ISSUANCES APRROVED BY THE CAPITAL MARKETS BOARD OF TÜRKİYE- OCTOBER 2023
|
INITIAL PUBLIC OFFERINGS
|
COMPANY NAME
|
TYPE of SALE
|
SIZE of ISSUANCE
|
MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ
|
Offering Through Issuance of New Shares
|
TRY 207,000,000
|
Borlease Otomotiv AŞ
|
Offering Through Issuance of New Shares,
Sale of Existing Shares
and
Sale of Additional Shares
|
TRY 28.200.000
TRY 18.800.000
and
TRY 4.700.000
|
Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ
|
Offering Through Issuance of New Shares
|
TRY 14.000.000
and
TRY 3.000.000
|
TAB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ
|
Offering Through Issuance of New Shares
and
Sale of Existing Shares
|
TRY 28,875,000
and
TRY 23,625,000
|
Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ
|
Offering Through Issuance of New Shares
|
TRY 55,000,000
|
Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret AŞ
|
Offering Through Issuance of New Shares
|
TRY 48,600,000
|
SHARE ISSUANCES of PUBLIC COMPANIES
|
COMPANY NAME
|
TYPE of SALE
|
SIZE of ISSUANCE
|
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ
|
Public Offering
|
TRY 500,000,000
|
BMS Birleşik Metal
Sanayi ve Ticaret AŞ
|
Issuance Through Internal Resources
|
TRY 36,525,000
|
Ditaş Doğan Yedek Parça
İmalat ve Teknik AŞ
|
Public Offering
|
TRY 42,500,000
|
Kron Teknoloji AŞ
|
Public Offering
|
TRY 42,805,539
|
SASA Polyester Sanayi AŞ
|
Private Placement
|
TRY 23,111,684
|
Vakıf Finansal Kiralama AŞ
|
Issuance Through Dividend
|
TRY 400,000,000
|
Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler AŞ
|
Private Placement
|
TRY 1,451,555
|
Çan2 Termik A,Ş
|
Private Placement
|
TRY 3,005,423,800
|
Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi AŞ
|
Public Offering
|
TRY 162,000,000
|
Sun Tekstil Sanayi Ticaret AŞ
|
Issuance Through Internal Resources
|
TRY 339,000,000
|
DEBT INSTRUMENTS ISSUANCES
|
COMPANY NAME
|
TYPE of SALE
|
ISSUANCE LIMIT
|
Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ
|
Qualified Investor
|
TRY 3,000,000,000
|
Tacirler Yatırım Menkul Değerler AŞ
|
Qualified Investor
|
TRY 1,700,000,000
|
Akdeniz Faktoring AŞ
|
Qualified Investor
|
TRY 180,000,000
|
ING Bank AŞ
|
Qualified Investor
|
TRY 8,000,000,000
|
Q Yatırım Holding AŞ
|
Qualified Investor
|
TRY 1,000,000,000
|
Rönesans Holding AŞ
|
Qualified Investor
|
TRY 1,000,000,000
|
Marbaş Menkul Değerler AŞ
|
Qualified Investor
|
TRY 300,000,000
|
Sümer Varlık Yönetim AŞ
|
Qualified Investor
|
TRY 800,000,000
|
Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ
|
Qualified Investor
|
TRY 2,000,000,000
|
Global Yatırım Holding AŞ
|
Qualified Investor
|
TRY 1,200,000,000
|
Atılım Faktoring AŞ
|
Qualified Investor
|
TRY 51,000,000
|
Otosor Otomotiv AŞ
|
Qualified Investor
|
TRY 275,000,000
|
Divan Turizm İşletmeleri AŞ
|
Qualified Investor
|
TRY 250,000,000
|
Çalık Denim Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ
|
Qualified Investor
|
TRY 1,000,000,000
|
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ
|
Qualified Investor / Private Placement
|
TRY 1,000,000,000
|
Çelik Motor Ticaret AŞ
|
Qualified Investor / Private Placement
|
TRY 675,000,000
|
Pınar Süt Mamulleri Sanayii AŞ
|
Qualified Investor / Private Placement
|
TRY 1,800,000,000
|
Koç Finansman AŞ
|
Public Offering / Qualified Investor
|
TRY 1,415,000,000
|
Lider Faktoring AŞ
|
Qualified Investor / Private Placement
|
TRY 425,000,000
|
Destek Yatırım Bankası AŞ
|
Overseas
|
USD 20,000,000
|
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A,Ş,
|
Qualified Investor
|
TRY 750,000,000
|
Volkswagen Doğuş Finansman A,Ş,
|
Qualified Investor
|
TRY 500,000,000
|
Şeker Yatırım Menkul Değerler A,Ş,
|
Qualified Investor
|
TRY 500,000,000
|
İnfo Yatırım Menkul Değerler A,Ş,
|
Qualified Investor
|
TRY 2,000,000,0000
|
Enerjisa Enerji A,Ş,
|
Qualified Investor
|
TRY 15,000,000,000
|
Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ
|
Qualified Investor
|
TRY 100,000,000
|
Palgaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ
|
Qualified Investor
|
TRY 750,000,000
|
Fiba Faktoring A,Ş,
|
Qualified Investor / Private Placement
|
TRY 325,000,000
|
Ford Otomotiv Sanayi A,Ş,
|
Qualified Investor / Private Placement
|
TRY 8,000,000,000
|
AG Anadolu Grubu Holding A,Ş,
|
Qualified Investor / Private Placement
|
TRY 2,500,000,000
|
D Yatırım Bankası A,Ş,
|
Qualified Investor / Private Placement
|
TRY 1,240,000,000
|
Arena Finans Faktoring A,Ş,
|
Qualified Investor
|
TRY 100,000,000
|
Ata Yatırım Menkul Kıymeer A,Ş,
|
Qualified Investor
|
TRY 130,000,000
|
Burgan Yatırım Menkul Değerler A,Ş,
|
Qualified Investor
|
TRY 200,000,000
|
EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A,Ş,
|
Qualified Investor
|
TRY 250,000,000
|
Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A,Ş,
|
Qualified Investor
|
TRY 500,000,000
|
Şeker Faktoring A,Ş,
|
Qualified Investor
|
TRY 580,000,000
|
Asaş Alüminyum Sanayi ve Ticaret A,Ş,
|
Qualified Investor
|
TRY 1,500,000,000
|
Vakıf Faktoring A,Ş,
|
Qualified Investor
|
TRY 4,356,000,000
|
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A,Ş
|
Qualified Investor
|
TRY 3,300,000,000
|
Turkish Yatırım Menkul Değerler A,Ş,
|
Qualified Investor / Private Placement
|
TRY 97,000,000
|
TEB Finansman A,Ş,
|
Qualified Investor / Private Placement
|
TRY 950,000,000
|
Fiba Holding A,Ş,
|
Qualified Investor / Private Placement
|
TRY 1,500,000,000
|
Halk Yatırım Menkul Değerler A,Ş,
|
Qualified Investor / Private Placement
|
TRY 3,350,000,000
|
Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A,Ş,
|
Qualified Investor / Private Placement
|
TRY 5,000,000,000
|
Denizbank A,Ş,
|
Public Offering / Qualified Investor / Private Placement
|
TRY 25,000,000,000
|
QNB Finansbank A,Ş,
|
Overseas
|
USD 5,000,000,000
|
Toprak Mahsulleri Ofisi AŞ
|
Qualified Investor / Private Placement
|
TRY 2,000,000,000
|
Esasburda Turizm ve İnşaat Sanayi Ticaret AŞ
|
Qualified Investor
|
TRY 800,000,000
|
İş Yatırım Menkul Değerler AŞ
|
Qualified Investor / Private Placement
|
TRY 18,200,000,000
|
Koç Fiat Kredi Finansman AŞ
|
Qualified Investor / Private Placement
|
TRY 650,000,000
|
İntegral Yatırım Menkul Değerler AŞ
|
Qualified Investor / Private Placement
|
TRY 200,000,000
|
Cerean Enerji AŞ
|
Qualified Investor / Private Placement
|
TRY 315,000,000
|
Pasha Yatırım Bankası AŞ
|
Qualified Investor / Private Placement
|
TRY 1,000,000,000
|
Overseas
|
USD 50,000,000
|
OTHER ISSUANCES
|
COMPANY NAME
|
ORIGINATOR /
FUND USER
|
TYPE of CAPITAL MARKETS INSTRUMENT
|
TYPE of SALE
|
Pasha Yatırım Bankası AŞ Platin Kimya Varlık Finansmanı Fonu
|
Platin Kimya Mümessillik ve Dış Ticaret AŞ
|
Asset-backed Security
|
Qualified Investor
|
Fibabanka AŞ Metal Oto Birinci Varlık Finansmanı Fonu
|
Metal Oto Ticaret AŞ
|
Asset-backed Security
|
Qualified Investor
|
Nurol Varlık Kiralama AŞ
|
Nurol Yatırım Bankası AŞ
|
Lease Certificate Based on Management Agreement
|
Private Placement / Qualified Investor
|
Halk Varlık Kiralama AŞ
|
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ
|
Lease Certificate Based on Management Agreement
|
Qualified Investor
|
Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ
|
Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ
|
Lease Certificate Based on Management Agreement
|
Private Placement / Qualified Investor
|
Nurol Varlık Kiralama AŞ
|
HST Tarım AŞ
|
Lease Certificate Based on Management Agreement
|
Private Placement / Qualified Investor
|
Değer Varlık Kiralama AŞ
|
Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ
|
Lease Certificate Based on Management Agreement
|
Private Placement / Qualified Investor
|
Yatırım Varlık Kiralama AŞ
|
MLP Sağlık Hizmeeri AŞ
|
Lease Certificate Based on Management Agreement
|
Qualified Investor
|
KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama AŞ
|
Kuveyt Türk Katılım Bankası AŞ
|
Lease Certificate Based on Management Agreement and/or Sale Purchase
|
Private Placement / Qualified Investor
|
Vakıf Varlık Kiralama AŞ
|
Vakıf Katılım Bankası AŞ
|
Lease Certificate Based on Management Agreement
|
Public Offering / Private Placement / Qualified Investor
|
Ziraat Katılım Varlık Kiralama AŞ
|
Ziraat Katılım Bankası AŞ
|
Lease Certificate Based on Management Agreement and/or Sale Purchase
|
Overseas
|
KT Sukuk Varlık Kiralama AŞ
|
Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret AŞ
|
Lease Certificate Based on Management Agreement
|
Private Placement / Qualified Investor
|
Emlak Varlık Kiralama AŞ
|
Ak Finansal Kiralama AŞ
|
Lease Certificate Based on Management Agreement
|
Private Placement / Qualified Investor
|
Halk Varlık Kiralama AŞ
|
Dinçer Lojistik AŞ
|
Lease Certificate Based on Management Agreement
|
Private Placement / Qualified Investor
|
Değer Varlık Kiralama AŞ
|
Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret AŞ
|
Lease Certificate Based on Management Agreement
|
Private Placement / Qualified Investor
|
Emlak Varlık Kiralama AŞ
|
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret AŞ
|
Lease Certificate Based on Management Agreement
|
Private Placement / Qualified Investor
|
Halk Varlık Kiralama AŞ
|
Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımlar AŞ
|
Green Lease Certificate Based on Management Agreement
|
Private Placement / Qualified Investor
|
Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama AŞ
|
Tarfin Tarım AŞ
|
Lease Certificate Based on Management Agreement
|
Private Placement / Qualified Investor
|
Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama AŞ
|
Gübre Fabrikaları TAŞ
|
Lease Certificate Based on Management Agreement
|
Private Placement / Qualified Investor
|
Ziraat Katılım Varlık Kiralama AŞ
|
Ziraat Katılım Bankası AŞ
|
Lease Certificate Based on Management Agreement and/or Sale Purchase
|
Public Offering / Private Placement / Qualified Investor
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.