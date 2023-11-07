ISSUANCES APRROVED BY THE CAPITAL MARKETS BOARD OF TÜRKİYE- OCTOBER 2023

INITIAL PUBLIC OFFERINGS

COMPANY NAME

TYPE of SALE

SIZE of ISSUANCE

MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ

Offering Through Issuance of New Shares

TRY 207,000,000

Borlease Otomotiv AŞ

Offering Through Issuance of New Shares,

Sale of Existing Shares

and

Sale of Additional Shares

TRY 28.200.000

TRY 18.800.000

and

TRY 4.700.000

Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ

Offering Through Issuance of New Shares

TRY 14.000.000

and

TRY 3.000.000

TAB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ

Offering Through Issuance of New Shares

and

Sale of Existing Shares

TRY 28,875,000

and

TRY 23,625,000

Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ

Offering Through Issuance of New Shares

TRY 55,000,000

Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret AŞ

Offering Through Issuance of New Shares

TRY 48,600,000

SHARE ISSUANCES of PUBLIC COMPANIES

COMPANY NAME

TYPE of SALE

SIZE of ISSUANCE

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ

Public Offering

TRY 500,000,000

BMS Birleşik Metal

Sanayi ve Ticaret AŞ

Issuance Through Internal Resources

TRY 36,525,000

Ditaş Doğan Yedek Parça

İmalat ve Teknik AŞ

Public Offering

TRY 42,500,000

Kron Teknoloji AŞ

Public Offering

TRY 42,805,539

SASA Polyester Sanayi AŞ

Private Placement

TRY 23,111,684

Vakıf Finansal Kiralama AŞ

Issuance Through Dividend

TRY 400,000,000

Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler AŞ

Private Placement

TRY 1,451,555

Çan2 Termik A,Ş

Private Placement

TRY 3,005,423,800

Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi AŞ

Public Offering

TRY 162,000,000

Sun Tekstil Sanayi Ticaret AŞ

Issuance Through Internal Resources

TRY 339,000,000

DEBT INSTRUMENTS ISSUANCES

COMPANY NAME

TYPE of SALE

ISSUANCE LIMIT

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ

Qualified Investor

TRY 3,000,000,000

Tacirler Yatırım Menkul Değerler AŞ

Qualified Investor

TRY 1,700,000,000

Akdeniz Faktoring AŞ

Qualified Investor

TRY 180,000,000

ING Bank AŞ

Qualified Investor

TRY 8,000,000,000

Q Yatırım Holding AŞ

Qualified Investor

TRY 1,000,000,000

Rönesans Holding AŞ

Qualified Investor

TRY 1,000,000,000

Marbaş Menkul Değerler AŞ

Qualified Investor

TRY 300,000,000

Sümer Varlık Yönetim AŞ

Qualified Investor

TRY 800,000,000

Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ

Qualified Investor

TRY 2,000,000,000

Global Yatırım Holding AŞ

Qualified Investor

TRY 1,200,000,000

Atılım Faktoring AŞ

Qualified Investor

TRY 51,000,000

Otosor Otomotiv AŞ

Qualified Investor

TRY 275,000,000

Divan Turizm İşletmeleri AŞ

Qualified Investor

TRY 250,000,000

Çalık Denim Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ

Qualified Investor

TRY 1,000,000,000

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ

Qualified Investor / Private Placement

TRY 1,000,000,000

Çelik Motor Ticaret AŞ

Qualified Investor / Private Placement

TRY 675,000,000

Pınar Süt Mamulleri Sanayii AŞ

Qualified Investor / Private Placement

TRY 1,800,000,000

Koç Finansman AŞ

Public Offering / Qualified Investor

TRY 1,415,000,000

Lider Faktoring AŞ

Qualified Investor / Private Placement

TRY 425,000,000

Destek Yatırım Bankası AŞ

Overseas

USD 20,000,000

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A,Ş,

Qualified Investor

TRY 750,000,000

Volkswagen Doğuş Finansman A,Ş,

Qualified Investor

TRY 500,000,000

Şeker Yatırım Menkul Değerler A,Ş,

Qualified Investor

TRY 500,000,000

İnfo Yatırım Menkul Değerler A,Ş,

Qualified Investor

TRY 2,000,000,0000

Enerjisa Enerji A,Ş,

Qualified Investor

TRY 15,000,000,000

Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ

Qualified Investor

TRY 100,000,000

Palgaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ

Qualified Investor

TRY 750,000,000

Fiba Faktoring A,Ş,

Qualified Investor / Private Placement

TRY 325,000,000

Ford Otomotiv Sanayi A,Ş,

Qualified Investor / Private Placement

TRY 8,000,000,000

AG Anadolu Grubu Holding A,Ş,

Qualified Investor / Private Placement

TRY 2,500,000,000

D Yatırım Bankası A,Ş,

Qualified Investor / Private Placement

TRY 1,240,000,000

Arena Finans Faktoring A,Ş,

Qualified Investor

TRY 100,000,000

Ata Yatırım Menkul Kıymeer A,Ş,

Qualified Investor

TRY 130,000,000

Burgan Yatırım Menkul Değerler A,Ş,

Qualified Investor

TRY 200,000,000

EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A,Ş,

Qualified Investor

TRY 250,000,000

Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A,Ş,

Qualified Investor

TRY 500,000,000

Şeker Faktoring A,Ş,

Qualified Investor

TRY 580,000,000

Asaş Alüminyum Sanayi ve Ticaret A,Ş,

Qualified Investor

TRY 1,500,000,000

Vakıf Faktoring A,Ş,

Qualified Investor

TRY 4,356,000,000

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A,Ş

Qualified Investor

TRY 3,300,000,000

Turkish Yatırım Menkul Değerler A,Ş,

Qualified Investor / Private Placement

TRY 97,000,000

TEB Finansman A,Ş,

Qualified Investor / Private Placement

TRY 950,000,000

Fiba Holding A,Ş,

Qualified Investor / Private Placement

TRY 1,500,000,000

Halk Yatırım Menkul Değerler A,Ş,

Qualified Investor / Private Placement

TRY 3,350,000,000

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A,Ş,

Qualified Investor / Private Placement

TRY 5,000,000,000

Denizbank A,Ş,

Public Offering / Qualified Investor / Private Placement

TRY 25,000,000,000

QNB Finansbank A,Ş,

Overseas

USD 5,000,000,000

Toprak Mahsulleri Ofisi AŞ

Qualified Investor / Private Placement

TRY 2,000,000,000

Esasburda Turizm ve İnşaat Sanayi Ticaret AŞ

Qualified Investor

TRY 800,000,000

İş Yatırım Menkul Değerler AŞ

Qualified Investor / Private Placement

TRY 18,200,000,000

Koç Fiat Kredi Finansman AŞ

Qualified Investor / Private Placement

TRY 650,000,000

İntegral Yatırım Menkul Değerler AŞ

Qualified Investor / Private Placement

TRY 200,000,000

Cerean Enerji AŞ

Qualified Investor / Private Placement

TRY 315,000,000

Pasha Yatırım Bankası AŞ

Qualified Investor / Private Placement

TRY 1,000,000,000

Overseas

USD 50,000,000

OTHER ISSUANCES

COMPANY NAME

ORIGINATOR /

FUND USER

TYPE of CAPITAL MARKETS INSTRUMENT

TYPE of SALE

Pasha Yatırım Bankası AŞ Platin Kimya Varlık Finansmanı Fonu

Platin Kimya Mümessillik ve Dış Ticaret AŞ

Asset-backed Security

Qualified Investor

Fibabanka AŞ Metal Oto Birinci Varlık Finansmanı Fonu

Metal Oto Ticaret AŞ

Asset-backed Security

Qualified Investor

Nurol Varlık Kiralama AŞ

Nurol Yatırım Bankası AŞ

Lease Certificate Based on Management Agreement

Private Placement / Qualified Investor

Halk Varlık Kiralama AŞ

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ

Lease Certificate Based on Management Agreement

Qualified Investor

Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ

Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ

Lease Certificate Based on Management Agreement

Private Placement / Qualified Investor

Nurol Varlık Kiralama AŞ

HST Tarım AŞ

Lease Certificate Based on Management Agreement

Private Placement / Qualified Investor

Değer Varlık Kiralama AŞ

Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ

Lease Certificate Based on Management Agreement

Private Placement / Qualified Investor

Yatırım Varlık Kiralama AŞ

MLP Sağlık Hizmeeri AŞ

Lease Certificate Based on Management Agreement

Qualified Investor

KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama AŞ

Kuveyt Türk Katılım Bankası AŞ

Lease Certificate Based on Management Agreement and/or Sale Purchase

Private Placement / Qualified Investor

Vakıf Varlık Kiralama AŞ

Vakıf Katılım Bankası AŞ

Lease Certificate Based on Management Agreement

Public Offering / Private Placement / Qualified Investor

Ziraat Katılım Varlık Kiralama AŞ

Ziraat Katılım Bankası AŞ

Lease Certificate Based on Management Agreement and/or Sale Purchase

Overseas

KT Sukuk Varlık Kiralama AŞ

Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret AŞ

Lease Certificate Based on Management Agreement

Private Placement / Qualified Investor

Emlak Varlık Kiralama AŞ

Ak Finansal Kiralama AŞ

Lease Certificate Based on Management Agreement

Private Placement / Qualified Investor

Halk Varlık Kiralama AŞ

Dinçer Lojistik AŞ

Lease Certificate Based on Management Agreement

Private Placement / Qualified Investor

Değer Varlık Kiralama AŞ

Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret AŞ

Lease Certificate Based on Management Agreement

Private Placement / Qualified Investor

Emlak Varlık Kiralama AŞ

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret AŞ

Lease Certificate Based on Management Agreement

Private Placement / Qualified Investor

Halk Varlık Kiralama AŞ

Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımlar AŞ

Green Lease Certificate Based on Management Agreement

Private Placement / Qualified Investor

Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama AŞ

Tarfin Tarım AŞ

Lease Certificate Based on Management Agreement

Private Placement / Qualified Investor

Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama AŞ

Gübre Fabrikaları TAŞ

Lease Certificate Based on Management Agreement

Private Placement / Qualified Investor

Ziraat Katılım Varlık Kiralama AŞ

Ziraat Katılım Bankası AŞ

Lease Certificate Based on Management Agreement and/or Sale Purchase

Public Offering / Private Placement / Qualified Investor

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