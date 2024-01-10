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Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK"), 29 Aralık 2023 tarih ve 2023/82 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'nde yayımlanan kararı ("Karar") ile halka arz için sağlanması gereken finansal eşikleri yükseltti. Yeniden değerleme kapsamında yükseltilen eşik tutarları ile birlikte halka arz şartları ağırlaştı.

Karar Neler Getiriyor?

Karar uyarınca:

1. Kayıtlı sermaye sistemine geçecek şirketlerin başlangıç sermayelerinin en az 100.000.000 TL olması gerekecek.

2. İlk defa halka arz edilecek şirketlerin, SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve özel bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre:

2022 tarihli finansal tablolarda aktif toplamının en az 450.000.000 TL ve net satış hasılatının en az 270.000.000 TL;

2023 tarihli finansal tablolarda aktif toplamının en az 1.500.000.000 TL ve net satış hasılatının en az 750.000.000 TL

olması gerekecek.

3. Şirketlerin ek satış hariç halka arz edilecek paylarının halka arz fiyatı baz alınarak hesaplanacak piyasa değerinin 500.000.000 TL'nin altında olması durumunda, halka arz edilecek payların nominal değerinin %25'ine tekabül eden payların, ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak satışa hazır bekletilmesi gerekecek. Bu halka arzlarda şirketlerin kayıtlı sermaye sistemine geçmiş olması zorunlu olacak.

4. Şirketlerin ek satış hariç halka arz edilecek paylarının halka arz fiyatı baz alınarak hesaplanacak piyasa değerinin:

400.000.000 TL'nin altında olması durumunda satılamayan payların tamamı;

400.000.000 TL ile 800.000.000 TL arasında olması durumunda ise satılamayan payların 400.000.000 TL'ye kadar olan kısmının tamamı, bunu aşan kısmın ise yarısı için

aracı kuruluşların halka arz fiyatı üzerinden bu payları satın alacağına ilişkin olarak şirkete karşı yüklenimde bulunması gerekecek.

Bu şartlar 31 Aralık 2023 tarihine kadar yapılmış olan başvurulara uygulanmayacak olup, söz konusu başvurular için başvuru tarihinde yürürlükte olan değerler uygulanmaya devam edecektir.

Sonuç

Sermaye piyasası mevzuatı düzenlemelerinde yer alan halka arza ilişkin eşik tutarların yeniden değerleme kapsamında yükseltilmesiyle birlikte halka arz şartları ağırlaştı.

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