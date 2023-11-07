SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN İZİN VERİLEN İHRAÇLAR- EKİM 2023
|
İLK HALKA ARZLAR
|
ORTAKLIK ADI
|
SATIŞ TÜRÜ
|
İHRAÇ TUTARI
|
MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ
|
Bedelli Sermaye Artışı
|
207.000.000 TL
|
Borlease Otomotiv AŞ
|
Bedelli Sermaye Artışı,
Mevcut Pay Satışı
ve
Ek Pay Satışı
|
28.200.000 TL
18.800.000 TL
ve
4.700.000 TL
|
Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ
|
Bedelli Sermaye Artışı
ve
Mevcut Pay Artışı
|
14.000.000 TL
ve
3.000.000 TL
|
TAB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ
|
Bedelli Sermaye Artışı
ve
Mevcut Pay Artışı
|
28.875.000 TL
ve
23.625.000 TL
|
Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ
|
Bedelli Sermaye Artışı
|
55.000.000 TL
|
Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret AŞ
|
Bedelli Sermaye Artışı
|
48.600.000 TL
|
HALKA AÇIK ORTAKLIKLARIN PAY İHRAÇLARI
|
ORTAKLIK ADI
|
SATIŞ TÜRÜ
|
İHRAÇ TUTARI
|
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ
|
Halka Arz
|
500.000.000 TL
|
BMS Birleşik Metal
Sanayi ve Ticaret AŞ
|
İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı
|
36.525.000 TL
|
Ditaş Doğan Yedek Parça
İmalat ve Teknik AŞ
|
Halka Arz
|
42.500.000 TL
|
Kron Teknoloji AŞ
|
Halka Arz
|
42.805.539 TL
|
SASA Polyester Sanayi AŞ
|
Tahsisli
|
23.111.684 TL
|
Vakıf Finansal Kiralama AŞ
|
Kar Payından Sermaye Artırımı
|
400.000.000 TL
|
Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler AŞ
|
Tahsisli
|
1.451.555 TL
|
Çan2 Termik A.Ş
|
Tahsisli
|
3.005.423.800 TL
|
Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi AŞ
|
Halka Arz
|
162.000.000 TL
|
Sun Tekstil Sanayi Ticaret AŞ
|
İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı
|
339.000.000 TL
|
BORÇLANMA ARAÇLARININ İHRAÇLARI
|
SATIŞ TÜRÜ
|
SATIŞ TÜRÜ
|
İHRAÇ TUTARI
|
Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ
|
Nitelikli Yatırımcı
|
3.000.000.000 TL
|
Tacirler Yatırım Menkul Değerler AŞ
|
Nitelikli Yatırımcı
|
1.700.000.000 TL
|
Akdeniz Faktoring AŞ
|
Nitelikli Yatırımcı
|
180.000.000 TL
|
ING Bank AŞ
|
Nitelikli Yatırımcı
|
8.000.000.000 TL
|
Q Yatırım Holding AŞ
|
Nitelikli Yatırımcı
|
1.000.000.000 TL
|
Rönesans Holding AŞ
|
Nitelikli Yatırımcı
|
1.000.000.000 TL
|
Marbaş Menkul Değerler AŞ
|
Nitelikli Yatırımcı
|
300.000.000 TL
|
Sümer Varlık Yönetim AŞ
|
Nitelikli Yatırımcı
|
800.000.000 TL
|
Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ
|
Nitelikli Yatırımcı
|
2.000.000.000 TL
|
Global Yatırım Holding AŞ
|
Nitelikli Yatırımcı
|
1.200.000.000 TL
|
Atılım Faktoring AŞ
|
Nitelikli Yatırımcı
|
51.000.000 TL
|
Otosor Otomotiv AŞ
|
Nitelikli Yatırımcı
|
275.000.000 TL
|
Divan Turizm İşletmeleri AŞ
|
Nitelikli Yatırımcı
|
250.000.000 TL
|
Çalık Denim Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ
|
Nitelikli Yatırımcı
|
1.000.000.000 TL
|
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ
|
Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
|
1.000.000.000 TL
|
Çelik Motor Ticaret AŞ
|
Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
|
675.000.000 TL
|
Pınar Süt Mamulleri Sanayii AŞ
|
Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
|
1.800.000.000 TL
|
Koç Finansman AŞ
|
Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
|
1.415.000.000 TL
|
Lider Faktoring AŞ
|
Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
|
425.000.000 TL
|
Destek Yatırım Bankası AŞ
|
Yurt Dışı
|
20.000.000 ABD Doları
|
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|
Nitelikli Yatırımcı
|
750.000.000 TL
|
Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.
|
Nitelikli Yatırımcı
|
500.000.000 TL
|
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
|
Nitelikli Yatırımcı
|
500.000.000 TL
|
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
|
Nitelikli Yatırımcı
|
2.000.000.0000 TL
|
Enerjisa Enerji A.Ş.
|
Nitelikli Yatırımcı
|
15.000.000.000 TL
|
Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ
|
Nitelikli Yatırımcı
|
100.000.000 TL
|
Palgaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ
|
Nitelikli Yatırımcı
|
750.000.000 TL
|
Fiba Faktoring A.Ş.
|
Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
|
325.000.000 TL
|
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.
|
Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
|
8.000.000.000 TL
|
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.
|
Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
|
2.500.000.000 TL
|
D Yatırım Bankası A.Ş.
|
Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
|
1.240.000.000 TL
|
Arena Finans Faktoring A.Ş.
|
Nitelikli Yatırımcı
|
100.000.000 TL
|
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
|
Nitelikli Yatırımcı
|
130.000.000 TL
|
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
|
Nitelikli Yatırımcı
|
200.000.000 TL
|
EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.
|
Nitelikli Yatırımcı
|
250.000.000 TL
|
Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş.
|
Nitelikli Yatırımcı
|
500.000.000 TL
|
Şeker Faktoring A.Ş.
|
Nitelikli Yatırımcı
|
580.000.000 TL
|
Asaş Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|
Nitelikli Yatırımcı
|
1.500.000.000 TL
|
Vakıf Faktoring A.Ş.
|
Nitelikli Yatırımcı
|
4.356.000.000 TL
|
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş
|
Nitelikli Yatırımcı
|
3.300.000.000 TL
|
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
|
Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
|
97.000.000 TL
|
TEB Finansman A.Ş.
|
Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
|
950.000.000 TL
|
Fiba Holding A.Ş.
|
Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
|
1.500.000.000 TL
|
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
|
Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
|
3.350.000.000 TL
|
Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.
|
Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
|
5.000.000.000 TL
|
Denizbank A.Ş.
|
Halka Arz/Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
|
25.000.000.000 TL
|
QNB Finansbank A.Ş.
|
Yurt Dışı
|
5.000.000.000 ABD Doları
|
Toprak Mahsulleri Ofisi AŞ
|
Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
|
2.000.000.000 TL
|
Esasburda Turizm ve İnşaat Sanayi Ticaret AŞ
|
Nitelikli Yatırımcı
|
800.000.000 TL
|
İş Yatırım Menkul Değerler AŞ
|
Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
|
18.200.000.000 TL
|
Koç Fiat Kredi Finansman AŞ
|
Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
|
650.000.000 TL
|
İntegral Yatırım Menkul Değerler AŞ
|
Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
|
200.000.000 TL
|
Cerean Enerji AŞ
|
Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
|
315.000.000 TL
|
Pasha Yatırım Bankası AŞ
|
Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
|
1.000.000.000 TL
|
Yurt Dışı
|
50.000.000 ABD Doları
|
DİĞER İHRAÇLAR
|
ORTAKLIK ADI
|
KAYNAK KURULUŞ / FON KULLANICI
|
SERMAYE PİYASASI ARACI TÜRÜ
|
SATIŞ TÜRÜ
|
Pasha Yatırım Bankası AŞ Platin Kimya Varlık Finansmanı Fonu
|
Platin Kimya Mümessillik ve Dış Ticaret AŞ
|
Varlığa Dayalı
Menkul Kıymet
|
Nitelikli Yatırımcı
|
Fibabanka AŞ Metal Oto Birinci Varlık Finansmanı Fonu
|
Metal Oto Ticaret AŞ
|
Varlığa Dayalı
Menkul Kıymet
|
Nitelikli Yatırımcı
|
Nurol Varlık Kiralama AŞ
|
Nurol Yatırım Bankası AŞ
|
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
|
Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı
|
Halk Varlık Kiralama AŞ
|
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ
|
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
|
Nitelikli Yatırımcı
|
Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ
|
Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ
|
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
|
Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı
|
Nurol Varlık Kiralama AŞ
|
HST Tarım AŞ
|
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
|
Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı
|
Değer Varlık Kiralama AŞ
|
Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ
|
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
|
Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı
|
Yatırım Varlık Kiralama AŞ
|
MLP Sağlık Hizmetleri AŞ
|
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
|
Nitelikli Yatırımcı
|
KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama AŞ
|
Kuveyt Türk Katılım Bankası AŞ
|
Yönetim Sözleşmesine ve/veya Alım Satıma Dayalı Kira Sertifikası
|
Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı
|
Vakıf Varlık Kiralama AŞ
|
Vakıf Katılım Bankası AŞ
|
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
|
Halka Arz/Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı
|
Ziraat Katılım Varlık Kiralama AŞ
|
Ziraat Katılım Bankası AŞ
|
Yönetim Sözleşmesine ve/veya Alım Satıma Dayalı Kira Sertifikası
|
Yurt Dışı
|
KT Sukuk Varlık Kiralama AŞ
|
Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret AŞ
|
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
|
Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı
|
Emlak Varlık Kiralama AŞ
|
Ak Finansal Kiralama AŞ
|
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
|
Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı
|
Halk Varlık Kiralama AŞ
|
Dinçer Lojistik AŞ
|
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
|
Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı
|
Değer Varlık Kiralama AŞ
|
Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret AŞ
|
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
|
Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı
|
Emlak Varlık Kiralama AŞ
|
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret AŞ
|
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
|
Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı
|
Halk Varlık Kiralama AŞ
|
Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımlar AŞ
|
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Yeşil Kira Sertifikası
|
Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı
|
Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama AŞ
|
Tarfin Tarım AŞ
|
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
|
Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı
|
Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama AŞ
|
Gübre Fabrikaları TAŞ
|
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
|
Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı
|
Ziraat Katılım Varlık Kiralama AŞ
|
Ziraat Katılım Bankası AŞ
|
Yönetim Sözleşmesine ve/veya Alım Satıma Dayalı Kira Sertifikası
|
Halka Arz/Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı
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