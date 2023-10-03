Aylık sermaye piyasaları özetimizde bu ay, Eylül ayı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ihraçları derledik.

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Türk Sermaye Piyasasındaki Son Gelişmeler - Eylül 2023

SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN İZİN VERİLEN İHRAÇLAR- EYLÜL 2023

İLK HALKA ARZLAR
ORTAKLIK ADI SATIŞ TÜRÜ İHRAÇ TUTARI
Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret AŞ Bedelli Sermaye Artışı
ve
Mevcut Pay Satışı		 33.462.907 TL
ve
10.837.093 TL
Reeder Teknoloji Sanayi v Ticaret AŞ Bedelli Sermaye Artışı
ve
Mevcut Pay Satışı		 170.000.000 TL
ve
45.000.000 TL
Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ Bedelli Sermaye Artışı 73.700.000 TL
DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat AŞ Bedelli Sermaye Artışı 75.000.000 TL
Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ Bedelli Sermaye Artışı
ve
Mevcut Pay Satışı		 12.500.000 TL
ve
4.400.000 TL


HALKA AÇIK ORTAKLIKLARIN PAY İHRAÇLARI
ORTAKLIK ADI SATIŞ TÜRÜ İHRAÇ TUTARI
Sanko Pazarlama İthalat İhracat AŞ İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 45.000.000 TL
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ Kar Payından Sermaye Artırımı 75.000.000 TL
Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı
ve
Kar Payından Sermaye Artırımı		 444.393.177 TL
ve
788.106.823 TL
Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret AŞ İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 345.000.000 TL
Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 126.913.964 TL
Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 810.506.652 TL
İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret AŞ Tahsisli 50.000.000 TL
Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları AŞ Tahsisli 287.131.261 TL
Marmaris Altınyunus Turistik
Tesisler AŞ		 Tahsisli 1.350.000.000 TL
Derlüks Yatırım Holding AŞ Halka Arz 75.000.000 TL


BORÇLANMA ARAÇLARININ İHRAÇLARI
ORTAKLIK ADI SATIŞ TÜRÜ TAVAN LİMİTİ
ZİP Finansman AŞ Tahsisli 100.000.000 TL
Optima Faktoring AŞ Nitelikli Yatırımcı 150.000.000 TL
Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ Nitelikli Yatırımcı 200.000.000 TL
Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret ve Sanayi AŞ Nitelikli Yatırımcı 337.000.000 TL
Alternatif Finansal Kiralama AŞ Nitelikli Yatırımcı 1.100.000.000 TL
Garanti Finansal Kiralama AŞ Nitelikli Yatırımcı 6.000.000.000 TL
Ak Faktoring AŞ Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı 215.400.000 TL
Turk Finansman AŞ Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı 700.000.000 TL
Erciyas Çelik Boru Sanayi AŞ Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı 1.000.000.000 TL
Halk Finansal Kiralama AŞ Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı 2.000.000.000 TL
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı 2.000.000.000 TL
Türk Ekonomi Bankası AŞ Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı 11.000.000.000 TL
Türkiye İş Bankası AŞ Yurt Dışı 2.000.000.000 ABD Doları
Doğan Trend Otomotiv Ticaret
Hizmet ve Teknoloji AŞ		 Nitelikli Yatırımcı 900.000.000 TL
Türk Telekomünikasyon AŞ Nitelikli Yatırımcı 5.000.000.000 TL
MLP Sağlık Hizmetleri AŞ Nitelikli Yatırımcı 1.500.000.000 TL
Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri
Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ		 Nitelikli Yatırımcı 300.000.000 TL
Sefine Denizcilik ve Tersanecilik
Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ		 Nitelikli Yatırımcı 1.000.000.000 TL
Türkiye Garanti Bankası AŞ Nitelikli Yatırımcı 7.000.000.000 TL
Halka Arz/ Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı 50.000.000.000 TL
Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii AŞ Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı 2.500.000.000 TL
Pınar Entegre Et ve Un Sanayii AŞ Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı 800.000.000 TL
Ünlü Menkul Değerler AŞ Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı 600.000.000 TL
Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ Yurt Dışı 3.000.000.000
ABD Doları
Fiba Yenilenebilir Enerji Holding AŞ Yurt Dışı 200.000.000
ABD Doları
Akbank TAŞ Yurt Dışı 4.000.000.000
ABD Doları
Mersin Uluslararası Liman
İşletmeciliği AŞ		 Yurt Dışı 516.925.706 ABD Doları
Kordsa Teknik Tekstil AŞ Nitelikli Yatırımcı 2.000.000.000 TL
Türkiye İş Bankası AŞ Nitelikli Yatırımcı 3.000.000.000 TL
Setur Servis Turistik AŞ Nitelikli Yatırımcı 500.000.000 TL
Bien Finans Faktoring AŞ Nitelikli Yatırımcı 300.000.000 TL
Akbank TAŞ Nitelikli Yatırımcı 10.000.000.000 TL
Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı 30.000.000.000 TL
MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış AŞ Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı 4.000.000.000 TL
Coca-Cola İçecek AŞ Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı 2.000.000.000 TL
Tam Finans Faktoring AŞ Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı 982.500.000 TL
Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret AŞ Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı 3.000.000.000 TL
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı 20.000.000.000 TL
Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri AŞ Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı 500.000.000 TL
Ford Otomotiv Sanayii AŞ Yurt Dışı 500.000.000
Avro
veya muadili
yabancı para
Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ Nitelikli Yatırımcı 750.000.000
Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ Nitelikli Yatırımcı 1.500.000.000
Opet Petrolcülük AŞ Nitelikli Yatırımcı 2.000.000.000
Beyaz Filo Oto Kiralama AŞ Nitelikli Yatırımcı 250.000.000
Parafinans Faktoring AŞ Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 75.000.000
Doğan Dış Ticaret ve Mümessillik AŞ Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 449.000.000
Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 1.250.000.000
Orfin Finansman AŞ Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 1.000.000.000
Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret AŞ Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 1.000.000.000
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii AŞ Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 5.000.000.000
Invest AZ Yatırım Menkul Değerler AŞ Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 150.000.000
QNB Finans Faktoring AŞ Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 2.675.000.000
Quick Finansman AŞ Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 350.000.000
Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AŞ Yurt Dışı 600.000.000 ABD Doları
Kalibre Boru Sanayii ve Ticaret AŞ Yurt Dışı 75.000.000 ABD Doları veya muadili yabancı para


DİĞER İHRAÇLAR
ORTAKLIK ADI KAYNAK KURULUŞ / FON KULLANICI SERMAYE PİYASASI ARACI TÜRÜ SATIŞ TÜRÜ
Nurol Yatırım Bankası
AŞ Üçüncü Otosor Varlık Finansmanı Fonu		 Otosor Otomotiv
 Varlığa Dayalı
Menkul Kıymet		 Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı
QNB Finans Varlık
Kiralama AŞ		 QNB Finans
Finansal
Kiralama AŞ		 Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı
İş Yatırım Menkul
Değerler AŞ		 - Yatırım Kuruluşu
Varantı ve
Sertifikası		 Halka Arz / Nitelikli Yatırımcı
Halk Varlık Kiralama AŞ Turkcell Ödeme ve
Elektronik Para
Hizmetleri AŞ		 Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı
Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama AŞ Kayseri ve Civarı
Elektrik Türk AŞ		 Ortaklığa Dayalı Kira Sertifikası Nitelikli Yatırımcı
Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama AŞ Aktif Yatırım Bankası AŞ Alım Satıma Dayalı Kira Sertifikası Nitelikli Yatırımcı
Emlak Varlık Kiralama AŞ Qua Granite Hayal
Yapı ve Ürünleri
Sanayi Ticaret AŞ		 Yönetim Sözleşmesine Dayalı Yeşil Kira Sertifikası Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı
Fibabanka AŞ Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu Fibabanka AŞ Varlığa Dayalı
Menkul Kıymet		 Nitelikli Yatırımcı
Emlak Varlık Kiralama AŞ Garanti Finansal
Kiralama AŞ		 Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı
Aktif Bank Sukuk Varlık
Kiralama AŞ		 GAP İnşaat
Yatırım ve Dış
Ticaret AŞ		 Sahipliğe Dayalı Kira Sertifikası Nitelikli Yatırımcı
Halk Varlık Kiralama AŞ Toprak Mahsulleri Ofisi Diğer Kira Sertifikası Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
ZKB Varlık Kiralama AŞ Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
Emlak Varlık Kiralama AŞ Replease Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
Pasha Yatırım Bankası AŞ Cantaş Varlık Finansmanı Fonu Cantaş İç ve Dış Ticaret Soğutma Sistemleri AŞ Varlığa Dayalı Menkul Kıymet Nitelikli Yatırımcı

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