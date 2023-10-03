Aylık sermaye piyasaları özetimizde bu ay, Eylül ayı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ihraçları derledik.
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Türk Sermaye Piyasasındaki Son Gelişmeler - Eylül 2023
SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN İZİN VERİLEN İHRAÇLAR- EYLÜL 2023
|İLK HALKA ARZLAR
|ORTAKLIK ADI
|SATIŞ TÜRÜ
|İHRAÇ TUTARI
|Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret AŞ
|Bedelli Sermaye Artışı
ve
Mevcut Pay Satışı
|33.462.907 TL
ve
10.837.093 TL
|Reeder Teknoloji Sanayi v Ticaret AŞ
|Bedelli Sermaye Artışı
ve
Mevcut Pay Satışı
|170.000.000 TL
ve
45.000.000 TL
|Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ
|Bedelli Sermaye Artışı
|73.700.000 TL
|DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat AŞ
|Bedelli Sermaye Artışı
|75.000.000 TL
|Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ
|Bedelli Sermaye Artışı
ve
Mevcut Pay Satışı
|12.500.000 TL
ve
4.400.000 TL
|HALKA AÇIK ORTAKLIKLARIN PAY İHRAÇLARI
|ORTAKLIK ADI
|SATIŞ TÜRÜ
|İHRAÇ TUTARI
|Sanko Pazarlama İthalat İhracat AŞ
|İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı
|45.000.000 TL
|Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ
|Kar Payından Sermaye Artırımı
|75.000.000 TL
|Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ
|İç Kaynaklardan Sermaye
Artırımı
ve
Kar Payından Sermaye Artırımı
|444.393.177 TL
ve
788.106.823 TL
|Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret AŞ
|İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı
|345.000.000 TL
|Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ
|İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı
|126.913.964 TL
|Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ
|İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı
|810.506.652 TL
|İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret AŞ
|Tahsisli
|50.000.000 TL
|Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları AŞ
|Tahsisli
|287.131.261 TL
|Marmaris Altınyunus Turistik
Tesisler AŞ
|Tahsisli
|1.350.000.000 TL
|Derlüks Yatırım Holding AŞ
|Halka Arz
|75.000.000 TL
|BORÇLANMA ARAÇLARININ İHRAÇLARI
|ORTAKLIK ADI
|SATIŞ TÜRÜ
|TAVAN LİMİTİ
|ZİP Finansman AŞ
|Tahsisli
|100.000.000 TL
|Optima Faktoring AŞ
|Nitelikli Yatırımcı
|150.000.000 TL
|Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ
|Nitelikli Yatırımcı
|200.000.000 TL
|Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret ve Sanayi AŞ
|Nitelikli Yatırımcı
|337.000.000 TL
|Alternatif Finansal Kiralama AŞ
|Nitelikli Yatırımcı
|1.100.000.000 TL
|Garanti Finansal Kiralama AŞ
|Nitelikli Yatırımcı
|6.000.000.000 TL
|Ak Faktoring AŞ
|Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı
|215.400.000 TL
|Turk Finansman AŞ
|Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı
|700.000.000 TL
|Erciyas Çelik Boru Sanayi AŞ
|Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı
|1.000.000.000 TL
|Halk Finansal Kiralama AŞ
|Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı
|2.000.000.000 TL
|Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ
|Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı
|2.000.000.000 TL
|Türk Ekonomi Bankası AŞ
|Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı
|11.000.000.000 TL
|Türkiye İş Bankası AŞ
|Yurt Dışı
|2.000.000.000 ABD Doları
|Doğan Trend Otomotiv Ticaret
Hizmet ve Teknoloji AŞ
|Nitelikli Yatırımcı
|900.000.000 TL
|Türk Telekomünikasyon AŞ
|Nitelikli Yatırımcı
|5.000.000.000 TL
|MLP Sağlık Hizmetleri AŞ
|Nitelikli Yatırımcı
|1.500.000.000 TL
|Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri
Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ
|Nitelikli Yatırımcı
|300.000.000 TL
|Sefine Denizcilik ve Tersanecilik
Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ
|Nitelikli Yatırımcı
|1.000.000.000 TL
|Türkiye Garanti Bankası AŞ
|Nitelikli Yatırımcı
|7.000.000.000 TL
|Halka Arz/ Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı
|50.000.000.000 TL
|Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii AŞ
|Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı
|2.500.000.000 TL
|Pınar Entegre Et ve Un Sanayii AŞ
|Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı
|800.000.000 TL
|Ünlü Menkul Değerler AŞ
|Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı
|600.000.000 TL
|Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ
|Yurt Dışı
|3.000.000.000
ABD Doları
|Fiba Yenilenebilir Enerji Holding AŞ
|Yurt Dışı
|200.000.000
ABD Doları
|Akbank TAŞ
|Yurt Dışı
|4.000.000.000
ABD Doları
|Mersin Uluslararası Liman
İşletmeciliği AŞ
|Yurt Dışı
|516.925.706 ABD Doları
|Kordsa Teknik Tekstil AŞ
|Nitelikli Yatırımcı
|2.000.000.000 TL
|Türkiye İş Bankası AŞ
|Nitelikli Yatırımcı
|3.000.000.000 TL
|Setur Servis Turistik AŞ
|Nitelikli Yatırımcı
|500.000.000 TL
|Bien Finans Faktoring AŞ
|Nitelikli Yatırımcı
|300.000.000 TL
|Akbank TAŞ
|Nitelikli Yatırımcı
|10.000.000.000 TL
|Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı
|30.000.000.000 TL
|MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış AŞ
|Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı
|4.000.000.000 TL
|Coca-Cola İçecek AŞ
|Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı
|2.000.000.000 TL
|Tam Finans Faktoring AŞ
|Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı
|982.500.000 TL
|Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret AŞ
|Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı
|3.000.000.000 TL
|Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ
|Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı
|20.000.000.000 TL
|Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri AŞ
|Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı
|500.000.000 TL
|Ford Otomotiv Sanayii AŞ
|Yurt Dışı
|500.000.000
Avro
veya muadili
yabancı para
|Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ
|Nitelikli Yatırımcı
|750.000.000
|Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ
|Nitelikli Yatırımcı
|1.500.000.000
|Opet Petrolcülük AŞ
|Nitelikli Yatırımcı
|2.000.000.000
|Beyaz Filo Oto Kiralama AŞ
|Nitelikli Yatırımcı
|250.000.000
|Parafinans Faktoring AŞ
|Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
|75.000.000
|Doğan Dış Ticaret ve Mümessillik AŞ
|Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
|449.000.000
|Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ
|Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
|1.250.000.000
|Orfin Finansman AŞ
|Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
|1.000.000.000
|Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret AŞ
|Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
|1.000.000.000
|Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii AŞ
|Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
|5.000.000.000
|Invest AZ Yatırım Menkul Değerler AŞ
|Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
|150.000.000
|QNB Finans Faktoring AŞ
|Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
|2.675.000.000
|Quick Finansman AŞ
|Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
|350.000.000
|Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AŞ
|Yurt Dışı
|600.000.000 ABD Doları
|Kalibre Boru Sanayii ve Ticaret AŞ
|Yurt Dışı
|75.000.000 ABD Doları veya muadili yabancı para
|DİĞER İHRAÇLAR
|ORTAKLIK ADI
|KAYNAK KURULUŞ / FON KULLANICI
|SERMAYE PİYASASI ARACI TÜRÜ
|SATIŞ TÜRÜ
|Nurol Yatırım Bankası
AŞ Üçüncü Otosor Varlık Finansmanı Fonu
|Otosor Otomotiv
AŞ
|Varlığa Dayalı
Menkul Kıymet
|Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı
|QNB Finans Varlık
Kiralama AŞ
|QNB Finans
Finansal
Kiralama AŞ
|Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
|Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı
|İş Yatırım Menkul
Değerler AŞ
|-
|Yatırım Kuruluşu
Varantı ve
Sertifikası
|Halka Arz / Nitelikli Yatırımcı
|Halk Varlık Kiralama AŞ
|Turkcell Ödeme ve
Elektronik Para
Hizmetleri AŞ
|Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
|Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı
|Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama AŞ
|Kayseri ve Civarı
Elektrik Türk AŞ
|Ortaklığa Dayalı Kira Sertifikası
|Nitelikli Yatırımcı
|Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama AŞ
|Aktif Yatırım Bankası AŞ
|Alım Satıma Dayalı Kira Sertifikası
|Nitelikli Yatırımcı
|Emlak Varlık Kiralama AŞ
|Qua Granite Hayal
Yapı ve Ürünleri
Sanayi Ticaret AŞ
|Yönetim Sözleşmesine Dayalı Yeşil Kira Sertifikası
|Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı
|Fibabanka AŞ Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu
|Fibabanka AŞ
|Varlığa Dayalı
Menkul Kıymet
|Nitelikli Yatırımcı
|Emlak Varlık Kiralama AŞ
|Garanti Finansal
Kiralama AŞ
|Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
|Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı
|Aktif Bank Sukuk Varlık
Kiralama AŞ
|GAP İnşaat
Yatırım ve Dış
Ticaret AŞ
|Sahipliğe Dayalı Kira Sertifikası
|Nitelikli Yatırımcı
|Halk Varlık Kiralama AŞ
|Toprak Mahsulleri Ofisi
|Diğer Kira Sertifikası
|Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
|ZKB Varlık Kiralama AŞ
|Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ
|Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
|Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
|Emlak Varlık Kiralama AŞ
|Replease Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ
|Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
|Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
|Pasha Yatırım Bankası AŞ Cantaş Varlık Finansmanı Fonu
|Cantaş İç ve Dış Ticaret Soğutma Sistemleri AŞ
|Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
|Nitelikli Yatırımcı
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