin eşik Yıldız Pazar için %15'ten %10'a düşürüldü.

Bu kapsamda yeni kotasyon şartları aşağıdaki şekilde oluştu:

Yıldız Pazar Ana Pazar Alt Pazar Halka arz edilen payların piyasa değeri Asgari 1 milyar TL Asgari 250 milyon TL Asgari 100 milyon TL Halka arz edilen payların sermayeye oranı Asgari %10 Asgari %20 Asgari %25 Dönem kârı gerekliliği Son iki yıl Son iki yıl Son iki yıl Özsermaye / sermaye oranı 1'den büyük 1'den büyük 1,25'ten büyük



Son olarak Yıldız Pazar için yapılan kotasyon başvurularında, dönem kârı ve/veya özsermaye/sermaye oranı şartlarını sağlayamayan ortaklıkların paylarının BIST Yönetim Kurulu'nun takdirine bağlı olarak kota alınabilmesi için aranan şartlardan olan halka arz edilen payların asgari piyasa değerine ilişkin eşik 500.000.000 TL'den 1.500.000.000 TL'ye çıkarıldı.

Sonuç

Sermaye Piyasası Kurulu yeni yılda uygulanacak halka arz şartlarını belirlediği gibi, BIST de yeni yılda uygulanacak kotasyon şartlarını belirlemiş oldu.

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