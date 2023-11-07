SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN İZİN VERİLEN İHRAÇLAR- EKİM 2023

İLK HALKA ARZLAR

ORTAKLIK ADI

SATIŞ TÜRÜ

İHRAÇ TUTARI

MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ

Bedelli Sermaye Artışı

207.000.000 TL

Borlease Otomotiv AŞ

Bedelli Sermaye Artışı,

Mevcut Pay Satışı

ve

Ek Pay Satışı

28.200.000 TL

18.800.000 TL

ve

4.700.000 TL

Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ

Bedelli Sermaye Artışı

ve

Mevcut Pay Artışı

14.000.000 TL

ve

3.000.000 TL

TAB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ

Bedelli Sermaye Artışı

ve

Mevcut Pay Artışı

28.875.000 TL

ve

23.625.000 TL

Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ

Bedelli Sermaye Artışı

55.000.000 TL

Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret AŞ

Bedelli Sermaye Artışı

48.600.000 TL

HALKA AÇIK ORTAKLIKLARIN PAY İHRAÇLARI

ORTAKLIK ADI

SATIŞ TÜRÜ

İHRAÇ TUTARI

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ

Halka Arz

500.000.000 TL

BMS Birleşik Metal

Sanayi ve Ticaret AŞ

İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı

36.525.000 TL

Ditaş Doğan Yedek Parça

İmalat ve Teknik AŞ

Halka Arz

42.500.000 TL

Kron Teknoloji AŞ

Halka Arz

42.805.539 TL

SASA Polyester Sanayi AŞ

Tahsisli

23.111.684 TL

Vakıf Finansal Kiralama AŞ

Kar Payından Sermaye Artırımı

400.000.000 TL

Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler AŞ

Tahsisli

1.451.555 TL

Çan2 Termik A.Ş

Tahsisli

3.005.423.800 TL

Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi AŞ

Halka Arz

162.000.000 TL

Sun Tekstil Sanayi Ticaret AŞ

İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı

339.000.000 TL

BORÇLANMA ARAÇLARININ İHRAÇLARI

SATIŞ TÜRÜ

SATIŞ TÜRÜ

İHRAÇ TUTARI

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ

Nitelikli Yatırımcı

3.000.000.000 TL

Tacirler Yatırım Menkul Değerler AŞ

Nitelikli Yatırımcı

1.700.000.000 TL

Akdeniz Faktoring AŞ

Nitelikli Yatırımcı

180.000.000 TL

ING Bank AŞ

Nitelikli Yatırımcı

8.000.000.000 TL

Q Yatırım Holding AŞ

Nitelikli Yatırımcı

1.000.000.000 TL

Rönesans Holding AŞ

Nitelikli Yatırımcı

1.000.000.000 TL

Marbaş Menkul Değerler AŞ

Nitelikli Yatırımcı

300.000.000 TL

Sümer Varlık Yönetim AŞ

Nitelikli Yatırımcı

800.000.000 TL

Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ

Nitelikli Yatırımcı

2.000.000.000 TL

Global Yatırım Holding AŞ

Nitelikli Yatırımcı

1.200.000.000 TL

Atılım Faktoring AŞ

Nitelikli Yatırımcı

51.000.000 TL

Otosor Otomotiv AŞ

Nitelikli Yatırımcı

275.000.000 TL

Divan Turizm İşletmeleri AŞ

Nitelikli Yatırımcı

250.000.000 TL

Çalık Denim Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ

Nitelikli Yatırımcı

1.000.000.000 TL

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

1.000.000.000 TL

Çelik Motor Ticaret AŞ

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

675.000.000 TL

Pınar Süt Mamulleri Sanayii AŞ

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

1.800.000.000 TL

Koç Finansman AŞ

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

1.415.000.000 TL

Lider Faktoring AŞ

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

425.000.000 TL

Destek Yatırım Bankası AŞ

Yurt Dışı

20.000.000 ABD Doları

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Nitelikli Yatırımcı

750.000.000 TL

Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.

Nitelikli Yatırımcı

500.000.000 TL

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Nitelikli Yatırımcı

500.000.000 TL

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Nitelikli Yatırımcı

2.000.000.0000 TL

Enerjisa Enerji A.Ş.

Nitelikli Yatırımcı

15.000.000.000 TL

Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ

Nitelikli Yatırımcı

100.000.000 TL

Palgaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ

Nitelikli Yatırımcı

750.000.000 TL

Fiba Faktoring A.Ş.

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

325.000.000 TL

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

8.000.000.000 TL

AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

2.500.000.000 TL

D Yatırım Bankası A.Ş.

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

1.240.000.000 TL

Arena Finans Faktoring A.Ş.

Nitelikli Yatırımcı

100.000.000 TL

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Nitelikli Yatırımcı

130.000.000 TL

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Nitelikli Yatırımcı

200.000.000 TL

EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.

Nitelikli Yatırımcı

250.000.000 TL

Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş.

Nitelikli Yatırımcı

500.000.000 TL

Şeker Faktoring A.Ş.

Nitelikli Yatırımcı

580.000.000 TL

Asaş Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Nitelikli Yatırımcı

1.500.000.000 TL

Vakıf Faktoring A.Ş.

Nitelikli Yatırımcı

4.356.000.000 TL

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş

Nitelikli Yatırımcı

3.300.000.000 TL

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

97.000.000 TL

TEB Finansman A.Ş.

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

950.000.000 TL

Fiba Holding A.Ş.

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

1.500.000.000 TL

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

3.350.000.000 TL

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

5.000.000.000 TL

Denizbank A.Ş.

Halka Arz/Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

25.000.000.000 TL

QNB Finansbank A.Ş.

Yurt Dışı

5.000.000.000 ABD Doları

Toprak Mahsulleri Ofisi AŞ

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

2.000.000.000 TL

Esasburda Turizm ve İnşaat Sanayi Ticaret AŞ

Nitelikli Yatırımcı

800.000.000 TL

İş Yatırım Menkul Değerler AŞ

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

18.200.000.000 TL

Koç Fiat Kredi Finansman AŞ

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

650.000.000 TL

İntegral Yatırım Menkul Değerler AŞ

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

200.000.000 TL

Cerean Enerji AŞ

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

315.000.000 TL

Pasha Yatırım Bankası AŞ

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

1.000.000.000 TL

Yurt Dışı

50.000.000 ABD Doları

DİĞER İHRAÇLAR

ORTAKLIK ADI

KAYNAK KURULUŞ / FON KULLANICI

SERMAYE PİYASASI ARACI TÜRÜ

SATIŞ TÜRÜ

Pasha Yatırım Bankası AŞ Platin Kimya Varlık Finansmanı Fonu

Platin Kimya Mümessillik ve Dış Ticaret AŞ

Varlığa Dayalı

Menkul Kıymet

Nitelikli Yatırımcı

Fibabanka AŞ Metal Oto Birinci Varlık Finansmanı Fonu

Metal Oto Ticaret AŞ

Varlığa Dayalı

Menkul Kıymet

Nitelikli Yatırımcı

Nurol Varlık Kiralama AŞ

Nurol Yatırım Bankası AŞ

Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası

Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı

Halk Varlık Kiralama AŞ

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ

Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası

Nitelikli Yatırımcı

Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ

Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ

Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası

Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı

Nurol Varlık Kiralama AŞ

HST Tarım AŞ

Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası

Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı

Değer Varlık Kiralama AŞ

Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ

Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası

Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı

Yatırım Varlık Kiralama AŞ

MLP Sağlık Hizmetleri AŞ

Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası

Nitelikli Yatırımcı

KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama AŞ

Kuveyt Türk Katılım Bankası AŞ

Yönetim Sözleşmesine ve/veya Alım Satıma Dayalı Kira Sertifikası

Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı

Vakıf Varlık Kiralama AŞ

Vakıf Katılım Bankası AŞ

Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası

Halka Arz/Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı

Ziraat Katılım Varlık Kiralama AŞ

Ziraat Katılım Bankası AŞ

Yönetim Sözleşmesine ve/veya Alım Satıma Dayalı Kira Sertifikası

Yurt Dışı

KT Sukuk Varlık Kiralama AŞ

Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret AŞ

Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası

Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı

Emlak Varlık Kiralama AŞ

Ak Finansal Kiralama AŞ

Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası

Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı

Halk Varlık Kiralama AŞ

Dinçer Lojistik AŞ

Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası

Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı

Değer Varlık Kiralama AŞ

Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret AŞ

Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası

Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı

Emlak Varlık Kiralama AŞ

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret AŞ

Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası

Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı

Halk Varlık Kiralama AŞ

Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımlar AŞ

Yönetim Sözleşmesine Dayalı Yeşil Kira Sertifikası

Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı

Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama AŞ

Tarfin Tarım AŞ

Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası

Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı

Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama AŞ

Gübre Fabrikaları TAŞ

Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası

Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı

Ziraat Katılım Varlık Kiralama AŞ

Ziraat Katılım Bankası AŞ

Yönetim Sözleşmesine ve/veya Alım Satıma Dayalı Kira Sertifikası

Halka Arz/Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı

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