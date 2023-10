Your Capital Markets Team in Türkiye summarised the latest updates from the Capital Markets Board as well as the issuances approved during September 2023.

Click on the link to read.

Recent Developments in Turkish Capital Markets - September 2023

ISSUANCES APRROVED BY THE CAPITAL MARKETS BOARD OF TÜRKİYE- SEPTEMBER 2023

INITIAL PUBLIC OFFERINGS COMPANY NAME TYPE of SALE SIZE of ISSUANCE Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret AŞ Offering Through Issuance of New Shares

and

Sale of Existing Shares TRY 33,462,907

and

TRY 10,837,093 Reeder Teknoloji Sanayi v Ticaret AŞ Offering Through Issuance of New Shares

and

Sale of Existing Shares TRY 170,000,000

and

TRY 45,000,000 Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ Offering Through Issuance of New Shares TRY 73,700,000 DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat AŞ Offering Through Issuance of New Shares TRY 75,000,000 Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ Offering Through Issuance of New Shares

and

Sale of Existing Shares TRY 12,500,000

and

TRY 4,400,000

SHARE ISSUANCES of PUBLIC COMPANIES COMPANY NAME TYPE of SALE SIZE of ISSUANCE Sanko Pazarlama İthalat İhracat AŞ Issuance Through Internal Resources TRY 45,000,000 Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ Issuance Through Dividend TRY 75,000,000 Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ Issuance Through Internal Resources

and

Issuance Through Dividend TRY 444,393,177

and

TRY 788,106,823 Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret AŞ Issuance Through Internal Resources TRY 345,000,000 Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ Issuance Through Internal Resources TRY 126,913,964 Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ Issuance Through Internal Resources TRY 810,506,652 İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret AŞ Private Placement TRY 50,000,000 Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları AŞ Private Placement TRY 287,131,261 Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler AŞ Private Placement TRY 1,350,000,000 Derlüks Yatırım Holding AŞ Public Offering TRY 75,000,000

DEBT INSTRUMENTS ISSUANCES COMPANY NAME TYPE of SALE ISSUANCE LIMIT ZİP Finansman AŞ Private Placement TRY 100,000,000 Optima Faktoring AŞ Qualified Investor TRY 150,000,000 Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ Qualified Investor TRY 200,000,000 Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret ve Sanayi AŞ Qualified Investor TRY 337,000,000 Alternatif Finansal Kiralama AŞ Qualified Investor TRY 1,100,000,000 Garanti Finansal Kiralama AŞ Qualified Investor TRY 6,000,000,000 Ak Faktoring AŞ Qualified Investor / Private Placement TRY 215,400,000 Turk Finansman AŞ Qualified Investor / Private Placement TRY 700,000,000 Erciyas Çelik Boru Sanayi AŞ Qualified Investor / Private Placement TRY 1,000,000,000 Halk Finansal Kiralama AŞ Qualified Investor / Private Placement TRY 2,000,000,000 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ Qualified Investor / Private Placement TRY 2,000,000,000 Türk Ekonomi Bankası AŞ Qualified Investor / Private Placement TRY 11,000,000,000 Türkiye İş Bankası AŞ Overseas USD 2,000,000,000 Doğan Trend Otomotiv Ticaret

Hizmet ve Teknoloji AŞ Qualified Investor TRY 900,000,000 Türk Telekomünikasyon AŞ Qualified Investor TRY 5,000,000,000 MLP Sağlık Hizmeeri AŞ Qualified Investor TRY 1,500,000,000 Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri

Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi

ve Ticaret AŞ Qualified Investor TRY 300,000,000 Sefine Denizcilik ve Tersanecilik

Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ Qualified Investor TRY 1,000,000,000 Türkiye Garanti Bankası AŞ



Qualified Investor TRY 7,000,000,000 Public Offering / Qualified Investor / Private Placement TRY 50,000,000,000 Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii AŞ Qualified Investor / Private Placement TRY 2,500,000,000 Pınar Entegre Et ve Un Sanayii AŞ Qualified Investor / Private Placement TRY 800,000,000 Ünlü Menkul Değerler AŞ Qualified Investor / Private Placement TRY 600,000,000 Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ Overseas USD 3,000,000,000 Fiba Yenilenebilir Enerji Holding AŞ Overseas USD 200,000,000 Akbank TAŞ Overseas USD 4,000,000,000 Mersin Uluslararası Liman

İşletmeciliği AŞ Overseas USD 516,925,706 Kordsa Teknik Tekstil AŞ Qualified Investor TRY 2,000,000,000 Türkiye İş Bankası AŞ Qualified Investor TRY 3,000,000,000 Setur Servis Turistik AŞ Qualified Investor TRY 500,000,000 Bien Finans Faktoring AŞ Qualified Investor TRY 300,000,000 Akbank TAŞ Qualified Investor TRY 10,000,000,000 Qualified Investor / Private Placement TRY 30,000,000,000 MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış AŞ Qualified Investor / Private Placement TRY 4,000,000,000 Coca-Cola İçecek AŞ Qualified Investor / Private Placement TRY 2,000,000,000 Tam Finans Faktoring AŞ Qualified Investor / Private Placement TRY 982,500,000 Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret AŞ Qualified Investor / Private Placement TRY 3,000,000,000 Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ Qualified Investor / Private Placement TRY 20,000,000,000 Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmeeri AŞ Qualified Investor / Private Placement TRY 500,000,000 Ford Otomotiv Sanayii AŞ Overseas 500,000,000

EUR or another foreign currency Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ Qualified Investor TRY 750,000,000 Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ Qualified Investor TRY 1,500,000,000 Opet Petrolcülük AŞ Qualified Investor TRY 2,000,000,000 Beyaz Filo Oto Kiralama AŞ Qualified Investor TRY 250,000,000 Parafinans Faktoring AŞ Qualified Investor / Private Placement TRY 75,000,000 Doğan Dış Ticaret ve Mümessillik AŞ Qualified Investor / Private Placement TRY 449,000,000 Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ Qualified Investor / Private Placement TRY 1,250,000,000 Orfin Finansman AŞ Qualified Investor / Private Placement TRY 1,000,000,000 Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret AŞ Qualified Investor / Private Placement TRY 1,000,000,000 Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii AŞ Qualified Investor / Private Placement TRY 5,000,000,000 Invest AZ Yatırım Menkul Değerler AŞ Qualified Investor / Private Placement TRY 150,000,000 QNB Finans Faktoring AŞ Qualified Investor / Private Placement TRY 2,675,000,000 Quick Finansman AŞ Qualified Investor / Private Placement TRY 350,000,000 Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AŞ Overseas TRY 600,000,000 USD Doları Kalibre Boru Sanayii ve Ticaret AŞ Overseas 75,000,000 USD or another foreign currency

OTHER ISSUANCES COMPANY NAME ORIGINATOR /

FUND USER TYPE of CAPITAL MARKETS INSTRUMENT TYPE of SALE Nurol Yatırım Bankası AŞ

Üçüncü Otosor Varlık

Finansmanı Fonu Otosor Otomotiv AŞ Asset-backed Security Private Placement / Qualified Investor QNB Finans Varlık

Kiralama AŞ QNB Finans

Finansal

Kiralama AŞ Lease Certificate Based on Management Agreement Private Placement / Qualified Investor İş Yatırım Menkul

Değerler AŞ - Yatırım Kuruluşu

Varantı ve

Sertifikası Public Offering / Qualified Investor Halk Varlık Kiralama AŞ Turkcell Ödeme ve

Elektronik Para

Hizmeeri AŞ Yatırım Kuruluşu

Varantı ve

Sertifikası Private Placement / Qualified Investor Aktif Bank Sukuk

Varlık Kiralama AŞ Kayseri ve Civarı

Elektrik Türk AŞ Lease Certificate Based on Partnership Qualified Investor Aktif Bank Sukuk

Varlık Kiralama AŞ Aktif Yatırım Bankası AŞ Lease Certificate Based on Purchase and Sale Qualified Investor Emlak Varlık

Kiralama AŞ Qua Granite Hayal

Yapı ve Ürünleri

Sanayi Ticaret AŞ Green Lease Certificate Based on Management Agreement Private Placement / Qualified Investor Fibabanka AŞ

Üçüncü

Varlık Finansmanı Fonu Fibabanka AŞ Asset-backed Security Qualified Investor Emlak Varlık Kiralama AŞ Garanti Finansal

Kiralama AŞ Lease Certificate Based on Management Agreement Private Placement / Qualified Investor Aktif Bank Sukuk Varlık

Kiralama AŞ GAP İnşaat

Yatırım ve Dış

Ticaret AŞ Lease Certificate Based on Ownership Qualified Investor Halk Varlık Kiralama AŞ Toprak Mahsulleri Ofisi Other Lease Certificate Private Placement / Qualified Investor ZKB Varlık Kiralama AŞ Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ Lease Certificate Based on Management Agreement Private Placement / Qualified Investor Emlak Varlık Kiralama AŞ Replease Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ Lease Certificate Based on Management Agreement Private Placement / Qualified Investor Pasha Yatırım Bankası AŞ Cantaş Varlık Finansmanı Fonu Cantaş İç ve Dış Ticaret Soğutma Sistemleri AŞ Asset-backed Security Qualified Investor

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.